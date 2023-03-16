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16 марта 2023, 16:53 Читати українською

Как изменился спрос на подержанные автомобили в Украине

В начале 2023 года украинцы ищут подержанные авто в Интернете более 700 тыс. раз в месяц, указывая этот фактор в строке поиска напрямую. Именно подержанные автомобили составляют 8,22% всего спроса на автомобили. В количественном выражении это равняется 8,75 млн поисков в месяц. Такие данные обнародовали в компании СкупАвто.

В начале 2023 года украинцы ищут подержанные авто в Интернете более 700 тыс. раз в месяц, указывая этот фактор в строке поиска напрямую.
Фото: pixabay.com

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Даже во время полномасштабного вторжения люди продолжают искать и покупать авто б/у. Но рынок претерпел существенные изменения. Изменение спроса на подержанные авто в течение последних четырех лет отражено на графике.

Начало полномасштабного вторжения снизило спрос на авто вдвое по сравнению с предыдущими периодами. Поскольку автомобили не являются товарами первой необходимости, на время ими почти вообще перестали интересоваться.

Рост спроса

Однако уже в апреле 2022 года, то есть за месяц, количество запросов, связанных с подержанными автомобилями, стремительно возросло до рекордных 1,8 млн поисков в месяц. Вероятно, это связано с тем, что в апреле была наибольшая потребность в автомобиле для собственной мобильности населения, и с поиском транспорта для ВСУ.

Также росту спроса способствовало нулевое растаможивание, введенное с апреля по июль. После того, как льготный период закончился, спрос на подержанные автомобили постепенно снизился.

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Что ищут

Чаще украинцы ищут подержанные автомобили из США. Но этот тренд постепенно спадает. За четыре года он снизился на 52% (в среднем с 90 тысяч до 43 тысяч поисков в месяц). Даже до начала военных действий в январе 2022 года он был значительно меньше, чем в январе 2020 года.

Также за четыре года снизился интерес на авто из Польши на 34% (с 63 тыс. до 41 тыс. запросов в месяц). Исключением стал временный рост спроса на авто в Европе, пришедшийся на апрель 2022 года.

Скорее всего, этот рост был связан с тем, что из Польши можно быстрее всего пригнать авто через территориальную близость и простую процедуру переоформления.

Еще большее снижение спроса у украинцев произошло по автомобилю из Литвы — за четыре года количество запросов упало на 68% (с 84 тыс. до 27 тыс. запросов в месяц).

Как видно на графике, лидер импорта США потерял половину запросов из-за войны и закрытия портов и сравнился со странами Европы — Польшей и Германией. В настоящее время спрос на авто из разных стран не имеет существенных отличий.

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Спрос на авто по брендам

За январь 2023 года объем спроса на подержанные автомобили с уточнением бренда составил 67,6 тыс. запросов.

Лидером остаются автомобили ВАЗ, хотя спрос и снизился на 55% за 4 года (с 20 тыс. до 9 тыс.). Это самое большое падение спроса в абсолютном смысле. Однако больше всего за эти 4 года потерял бренд Daewoo: — 63% (с 4,6 тыс. до 1,7 тыс. запросов в месяц).

Напротив, наибольший рост среди брендов подержанных авто показали Volvo (+288%), поднявшийся с 40 места по популярности на 30.

В последние 4 года спрос на иномарки постепенно рос вплоть до полномасштабной войны. Сейчас количество запросов с уточнением бренда примерно такое же, как и в феврале 2019 года.

Прогноз

«Можно предположить, что спрос на авто европейского производства будет и дальше расти, а автомобили типа ВАЗ и Daewoo постепенно будут терять свои позиции», — говорится в сообщении.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 9

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0
Abramon
Abramon
16 марта 2023, 18:10
#
Особисто для мене США був найкращий варіант. Не скручені автівки з малими пробігами. Європа -це великі пробіги, а якщо з Литви там трупи. Місцеві бариги знають, що в Україну піде все барахло і його куплять ті чи інші.
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0
vietcong1965
vietcong1965
16 марта 2023, 18:55
#
По америкосам все как вы любите! Пробег не скрутили, зато успели передок по лобовое стекло снести А потом этот биток, на стапеле растянули кое-как, немножко имитации точечной сварки(если захотят заморачиваться) Потом нацепили тайванский капот, бампер, фары, телевизор с крыльями. После — вставили подушки безопасности и поменяли торпеду… И вперед — навстречу с новым владельцем!
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0
sysmitsu
sysmitsu
16 марта 2023, 19:11
#
Це якщо ще пощастить, бо можуть топляка втюхати. Вже навчилися гарно маскувати і на площадках в США. А потім стільки сюрпризів по електроніці вилізе… Особливо враховуючи що майже вся проводка йде по підлозі автомобіля, як і блоки керування.
+
0
Abramon
Abramon
16 марта 2023, 20:55
#
В цьому питанні треба розбиратись. Краще не купувати авто з США, якщо не розумієш в цьому нічого.
+
+30
bonv
bonv
16 марта 2023, 19:18
#
Електромобілі в тренді:)
+
+15
bonv
bonv
16 марта 2023, 19:19
#
А вази-тази то дєрьмове минуле…
+
0
Сергій Т
Сергій Т
16 марта 2023, 21:15
#
Нічого не написали про китайські авто. А їх дуже багато.
+
+15
Козак UA
Козак UA
16 марта 2023, 21:44
#
Тому, що на це б.у. «сміття» ніхто не звертає уваги…
🙂
+
0
gavinrardred
gavinrardred
16 марта 2023, 23:53
#
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