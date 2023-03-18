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18 марта 2023, 11:09 Читати українською

Volkswagen обошел Маска в гонке за дешевые электромобили, показав авто, которое планирует продавать за 25 тысяч евро

В течение многих лет Илон Маск говорил о планах Tesla представить более доступный электромобиль, стоимость которого составит $25 тысяч. Однако самая дешевая Tesla — Model 3 сейчас в США стоит от $42 990. Volkswagen продемонстрировал концепт ID.2all — небольшой хэтчбек с питанием от батареи, который компания планирует продавать за 25 тысяч евро ($26 600) или меньше, когда его начнут производить в 2026 году. Об этом сообщает Insider.

В течение многих лет Илон Маск говорил о планах Tesla представить более доступный электромобиль, стоимость которого составит $25 тысяч.
Фото: Volkswagen AG

Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Автомобиль по такой цене станет большим шагом вперед для рынка электромобилей. По данным Kelley Blue Book, в феврале в среднем новый электромобиль продавался за $58 385.

Характеристики

По данным Volkswagen, ID.2all имеет запас хода около 450 км, передний привод и один двигатель мощностью 223 лошадиные силы. В отличие от многих предшественников, которые в одномоторном варианте предлагали задний привод, более компактный ID.2all будет переднеприводным.

Разгон до 100 км/ч займет менее чем за 7 секунд. Однако максимальная скорость электромобиля будет ограничена значением 160 км/ч.

Объем багажника 440 литров можно будет увеличить до 1330 литров за счет складывания сидений заднего ряда.

Интерьер

Фотографии интерьера демонстрируют минималистскую кабину с несколькими кнопками и двумя большими экранами. Педали акселератора и тормоза оформлены в виде кнопок Play и Stop/Pause.

Volkswagen не намерена продавать будущую модель в США. И это имеет смысл, потому что ID. 2all было бы трудно продать американским покупателям, которые больше предпочитают внедорожники, а не маленькие хэтчбеки, которые остаются популярными в Европе.

Это не самый дешевый электрокар Volkswagen

По данным Carscoops, Volkswagen планирует предложить в Европе и на других рынках более компактный и более дешевый электрокар ID.1, который станет своего рода электрическим преемником Polo.

Его цена в первоначальной комплектации не превысит 20 тысяч евро, а батарея 57 кВт·ч обеспечит запас хода до 402 км по циклу WLTP.

По всей видимости, этот хэтчбек будет выпускаться под марками Skoda и Cupra, которые являются дочерними брендами Volkswagen.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 4

+
+15
bonv
bonv
18 марта 2023, 12:08
#
Планує і продає - часто дві великі різниці.
+
+15
bonv
bonv
18 марта 2023, 12:09
#
Правила ведения бизнеса:)
https://minfin.com.ua/blogs/bonv/147373/
+
0
neverice
neverice
18 марта 2023, 12:36
#
Не зовсім розумію, нащо вони роблять дуже малі машини. В Європі, вони якось ще користуються популярністю. Але тільки там. Ринок США з такими машинами не зайняти.
При цьому, потужності двигуна цілком достатньо для більшої машини. А розмір кузова на вартість не так щоб сильно і вливає, як і на вагу.
Тому, схоже, що вони банально не хочуть робити популярні форм-фактори електромобілів дешевими. Щоб продовжити цикл продажів своїх існуючих ДВС моделей.
+
0
preyvanamor
preyvanamor
18 марта 2023, 15:49
#
То ви щось поплутали, бо протягом багатьох років миск розказував, що хоче випустити електроавто за 35к, а не 25к! і так і не випустив по сьогодні. а розмови на авто по 25 від тесла почались тільки десь 2−3 роки назад і таке авто ми ще будемо чекати роками… якщо взагалі дочекаємось, дивлячись на темп з випуском машини за 35.
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