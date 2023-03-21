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21 марта 2023, 14:15 Читати українською

Почти половина беженцев из Украины хочет остаться в Польше подольше — опрос

Почти половина украинских беженцев (45%) планируют остаться в Польше на более длительный период — по крайней мере, на год или несколько лет после окончания войны. Об этом говорится в опросе «Военные беженцы из Украины. Год в Польше», проведенного Миграционной платформой EWL и Центром Восточноевропейских студий Варшавского университета по заказу канцелярии Премьер-министра Польши, сообщает Укринформ.

Почти половина украинских беженцев (45%) планируют остаться в Польше на более длительный период — по крайней мере, на год или несколько лет после окончания войны.
Фото: lexinform.com.ua

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В марте 2022 года о желании остаться в Польше дольше заявляли 31% военных беженцев.

В свою очередь доля беженцев, желающих остаться в Польше на постоянное проживание, уменьшилась на 1% по сравнению с опросом в марте 2022 года и сейчас составляет 6%.

Около трети (32%) украинских беженцев в Польше намерены как можно скорее вернуться в Украину. Еще 16% не определились по поводу своих планов в контексте возвращения в Украину.

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Директор департамента международной рекрутации Миграционной платформы EWL Марцин Колодзейчик на презентации результатов опроса во Львовском национальном университете имени И.Франко отметил: большая часть беженцев после окончания войны будет ожидать еще некоторое время, чтобы окончательно убедиться, что в Украине безопасно и стоит ли возвращаться.

«Кроме того, большинство беженцев, а именно 84% нашли работу, устроили детей в сады и школы, открыли свой бизнес и получают в Польше образование. Некоторые уже создали семью, некоторым некуда ехать из-за разбомбленных домов. Поэтому перед ними возникнет выбор — возвращаться в Украину или продлевать жизнь в Польше», — констатировал Колодзейчик.

В Польше в настоящее время может находиться более 2,5 млн граждан Украины, из которых 1−1,2 млн прибыли после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Источник: Минфин
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