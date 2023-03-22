Индекс жадности и страха значительно вырос

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

22 марта 2023, 9:17 Читати українською

Индекс жадности и страха значительно вырос

По состоянию на 21 марта Индекс жадности и страха достиг значения 68, что является самым высоким показателем с ноября 2021 года, когда курс BTC составлял $69 000. Об этом сообщает Bitcoinmagazine.ua.

По состоянию на 21 марта Индекс жадности и страха достиг значения 68, что является самым высоким показателем с ноября 2021 года, когда курс BTC составлял $69 000.

►Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Большинство инвесторов становятся все более оптимистичными вследствие стремительного восстановления рыночной стоимости биткоина с начала 2023 года. С января рост составляет более 66%, что свидетельствует о переходе к бычьему рынку.

Значение индекса в 68 отражает, что большинство участников рынка ожидают дальнейшего роста курса BTC и спешат накопить дополнительные запасы. Наблюдаются также определенные проявления FOMO — страха упущенных возможностей по инвестированию в стремительно дорожающий актив.

Читайте: Goldman Sachs назвал биткоин активом года

Что происходит

Последние недели также охарактеризовали кризис в банковской системе и банкротство трех банков: Silvergate, Silicon Valley и Signature Bank. Коллапс Silicon Valley стал вторым крупнейшим банкротством банка в истории после Washington Mutual в 2008 году.

В таких условиях Федеральная резервная система (ФРС) вынуждена пересмотреть свою денежно-кредитную политику. 22 марта будет принято решение о новой базовой процентной ставке. Ожидается, что она либо останется на нынешнем уровне, либо повысится на 25 б. п. Из-за постепенного отказа от сдерживающей политики спрос на BTC стремительно растет.

Что такое индекс алчности и страха

Этот показатель анализирует настроения инвесторов, трейдеров и пользователей по отношению к биткоину как инвестиционному активу. Он измеряет две основные эмоции, управляющие инвесторами на рынке и влияющие на потенциальную покупку или продажу монет.

Читайте: Банковский кризис подтолкнул курс биткоина. Цена превысила $28 тысяч

Fear & Greed Index формируется на основе ряда показателей уровня волатильности BTC и его доминирования, объема торгов, анализа социальных сетей, опросов, а также поисковых запросов. Индекс алчности и страха оставил зону страха в январе после ценового ралли биткоина в первые недели года.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
Cheff spakuxa Kiev
Cheff spakuxa Kiev
22 марта 2023, 10:52
#
Хороший индекс… Нам бы в Украине такой запустить среди Руководителей Украини, а страх и так всем понятен.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 13 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами