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20 марта 2023, 10:14 Читати українською

Бронирование военнообязанных сотрудников: В Кабмине назвали, где забронировали больше всего

Около 528 тысяч украинских компаний забронированы от мобилизации в Вооруженные силы. Об этом говорится в ответе Кабмина на запрос Forbes.

Около 528 тысяч украинских компаний забронированы от мобилизации в Вооруженные силы.
Фото: zn.ua

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Бронирование военнообязанных работников

Около 528 тысяч человек имеют отсрочку от призыва, сообщают в пресс-службе Кабмина. Из них 2176 человек забронированы по новому порядку, который правительство приняло 27 января этого года.

Больше всего забронированных в энергетической отрасли — 163 000 человек. Агропромышленный сектор (63 000 человек), а ИТ-специалисты (11 000 человек).

С начала войны Минэкономики приняло 3510 приказов о бронировании военнообязанных (из них 2661 действующее), сообщают в пресс-службе Кабмина.

Разрабатывая документ, правительство искало баланс между потребностью защитить страну и желанием удержать экономику, рассказывал в интервью Forbes премьер-министр Денис Шмыгаль. По его словам, документ получился сбалансированным и учитывает пожелания обеих сторон. К примеру, если раньше на предприятии можно было забронировать 40% от штата, то сейчас — до 50% от военнообязанных работников, объясняет Шмыгаль.

Напомним

По состоянию на октябрь 2022 года Минэкономики забронировало от мобилизации около 700 000 человек.

27 января Кабинет Министров утвердил новые правила бронирования работников от мобилизации. Забронировать сотрудников могут компании, отвечающие трем из семи критериев:

  • Предприятие является резидентом «Дія.City».
  • Минимальная сумма платежей в пользу государства. Общая сумма налогов, сборов, платежей, начисленных, удержанных и уплаченных в государственный и местные бюджеты, кроме таможенных платежей, в течение отчетного налогового года превышает эквивалент €1,5 млн.
  • Порог валютной выручки. Сумма поступлений в иностранной валюте, кроме кредитов и ссуд, за отчетный налоговый год превышает эквивалент €32 млн.
  • Предприятия имеют стратегическое значение для экономики и безопасности государства. Список предприятий определяет Кабмин.
  • Предприятия имеют большое значение в области национальной экономики или удовлетворения потребностей территориальной общины. Критерии определяют профильные министерства или ОГА «с учетом потребностей общин».
  • Отсутствие задолженности перед бюджетом по уплате единого взноса в общеобязательное государственное социальное страхование (ЕСВ).
  • Размер средней зарплаты на предприятии за последний календарный квартал составляет не менее размера средней заработной платы в регионе за отчетный период.
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 8

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matroskin
matroskin
20 марта 2023, 10:23
#
45000 в обласних/районних адміністаціях!!!
Це як, чи це ж скільки там «працює» людей, якщо тільки 45000 заброньованих, це ж тільки якась частка від працівників чоловіків призовного віку!!! Але по факту там працюють в основному жінки.
Також не зрозуміло з 11000 ІТ, якщо це не працівники з категорій вище, то хто ці люди?
Фрілансери? То хто, як і навіщо їх бронює?
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yarg
yarg
20 марта 2023, 10:37
#
«Також не зрозуміло з 11000 ІТ, якщо це не працівники з категорій вище, то хто ці люди?
Фрілансери? То хто, як і навіщо їх бронює?»


ответ — «Підприємство є резидентом „Дія.City“.». Вот эти компании и бронируют
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matroskin
matroskin
20 марта 2023, 10:49
#
Наскільки мені відомо, то Дія рекламується як продукт мінцифри, тобто бронюватися мають штатні працівники міністерства. Аналогічно, якщо в обладміністраціі є якісь ІТ, то вони напевно входять в число заброньованих адміністрацією.
Бронюванню підлягають працівники підприємств, що забезпечують функціювання критичних галузей, ну ніяк не вільні ІТ-шніки чи торговці шаурмою, навіть якщо шаурму купують працівники обладміністрації.
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Qwerty1999
Qwerty1999
20 марта 2023, 10:59
#
Matroskin

Вы, как всегда, так
ничего и не поняли…

Дiя — это сервис государственных
онлайн-услуг для населения и бизнеса.

Дiя.Сity — регистрация
коммерческих предприятий
со специальным режимом налогообложения и отчётности.
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matroskin
matroskin
20 марта 2023, 11:05
#
Да хоть Дія-коммунальный туалет.
Если это сервис минцифры, значит все кто причастен к его поддержке (ит-шники, электрики, сантехники и т. д.) есть штатными работниками минцифры и бронируются по квоте органов исполнительной власти как и остальные работники исполнительной власти.
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dvded .
dvded .
20 марта 2023, 11:14
#
Еще раз Дия.Сити
это спец режим работы предприятий
к министерству не имеет практически никакого отношения.
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Strain
Strain
20 марта 2023, 11:45
#
Нам в ИТ компании объяснили как на самом деле работает «бронирование».
Собирают все ваши данные и отдают в военкомат.
Решение о бронировании принимает военком.
Известны случаи когда после такого «бронирования» сразу в компанию пришли с военкомата и забрали.
Так что кто не желает быть найденным — лучше такое «бронирование» не проходить.
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0
Strain
Strain
20 марта 2023, 11:46
#
Но самом собой не согласовывают за частую тех, у кого есть военная специальность или кто заканчивал военку.
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