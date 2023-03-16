Консультации МВФ по Украине, предварительно, завершатся на этой неделе, детали по новой программе могут стать известны на следующей неделе. Об этом сообщил глава НБУ Андрей Пышный во время брифинга по вопросам монетарной политики.
НБУ о переговорах с МВФ: Ожидаем хорошие новости
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Пышный заверил, что команда Нацбанка выполнила в полном объеме программу, с которой начала свою часть в миссии МВФ.
«Нам удалось достичь весомого прогресса в наших договоренностях, в согласовании политик. И мы с оптимизмом смотрим на ближайшие несколько дней, в течение которых будут проходить переговоры, согласование определенных деталей уже в виртуальном формате», — добавил он.
По словам главы НБУ, теперь представители МВФ должны выполнить часть своих задач в Вашингтоне. Соответственно украинская команда будет готова к проведению этих консультаций уже в формате онлайн из Киева.
«Надеемся на финализацию нашей работы уже к концу этой недели. Верим в хорошие новости в начале следующей», — резюмировал он.
Напомним
Ранее «Минфин» писал, в Национальном банке рассказали, на какую программу с МВФ рассчитывает Украина.
В феврале директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева на Всемирном правительственном саммите в Дубае заявила, что Украине в 2023 году потребуется от $40 млрд до $48 млрд финансовой поддержки.
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