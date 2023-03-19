Индия ограничила максимальный срок пребывания в этой стране для россиян по электронной туристической визе до 180 дней в году. Об этом сообщили в посольстве РФ в Нью-Дели, сообщает российский Коммерсант.
Индия усилила визовый режим для россиян
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Что это значит
Теперь период непрерывного пребывания в Индии для россиян по электронным туристическим визам не должен превышать 90 дней, суммарная продолжительность пребывания в течение одного календарного года не должна превышать 180 дней.
Ранее по электронной туристической визе россияне могли оставаться в Индии более 180 дней в году, но также не более 90 дней подряд. То есть для продления пребывания было достаточно уехать на день в одну из соседних стран.
Напомним
Ранее «Минфин» писал, что Индия не станет нарушать западные санкции против России, включая потолок цен на российскую нефть на уровне $60.
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Они сразу поняли куда ветер дует и что Путин обделался.
Моди оперативно созвонился с Зеленским.
Военное техническое сотрудничество с Россией остановлено, закупки СУшек и другой техники уже в прошлом.
Индия из друга России, в ближайшем будущем станет другом Украины.
Как и Германия.
Что с лицом русня.