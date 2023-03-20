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20 марта 2023, 12:44 Читати українською

Котировки UBS рекордно обвалились после поглощения Credit Suisse

Акции швейцарского банка UBS упали на 16% — до 14,38 швейцарского франка за бумагу на торгах Швейцарской фондовой биржи (SIX) по состоянию на 11:25. Падение котировок банка стало самым большим с сентября 2008 года.

Акции швейцарского банка UBS упали на 16% — до 14,38 швейцарского франка за бумагу на торгах Швейцарской фондовой биржи (SIX) по состоянию на 11:25.
Фото: .bbc.com

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Падение акций

Стоимость акций швейцарского банка Credit Suisse обвалилась на 62,4%, до 0,7 швейцарского франка за бумагу, свидетельствуют данные торгов.

На 12:15 падение акций UBS замедлилось до 8,8%, а цена восстановилась до 15,61 швейцарского франка. Бумаги Credit Suisse к этому моменту снижались на 60,89% — до 0,73 швейцарского франка.

Причина падения акций

Массовые распродажи в акциях швейцарских банков начались на фоне сообщения о том, что UBS купил испытывающий проблемы Credit Suisse. В заявлении UBS сказано, что сделка состоялась на условиях выплаты по 0,76 швейцарского франка за акцию Credit Suisse, то есть общая сумма составила 3 млрд франков ($3,24 млрд).

Читайте: Швейцарский банк UBS купил Credit Suisse

Цена продажи составляет менее половины стоимости Credit Suisse на момент закрытия торгов в пятницу, 17 марта, когда бумаги стоили по 1,86 швейцарского франка за штуку. По итогам торгов в пятницу общая рыночная стоимость Credit Suisse составляла $8 млрд. Всего шесть месяцев назад он стоил $13 млрд.

В среду, 15 марта, у Credit Suisse произошло крупнейшее за историю банка падение акций: котировки рухнули на 30,8%, до 1,55 швейцарского франка. По итогам торгов падение составило 24,2%, до 1,7 швейцарского франка. После этого банк обратился к Swiss National Bank (SNB) с просьбой выдать ему кредит в размере 50 млрд швейцарских франков ($54 млрд).

В воскресенье, 19 марта, стало известно, что UBS поглотил испытывающий проблемы Credit Suisse.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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