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20 марта 2023, 10:34 Читати українською

Запрет на iPhone: Кремлевские чиновники должны избавиться от «айфонов» до апреля

Сотрудникам внутриполитического блока администрации президента РФ рекомендовали заменить iPhone на смартфоны на Android или аналоги, сообщает российское издание «Коммерсант» со ссылкой на осведомленные источники.

Сотрудникам внутриполитического блока администрации президента РФ рекомендовали заменить iPhone на смартфоны на Android или аналоги, сообщает российское издание «Коммерсант» со ссылкой на осведомленные источники.►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиЗапрет на iPhoneПо словам одного из источников, вероятно, АП закупит новые безопасные смартфоны для сотрудников, чтобы «облегчить отказ от американской техники».

►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Запрет на iPhone

По словам одного из источников, вероятно, АП закупит новые безопасные смартфоны для сотрудников, чтобы «облегчить отказ от американской техники». Схожие рекомендации получат и чиновники региональных внутриполитических блоков.

Указание избавиться от iPhone до начала апреля выдали на семинаре в начале марта. Финальный срок, 1 апреля, установил куратор внутренней политики, первый замглавы, А П Сергей Кириенко.

По словам источников, требование отказаться от iPhone связано с «безопасностью» — эти смартфоны якобы более склонны к взлому или шпионажу со стороны Запада.

Сотрудникам АП рекомендовали перейти на смартфоны на Android, китайские аналоги системы или ОС «Аврора», разработанную дочерней компанией «Ростелекома».

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Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
+11
bonv
bonv
20 марта 2023, 10:38
#
З дерева собі вистругають…
+
0
bonv
bonv
20 марта 2023, 10:58
#
Сі Цзіньпін прибуває до росії щоб вручити путіну чорну мітку.
+
+11
AnnaGerman
AnnaGerman
20 марта 2023, 11:16
#
От Мерсов тоже пора уже .
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