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22 марта 2023, 9:51 Читати українською

Объем торгов криптовалютами достиг максимального уровня с момента краха FTХ

Объем торгов криптовалютами достиг наивысшего уровня с момента краха FTХ. Об этом говорится в отчете аналитической компании Kaiko, пишет Investing.

Объем торгов криптовалютами достиг наивысшего уровня с момента краха FTХ.
Фото: incrypted.com

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14 марта совокупный объем торгов на 18 наиболее ликвидных централизованных криптобиржах вырос до $51 млрд впервые за четыре месяца. Во время обвала FTX объемы достигали $80 млрд.

Активизация торгов произошла на фоне роста курса биткоина, отмечается в отчете. Аналитики обращают внимание, что подорожание BTC в значительной степени превосходит рост курсов остальных криптовалют. Это лучше всего отражается в соотношении цены BTC к Ethereum. Оно достигло самого высокого уровня с июля 2022 года — с 12 марта цена BTC выросла на 31%, стоимость ETH — на 18%.

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В то же время, несмотря на растущие объемы торгов, ликвидность остается низкой.

Авторы отчета считают, что, вероятно, это произошло из-за закрытия основных поставщиков долларовой ликвидности для крипторынков, в том числе платежной сети банка Silvergate SEN.

«В условиях все более ограниченного доступа к фиатным деньгам мы можем ожидать увеличения доли рынка стейблкоинов на централизованных биржах, особенно на офшорных платформах, таких как Binance, которые уже отрезаны от фиатных платежных систем», — говорится в сообщении.

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Источник: Минфин
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