Saudi National Bank потерял более $1 млрд на акциях Credit Suisse

В ноябре 2022 года крупнейший банк Саудовской Аравии приобрел 9,9% акций Credit Suisse по цене 3,82 швейцарского франка (около $4 по курсу на конец ноября). Общая стоимость сделки составила 1,4 млрд швейцарских франков (чуть менее $1,5 млрд).

19 марта стало известно о поглощении Credit Suisse другим крупным швейцарским банком — UBS, который выкупит бумаги конкурента по цене $0,76 швейцарского франка ($0,82 по текущему курсу) за штуку. Общая стоимость сделки составит 3 млрд франков ($3,23 млрд). При этом по итогам торгов в пятницу, 17 марта, цена одной акции Credit Suisse составила 1,86 франка.

Несмотря на значительное обесценивание доли SNB в Credit Suisse, саудовский банк подчеркнул, что это не повлияет на планы по развитию и на прогнозы на 2023 год.

«По состоянию на декабрь 2022 года инвестиции SNB в Credit Suisse составляли менее 0,5% от общей суммы активов SNB и около 1,7% от портфеля инвестиций SNB», — сообщил банк.

Падение акций

Акции швейцарского банка UBS упали на 16% — до 14,38 швейцарского франка за бумагу на торгах Швейцарской фондовой биржи (SIX) по состоянию на 11:25. Падение котировок банка стало самым большим с сентября 2008 года.

Массовые распродажи в акциях швейцарских банков начались на фоне сообщения о том, что UBS купил испытывающий проблемы Credit Suisse. В заявлении UBS сказано, что сделка состоялась на условиях выплаты по 0,76 швейцарского франка за акцию Credit Suisse, то есть общая сумма составила 3 млрд франков ($3,24 млрд).

Цена продажи составляет менее половины стоимости Credit Suisse на момент закрытия торгов в пятницу, 17 марта, когда бумаги стоили по 1,86 швейцарского франка за штуку. По итогам торгов в пятницу общая рыночная стоимость Credit Suisse составляла $8 млрд. Всего шесть месяцев назад он стоил $13 млрд.

В среду, 15 марта, у Credit Suisse произошло крупнейшее за историю банка падение акций: котировки рухнули на 30,8%, до 1,55 швейцарского франка. По итогам торгов падение составило 24,2%, до 1,7 швейцарского франка. После этого банк обратился к Swiss National Bank (SNB) с просьбой выдать ему кредит в размере 50 млрд швейцарских франков ($54 млрд).