Владельцы облигаций Credit Suisse на $17 млрд лишатся своих инвестиций после поглощения банком UBS, что, как ожидается, вызовет волнение на европейских долговых рынках. Об этом пишет Forbes со ссылкой на Financial Times.
Владельцы облигаций Credit Suisse на $17 млрд разорились в результате поглощения UBS — СМИ
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Что известно
В рамках исторического соглашения между банками швейцарский финансовый регулятор Finma распорядился списать до нуля дополнительные облигации Credit Suisse первого уровня (AT1) в сумме 16 млрд швейцарских франков.
Credit Suisse заявил, что был проинформирован о решении регулятора, обдумывая окончательные детали своего поглощения UBS стоимостью 3 млрд швейцарских франков, о котором было объявлено вечером в воскресенье, 19 марта, после нескольких дней интенсивных переговоров.
«Чрезвычайная государственная поддержка приведет к полному списанию номинальной стоимости всех акций AT1 Credit Suisse на сумму около 16 млрд швейцарских франков и, таким образом, к увеличению основного капитала», — сказал Finma.
Но несколько человек, участвовавших в переговорах по соглашению, заявили, что списание AT1, вероятно, приведет к распродаже долговых обязательств других банков.
Один банкир сказал, что это решение может привести к «кошмару» на европейских долговых рынках, особенно с учетом того, что владельцы облигаций терпят более серьезные убытки, чем акционеры Credit Suisse.
AT1 были введены в рамках регулятивных реформ после глобального финансового кризиса, подтолкнувших банки к повышению уровня своего капитала.
Соглашение с Credit Suisse перекликается с поглощением пострадавшего испанского кредитора Banco Popular в 2017 году, когда облигации банка AT1 были уничтожены для спасения европейского банка.
Напомним
Швейцарские банки UBS и Credit Suisse после продолжавшихся все выходные переговоров договорились о слиянии. В ходе операции Credit Suisse было оценено в $3,2 млрд — это более чем вдвое ниже рыночной капитализации банка на последних торгах.
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