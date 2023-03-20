Бронирование военнообязанных сотрудников: В Кабмине назвали, где забронировали больше всего

Около 528 тысяч украинских компаний забронированы от мобилизации в Вооруженные силы. Об этом говорится в ответе Кабмина на запрос Forbes.

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Бронирование военнообязанных работников

Около 528 тысяч человек имеют отсрочку от призыва, сообщают в пресс-службе Кабмина. Из них 2176 человек забронированы по новому порядку, который правительство приняло 27 января этого года.

Больше всего забронированных в энергетической отрасли — 163 000 человек. Агропромышленный сектор (63 000 человек), а ИТ-специалисты (11 000 человек).

С начала войны Минэкономики приняло 3510 приказов о бронировании военнообязанных (из них 2661 действующее), сообщают в пресс-службе Кабмина.

Разрабатывая документ, правительство искало баланс между потребностью защитить страну и желанием удержать экономику, рассказывал в интервью Forbes премьер-министр Денис Шмыгаль. По его словам, документ получился сбалансированным и учитывает пожелания обеих сторон. К примеру, если раньше на предприятии можно было забронировать 40% от штата, то сейчас — до 50% от военнообязанных работников, объясняет Шмыгаль.

Напомним

По состоянию на октябрь 2022 года Минэкономики забронировало от мобилизации около 700 000 человек.

27 января Кабинет Министров утвердил новые правила бронирования работников от мобилизации. Забронировать сотрудников могут компании, отвечающие трем из семи критериев: