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22 марта 2023, 11:23 Читати українською

Шмыгаль: С начала года Украина получила от ЕС 4,7 миллиарда евро

С начала года Украина получила от Европейского Союза 4,7 млрд евро финансовой помощи. Эти средства позволяют поддержать социальную сферу в условиях военных действий. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства 21 марта.

С начала года Украина получила от Европейского Союза 4,7 млрд евро финансовой помощи.
Фото: kmu.gov.ua

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Помощь ЕС

«В общей сложности с начала года финансовая помощь от Евросоюза уже составила 4,7 млрд евро. Эти средства позволят нам удержать макрофинансовую стабильность, выплачивать социальные пособия, пенсии, финансировать в полной мере зарплаты учителям и врачам», — отметил Шмыгаль.

Напомним

21 марта Украина получила 1,5 млрд евро в рамках масштабной программы макрофинансовой помощи (МФД) от ЕС. Указанное финансирование является вторым траншем льготной кредитной программы на 2023 год, общий объем которой составляет 18 млрд евро.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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bonv
bonv
22 марта 2023, 11:33
#
Державний та приватний борг України зріс маже до 90% від ВВП, — НБУ.
https://news.finance.ua/ua/derzhavnyy-ta-pryvatnyy-borh-ukrainy-zris-mazhe-do-90-vid-vvp-nbu
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