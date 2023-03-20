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20 марта 2023, 11:55 Читати українською

Nova Post в Литве. Открыли первое отделение в Вильнюсе

Теперь украинцы в Литве могут легко отправлять вещи домой и быстро получать их от родных из Украины. Это уже вторая европейская страна, где появилось отделение Nova Post. Об этом говорится в сообщении компании.

Теперь украинцы в Литве могут легко отправлять вещи домой и быстро получать их от родных из Украины.

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«У наших государств нет общей границы, а народы — этнического и языкового родства. Для нас честь вести бизнес в Литве. Я уверен, что Nova Post есть чем удивить литовцев и станет надежным партнером и опорой для наших будущих клиентов здесь. Мы быстрые, надежные, гибкие и клиентоориентированные и мы не планируем останавливаться. Поэтому уже в мае откроем отделение в Каунасе, чтобы еще больше людей могли воспользоваться быстрой доставкой от Nova Post. Кроме того, в этом году мы выйдем на рынок Эстонии и Латвии», — рассказал соучредитель Новой почты Владимир Поперешнюк.

Адрес отделения

Отделение Nova Post заработало в Вильнюсе по адресу Žalgirio g. 92, LT-09303. Это грузовое отделение, в котором можно отправлять и получать посылки весом до 1000 кг.

График работы отделения

Отделение будет ежедневно работать, чтобы каждый успел отправить или получить свои посылки. Срок доставки — от 5 рабочих дней.

Стоимость доставки составляет:

• до 2 кг — 300 грн,
• до 10 кг — 450 грн,
• до 30 кг — 600 грн,
• от 31 кг до 1000 кг — 25 грн за 1 кг веса.

Читайте: Новая Почта до конца марта откроет еще 10 отделений в Польше

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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0
bonv
bonv
20 марта 2023, 12:35
#
То є добре:)
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