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19 марта 2023, 14:10 Читати українською

186 банков США могут повторить судьбу SVB — исследование

186 банков США могут повторить судьбу Silicon Valley Bank (SVB), если половина вкладчиков заберет свои незастрахованные средства. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на исследование Social Science Research Network. Под угрозой в таком случае окажутся депозиты на $300 млрд.

Почти 190 банков США могут повторить судьбу Silicon Valley Bank (SVB), если половина вкладчиков заберёт свои незастрахованные средства, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на исследование Social Science Research Network.
Фото: psm7.com

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Исследование

«Мы анализируем влияние на активы банков США и финансовую стабильность от недавнего повышения процентных ставок. Рыночная стоимость активов банковской системы США на $2 триллиона ниже, чем балансовая стоимость с учетом кредитных портфелей, удерживаемых до погашения». — пишут авторы. Падение стоимости активов составило в среднем 10%, однако около 5% игроков потеряли порядка 20% их стоимости.

Читайте: Крах SVB: все пострадавшие компании ЕС и США, и те, кто успел вывести деньги

Соотношение застрахованных и незастрахованных депозитов, по их мнению, является ключом к пониманию того, приведут ли эти убытки к неплатежеспособности некоторых банков в США. Местная страховка гарантирует выплаты по депозитам в пределах $250 тысяч — в отличие от «застрахованных» вкладчиков, «незастрахованные» несут потери, если банк терпит крах, что потенциально дает им повод для бегства в другие банки.

Около 10% банков в США имеют более крупные непризнанные убытки, чем у SVB, указывают авторы. SVB также не был банком с наихудшей капитализацией, напоминают они: 10% банков имеют более низкую капитализацию, чем SVB. Проблема SVB — была непропорционально высокая доля незастрахованных вкладов. Только 1% банков имеет такую же проблему — именно убытки и концентрация незастрахованного финансирования стали причиной бегства вкладчиков SVB.

«Расчеты показывают, что недавнее снижение стоимости банковских активов очень значительно повысило уязвимость банковской системы США к бегству незастрахованных вкладчиков», — резюмируют экономисты.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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