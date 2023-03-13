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13 марта 2023, 8:44 Читати українською

Индия решила соблюдать санкции против России

Индия не станет нарушать западные санкции против России, включая потолок цен на российскую нефть на уровне $60. Об этом пишет Bloomberg.

Индия не станет нарушать западные санкции против России, включая потолок цен на российскую нефть на уровне $60.
Фото: depositphotos.com

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Санкции против РФ

Как пишет издание, власти страны уже неофициально попросили банки и трейдеров придерживаться ограничений.

В рамках встречи министров стран G-20 в Дели индийские власти обсудили этот вопрос с коллегами из США и других стран G-7.

По словам собеседников агентства, представители западных стран остались довольны результатами переговоров.

С начала войны в Украине Индия и Китай стали крупнейшими покупателями российской нефти. При этом еще за год до того Индия практически не покупала российскую нефть, а сегодня этот рынок стал одним из ключевых для Москвы. За неделю с 17 по 24 февраля страна импортировала 0,81 млн баррелей нефти в день из России, писал Bloomberg. Больше закупал только Китай — 1,1 млн баррель в день. В целом спустя год после вторжения морской экспорт сырой нефти из России оказался близок к рекорду с начала войны.

В начале марта высокопоставленный чиновник Госдепартамента США заявил Bloomberg, что доволен решением Индии покупать у России нефть по цене ниже потолка. По его словам, закупки нефти у России являются постоянной темой переговоров между США и Индией, потому что Вашингтон хочет лишить РФ доходов, необходимых Москве для ведения войны в Украине. Он добавил, что администрация Байдена продолжит обсуждать закупки Индией российской нефти с правительственными чиновниками.

Индийские импортеры российской нефти все чаще испытывают проблемы при совершении сделок. Руководителям нефтеперерабатывающих заводов приходится доказывать западным банкам, что они не нарушают потолок цен на нефть.

Банки требуют все больше доказательств и дополнительно проверяют контрактные документы, а также информацию о доставке и страховании, сообщал Bloomberg.

Напомним

Как писал «Минфин», 5 декабря, вступило в силу эмбарго на морские поставки российской нефти в страны ЕС. Также начал действовать потолок цен на нефть из РФ, введенный Европейским Союзом, G7 и Австралией.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

+
+58
mantis05
mantis05
13 марта 2023, 10:58
#
Индия такая: вы не можете нами управлять, мы что хотим то и делаем. Ребятки из США: о, наверное будет правильно проводить аудит индийских контор в листинге по западным нормам. Индия: ну, не нарушать санкции, значить не нарушать…
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