New York Community Bank купит треть обанкротившегося Signature Bank за $2,7 миллиарда

New York Community Bank согласился купить значительную часть (более трети) обанкротившегося Signature Bank. О сделке на сумму $2,7 млрд сообщила Федеральная корпорация по страхованию вкладов (FDIC). Об этом передает Associated Press.

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Что известно

40 филиалов Signature Bank станут отделениями Flagstar Bank, одной из дочерних компаний New York Community Bank, начиная с понедельника, 20 марта.

Сделка включает в себя покупку активов Signature Bank на сумму $38,4 млрд, это чуть более трети от общего объема активов Signature, когда банк обанкротился неделю назад. FDIC заявила, что кредиты Signature Bank на сумму $60 млрд останутся в конкурсном управлении. Ожидается, что они будут проданы со временем.

Напомним

Signature Bank стал вторым обанкротившимся неделю назад банком. Он был закрыт регуляторам через двое суток после краха Silicon Valley Bank (SVB). Signature Bank базировался в Нью-Йорке, он был крупным коммерческим кредитором в трех штатах, но в последние годы занимался криптовалютами как потенциальным растущим бизнесом. Крах Signature стал третьим по величине банковским банкротством в истории США, передает NBC.

После банкротства SVB вкладчики обеспокоились положением дел в Signature Bank из-за большого количества незастрахованных вкладов и его зависимости от криптозаймов и других кредитам организациям в сфере технологий. FDIC заявила, что банкротство Signature Bank обойдется фонду страхования вкладов в $2,5 млрд, но эта сумма может измениться после распродажи активов. Фонд страхования вкладов финансируется за счет взносов банков, а налогоплательщики не несут прямых расходов в случае банкротства банка.

Регуляторы закрыли калифорнийский Silicon Valley Bank 10 марта после резкого оттока вкладов. Это тало крушением крупнейшего банка в США со времен финансового кризиса 2008 года, когда рухнул банк Washington Mutual. SVB занимал 16-е место среди банков США.

Кроме SVB, в начале марта в США обанкротился банк Silvergate, который The Verge назвал «краеугольным камнем» для сферы криптовалют, а власти закрыли также нью-йоркский Signature Bank.

Американский банк First Republic сейчас спасают коллективными усилиями: крупнейшие банки США, включая Citigroup и JPMorgan Chase, договорились временно разместить в банке $30 млрд.

Проблемы банков в США вызвали опасения инвесторов, что проблема может быть системной из-за резкого повышения базовых ставок, писал Reuters. На фоне проблем SVB и других кредитных организаций подешевели акции и других банков. Индекс региональных банков S&P 500 падал в ходе торгов 17 марта на 6,23%.