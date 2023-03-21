Эксперт назвал золото и биткоин страховкой от краха традиционных активов

Золото и хранящийся на некастодиальном кошельке биткоин позволят застраховаться от краха фиатных денег, который выглядит правдоподобным. Об этом заявил учредитель криптофонда BlockTower Capital Ари Пол, сообщает Forklog.

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Основатель LookIntoBitcoin Филип Свифт увидел в рассуждениях Пола «вступление в устрашающую стадию конца игры».

Учредитель BlockTower допустил сценарий серьезных финансовых репрессий в виде внедрения цифровых валют центральных банков и национализации банковского сектора. В ближайшее время может возникнуть реальный риск заморозки активов/цензуры/конфискации или контроля за движением капитала.

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По мнению эксперта, США и большая часть Европы приблизились к этому сценарию, который характерен уже для 40% стран мира.

Помимо цифрового и традиционного золота спасти капитал могут диверсифицированная на глобальном уровне недвижимость и акции с учетом потенциальных рисков заморозки активов и внедрения контроля за движением капитала.