Владельцы облигаций Credit Suisse на $17 млрд разорились в результате поглощения UBS — СМИ

Что известно

В рамках исторического соглашения между банками швейцарский финансовый регулятор Finma распорядился списать до нуля дополнительные облигации Credit Suisse первого уровня (AT1) в сумме 16 млрд швейцарских франков.

Credit Suisse заявил, что был проинформирован о решении регулятора, обдумывая окончательные детали своего поглощения UBS стоимостью 3 млрд швейцарских франков, о котором было объявлено вечером в воскресенье, 19 марта, после нескольких дней интенсивных переговоров.

«Чрезвычайная государственная поддержка приведет к полному списанию номинальной стоимости всех акций AT1 Credit Suisse на сумму около 16 млрд швейцарских франков и, таким образом, к увеличению основного капитала», — сказал Finma.

Но несколько человек, участвовавших в переговорах по соглашению, заявили, что списание AT1, вероятно, приведет к распродаже долговых обязательств других банков.

Один банкир сказал, что это решение может привести к «кошмару» на европейских долговых рынках, особенно с учетом того, что владельцы облигаций терпят более серьезные убытки, чем акционеры Credit Suisse.

AT1 были введены в рамках регулятивных реформ после глобального финансового кризиса, подтолкнувших банки к повышению уровня своего капитала.

Соглашение с Credit Suisse перекликается с поглощением пострадавшего испанского кредитора Banco Popular в 2017 году, когда облигации банка AT1 были уничтожены для спасения европейского банка.

Напомним

Швейцарские банки UBS и Credit Suisse после продолжавшихся все выходные переговоров договорились о слиянии. В ходе операции Credit Suisse было оценено в $3,2 млрд — это более чем вдвое ниже рыночной капитализации банка на последних торгах.