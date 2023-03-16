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16 марта 2023, 19:07 Читати українською

Европарламент проголосовал за принятие окончательного закона о цифровых кошельках

Европейский парламент проголосовал за одобрение предложения о системе цифровой идентификации в странах Европейского Союза. Об этом сообщает пресс-служба Европарламента.

Европейский парламент проголосовал за одобрение предложения о системе цифровой идентификации в странах Европейского Союза.
Фото: pixabay.com

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«За» проголосовали 418 депутатов, «против» — 103, воздержались 24.

В соответствии с законом ЕС о цифровых кошельках граждане смогут получать доступ к государственным услугам со своими цифровыми кошельками.

Защита конфиденциальности пользователей будет обеспечена доказательством с нулевым разглашением (ZK-доказательство). Являясь важным механизмом конфиденциальности, ZK-доказательство позволяет пользователям проверять свое местоположение, не раскрывая свою личную информацию.

«Это также даст пользователям полный контроль над своими данными и позволит им решать, какой информацией делиться и с кем», — говорится в сообщении.

Следующие шаги

По словам законодателей, после одобрения на пленарном заседании Совет Е С теперь готов немедленно начать обсуждение окончательной формы законодательства.

Позиция парламента в ходе переговоров будет основываться на поправках, принятых Комитетом по промышленности, исследованиям и энергетике в феврале.

Представленное в июне 2021 года законодательное предложение по eID направлено на создание «европейской цифровой идентификации» и специального цифрового кошелька для граждан и предприятий в ЕС.

«Европейский кошелек цифровой идентификации» позволит физическим и юридическим лицам в ЕС хранить идентификационные данные, такие как имена и адреса, а также оцифрованные документы, включая данные о банковских счетах, свидетельства о рождении, дипломы и другие документы для трансграничного использования.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
+56
bonv
bonv
16 марта 2023, 19:30
#
Це також дасть ВЛАДІ А НЕ користувачам ЗДІЙСНЮВАТИ повний контроль над ВАШИМИ даними:)
+
0
gavinrardred
gavinrardred
16 марта 2023, 23:52
#
Xочeшь бecплатнoго сeкcа с кpасивой и pазвратной незнакoмкoй?! Тыcячи девoк ждут тeбя, без региcтрации и бoтов, без шлюx и pазводил, все анoнимнo и бeсплатнo. Пpосто попpобуй ----- https://e.vg/keks
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