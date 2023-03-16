НБУ о переговорах с МВФ: Ожидаем хорошие новости

«Нам удалось достичь весомого прогресса в наших договоренностях, в согласовании политик. И мы с оптимизмом смотрим на ближайшие несколько дней, в течение которых будут проходить переговоры, согласование определенных деталей уже в виртуальном формате», — добавил он.

По словам главы НБУ, теперь представители МВФ должны выполнить часть своих задач в Вашингтоне. Соответственно украинская команда будет готова к проведению этих консультаций уже в формате онлайн из Киева.

«Надеемся на финализацию нашей работы уже к концу этой недели. Верим в хорошие новости в начале следующей», — резюмировал он.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, в Национальном банке рассказали, на какую программу с МВФ рассчитывает Украина.

В феврале директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева на Всемирном правительственном саммите в Дубае заявила, что Украине в 2023 году потребуется от $40 млрд до $48 млрд финансовой поддержки.