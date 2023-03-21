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21 марта 2023, 14:58 Читати українською

Эксперт назвал золото и биткоин страховкой от краха традиционных активов

Золото и хранящийся на некастодиальном кошельке биткоин позволят застраховаться от краха фиатных денег, который выглядит правдоподобным. Об этом заявил учредитель криптофонда BlockTower Capital Ари Пол, сообщает Forklog.

Золото и хранящийся на некастодиальном кошельке биткоин позволят застраховаться от краха фиатных денег, который выглядит правдоподобным.
Фото: pixabay.com

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Основатель LookIntoBitcoin Филип Свифт увидел в рассуждениях Пола «вступление в устрашающую стадию конца игры».

Учредитель BlockTower допустил сценарий серьезных финансовых репрессий в виде внедрения цифровых валют центральных банков и национализации банковского сектора. В ближайшее время может возникнуть реальный риск заморозки активов/цензуры/конфискации или контроля за движением капитала.

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По мнению эксперта, США и большая часть Европы приблизились к этому сценарию, который характерен уже для 40% стран мира.

Помимо цифрового и традиционного золота спасти капитал могут диверсифицированная на глобальном уровне недвижимость и акции с учетом потенциальных рисков заморозки активов и внедрения контроля за движением капитала.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 5

+
+15
Kharakternyk
Kharakternyk
21 марта 2023, 15:18
#
Любителі фіату щось притихли:)
Велике обнулення вже не за горами.
+
+30
sacha2222
sacha2222
21 марта 2023, 15:24
#
Щодо золота можна погодитись, щодо біткоіну повна маячня.
+
+25
JWT
JWT
21 марта 2023, 16:08
#
«Експерт назвав біткоїн»
«Про це заявив засновник криптофонду»

Чому я не здивований?
+
0
engine
engine
21 марта 2023, 16:41
#
Именно поэтому биткоин запретят — нельзя позволять холопам вывести и сохранить хоть что-то
+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
21 марта 2023, 16:57
#
Вибачте! Вивести і зберегти в чому? В фантиках, які скоро пропадуть, лежачи у всіх під матрацами? Непогане таке збереження.
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