Как изменился спрос на подержанные автомобили в Украине

В начале 2023 года украинцы ищут подержанные авто в Интернете более 700 тыс. раз в месяц, указывая этот фактор в строке поиска напрямую. Именно подержанные автомобили составляют 8,22% всего спроса на автомобили. В количественном выражении это равняется 8,75 млн поисков в месяц. Такие данные обнародовали в компании СкупАвто.

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Даже во время полномасштабного вторжения люди продолжают искать и покупать авто б/у. Но рынок претерпел существенные изменения. Изменение спроса на подержанные авто в течение последних четырех лет отражено на графике.

Начало полномасштабного вторжения снизило спрос на авто вдвое по сравнению с предыдущими периодами. Поскольку автомобили не являются товарами первой необходимости, на время ими почти вообще перестали интересоваться.

Рост спроса

Однако уже в апреле 2022 года, то есть за месяц, количество запросов, связанных с подержанными автомобилями, стремительно возросло до рекордных 1,8 млн поисков в месяц. Вероятно, это связано с тем, что в апреле была наибольшая потребность в автомобиле для собственной мобильности населения, и с поиском транспорта для ВСУ.

Также росту спроса способствовало нулевое растаможивание, введенное с апреля по июль. После того, как льготный период закончился, спрос на подержанные автомобили постепенно снизился.

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Что ищут

Чаще украинцы ищут подержанные автомобили из США. Но этот тренд постепенно спадает. За четыре года он снизился на 52% (в среднем с 90 тысяч до 43 тысяч поисков в месяц). Даже до начала военных действий в январе 2022 года он был значительно меньше, чем в январе 2020 года.

Также за четыре года снизился интерес на авто из Польши на 34% (с 63 тыс. до 41 тыс. запросов в месяц). Исключением стал временный рост спроса на авто в Европе, пришедшийся на апрель 2022 года.

Скорее всего, этот рост был связан с тем, что из Польши можно быстрее всего пригнать авто через территориальную близость и простую процедуру переоформления.

Еще большее снижение спроса у украинцев произошло по автомобилю из Литвы — за четыре года количество запросов упало на 68% (с 84 тыс. до 27 тыс. запросов в месяц).

Как видно на графике, лидер импорта США потерял половину запросов из-за войны и закрытия портов и сравнился со странами Европы — Польшей и Германией. В настоящее время спрос на авто из разных стран не имеет существенных отличий.

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Спрос на авто по брендам

За январь 2023 года объем спроса на подержанные автомобили с уточнением бренда составил 67,6 тыс. запросов.

Лидером остаются автомобили ВАЗ, хотя спрос и снизился на 55% за 4 года (с 20 тыс. до 9 тыс.). Это самое большое падение спроса в абсолютном смысле. Однако больше всего за эти 4 года потерял бренд Daewoo: — 63% (с 4,6 тыс. до 1,7 тыс. запросов в месяц).

Напротив, наибольший рост среди брендов подержанных авто показали Volvo (+288%), поднявшийся с 40 места по популярности на 30.

В последние 4 года спрос на иномарки постепенно рос вплоть до полномасштабной войны. Сейчас количество запросов с уточнением бренда примерно такое же, как и в феврале 2019 года.

Прогноз

«Можно предположить, что спрос на авто европейского производства будет и дальше расти, а автомобили типа ВАЗ и Daewoo постепенно будут терять свои позиции», — говорится в сообщении.