За январь-февраль 2023 общая сумма кассовых расходов общего фонда государственного бюджета составляет 411,1 млрд грн. В феврале расходы составили 227,2 млрд. грн. Об этом свидетельствуют данные месячной отчетности Государственной казначейской службы Украины на 15 марта 2023 года, сообщает пресс-служба Минфина.
Расходы общего фонда госбюджета за два месяца достигли 411 миллиардов
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В структуре расходов наиболее направлено:
189 млрд грн (в феврале — 98,4 млрд грн) — на оплату труда с начислениями или 46% от общего объема расходов, затраченных за январь-февраль 2023 года. В частности, на денежное содержание военнослужащих направлено 148,7 млрд грн (в феврале — 76,9 млрд грн).
99,3 млрд грн (в феврале — 62,2 млрд грн) — на оплату использования товаров и услуг или 24,2% от общего объема расходов. Среди них:
- 70,6 млрд грн — для поддержки Вооруженных Сил Украины. Это приобретение военной техники, вооружения, боеприпасов, продукции оборонного назначения, средств индивидуальной защиты (шлемов, бронежилетов и другой специальной экипировки);
- 20,7 млрд грн — перечислено Национальной службой здоровья Украины на реализацию программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения;
87,3 млрд грн (в феврале — 42,3 млрд грн) — на социальное обеспечение (выплату пенсий, пособий, стипендий) или 21,2% от общего объема расходов. Среди них:
- 45,3 млрд грн — трансферт Пенсионного фонда для финансового обеспечения выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям;
- 31,2 млрд грн — для выплаты Министерством социальной политики на социальную защиту детей и семей, защиту граждан, попавших в сложные жизненные обстоятельства, для поддержки малообеспеченных семей;
19,4 млрд грн (в феврале — 9,9 млрд грн) — на трансферты местным бюджетам или 4,7% от общего объема;
12,6 млрд грн (в феврале — 12,1 млрд грн) — на обслуживание государственного долга или 3,1% от общего объема.
Напомним
Ранее «Минфин» писал, что из госбюджета на соцвыплаты за два месяца направили 76,5 млрд грн.
Комментарии - 2
Тобто за лютий така ж сума як і за січень, хоча в лютому +30 не платились, тільки збільшили тіло зарплати військовим. Цікава в них там математика.