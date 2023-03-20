Котировки UBS рекордно обвалились после поглощения Credit Suisse

Акции швейцарского банка UBS упали на 16% — до 14,38 швейцарского франка за бумагу на торгах Швейцарской фондовой биржи (SIX) по состоянию на 11:25. Падение котировок банка стало самым большим с сентября 2008 года.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Падение акций Стоимость акций швейцарского банка Credit Suisse обвалилась на 62,4%, до 0,7 швейцарского франка за бумагу, свидетельствуют данные торгов.

На 12:15 падение акций UBS замедлилось до 8,8%, а цена восстановилась до 15,61 швейцарского франка. Бумаги Credit Suisse к этому моменту снижались на 60,89% — до 0,73 швейцарского франка. Причина падения акций

Массовые распродажи в акциях швейцарских банков начались на фоне сообщения о том, что UBS купил испытывающий проблемы Credit Suisse. В заявлении UBS сказано, что сделка состоялась на условиях выплаты по 0,76 швейцарского франка за акцию Credit Suisse, то есть общая сумма составила 3 млрд франков ($3,24 млрд). Читайте: Швейцарский банк UBS купил Credit Suisse