По состоянию на 21 марта Индекс жадности и страха достиг значения 68, что является самым высоким показателем с ноября 2021 года, когда курс BTC составлял $69 000. Об этом сообщает Bitcoinmagazine.ua.
Индекс жадности и страха значительно вырос
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Большинство инвесторов становятся все более оптимистичными вследствие стремительного восстановления рыночной стоимости биткоина с начала 2023 года. С января рост составляет более 66%, что свидетельствует о переходе к бычьему рынку.
Значение индекса в 68 отражает, что большинство участников рынка ожидают дальнейшего роста курса BTC и спешат накопить дополнительные запасы. Наблюдаются также определенные проявления FOMO — страха упущенных возможностей по инвестированию в стремительно дорожающий актив.
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Что происходит
Последние недели также охарактеризовали кризис в банковской системе и банкротство трех банков: Silvergate, Silicon Valley и Signature Bank. Коллапс Silicon Valley стал вторым крупнейшим банкротством банка в истории после Washington Mutual в 2008 году.
В таких условиях Федеральная резервная система (ФРС) вынуждена пересмотреть свою денежно-кредитную политику. 22 марта будет принято решение о новой базовой процентной ставке. Ожидается, что она либо останется на нынешнем уровне, либо повысится на 25 б. п. Из-за постепенного отказа от сдерживающей политики спрос на BTC стремительно растет.
Что такое индекс алчности и страха
Этот показатель анализирует настроения инвесторов, трейдеров и пользователей по отношению к биткоину как инвестиционному активу. Он измеряет две основные эмоции, управляющие инвесторами на рынке и влияющие на потенциальную покупку или продажу монет.
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Fear & Greed Index формируется на основе ряда показателей уровня волатильности BTC и его доминирования, объема торгов, анализа социальных сетей, опросов, а также поисковых запросов. Индекс алчности и страха оставил зону страха в январе после ценового ралли биткоина в первые недели года.
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