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21 марта 2023, 15:59 Читати українською

В ЕС продолжает расти спрос на новые авто, особенно на электрокары

Февральские регистрации новых легковых автомобилей в ЕС увеличились на 11,5%, до 802 763 единиц. Об этом сообщает Укравтопром со ссылкой на АСЕА.

Февральские регистрации новых легковых автомобилей в ЕС увеличились на 11,5%, до 802 763 единиц.
Фото: dtkt.ua

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Большинство рынков ЕС продемонстрировали значительный рост, в том числе четыре крупнейших, среди которых лучшую динамику показали Испания и Италия (+19,2% и +17,4% соответственно).

Всего за первые два месяца года рынок ЕС достиг почти 1,6 млн новых зарегистрированных автомобилей, что на 11,4% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Электрокары

По данным АСЕА, в прошлом месяце наибольшее развитие испытал сегмент электромобилей (BEV), регистрации которых увеличились на 39,7% до 97 300 авто. Так что их доля на рынке новых легковых автомобилей увеличилась до 12,1%, против 9,7% в феврале 2022 года.

За исключением Чехии (-3,2%) и Словакии (-28,2%), все рынки в регионе способствовали этому росту с двузначным и трехзначным процентным приростом, включая три самых больших: Германия (+14,7%), Франция (+ 45,7%) и Нидерланды (+88,9%).

Гибриды

Также февраль был удачным месяцем для гибридов (HEV) — продажи выросли на 22,3% до 204 883 единиц. Этот рост в значительной степени был обеспечен двусмысленным ростом на четырех ключевых рынках региона: Испании (+31,8%), Франции (+24,6%), Германии (+24,2%) и Италии (+23,9%).

В результате доля рынка HEV достигла 25,5% по сравнению с 23,3% в феврале 2022 года.

И напротив, регистрация гибридных транспортных средств, подключаемых к электросети (PHEV), уменьшилась на 7,4% до 57 569 проданных авто. Это падение произошло в основном из-за значительного снижения продаж в Германии (-44,8%), где в 2022 году было прекращено предоставление субсидий на PHEV.

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Бензиновые авто

Регистрации новых бензиновых автомобилей увеличились на 11,1%, а их доля рынка составила 36,9%, что соответствует доле, зафиксированной в прошлом году. Способствовали этому росту Испания (+19,0%), Италия (+16,3%), Германия (+8,9%) и Франция (+7,7%).

Дизельные авто

В то же время, рынок дизельных автомобилей в ЕС продолжил падать (-8,4%), несмотря на рост на некоторых рынках Центральной Европы, таких как Польша (+18,9%) и Чехия (+12,4%), а также в Италии (+ 2,2%).

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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0
bonv
bonv
21 марта 2023, 16:18
#
У нас теж:) Попит.
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