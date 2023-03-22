Шмыгаль: С начала года Украина получила от ЕС 4,7 миллиарда евро

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Помощь ЕС

«В общей сложности с начала года финансовая помощь от Евросоюза уже составила 4,7 млрд евро. Эти средства позволят нам удержать макрофинансовую стабильность, выплачивать социальные пособия, пенсии, финансировать в полной мере зарплаты учителям и врачам», — отметил Шмыгаль.

Напомним

21 марта Украина получила 1,5 млрд евро в рамках масштабной программы макрофинансовой помощи (МФД) от ЕС. Указанное финансирование является вторым траншем льготной кредитной программы на 2023 год, общий объем которой составляет 18 млрд евро.