В Раде зарегистрировали законопроект о национализации банков подсанкционных владельцев

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Что предлагает документ

Согласно пояснительной записке, законопроект предлагает внести изменения в закон «О банках и банковской деятельности», которыми подсанкционному лицу запрещается приобретать и/или увеличивать существенное участие в банке, а также определить основание для принятия НБУ решения о запрете подсанкционному лицу приобретать или увеличивать существенное участие. в банке.

Кроме того, во время действия военного положения предлагается наделить Нацбанк полномочиями принимать решения об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка, не определенного Нацбанком системно важным, или о выводе с рынка системно важного банка.

Авторы законопроекта отмечают, что предложение возложить на Нацбанк полномочия по отзыву банковской лицензии и ликвидацию/выводу с рынка банка, который или владельцы существенного участия в котором являются подсанкционными лицами, могут быть реализованы только в течение действия военного положения в Украине.

Что ожидают от закона

Ожидается, что в случае принятия законопроекта Нацбанк будет иметь эффективный механизм влияния на подсанкционных лиц, являющихся владельцами существенного участия в банке и которые, учитывая применение санкций, не будут отвечать требованиям Нацбанка, в частности, относительно деловой репутации.

Лицу, которое понесло убытки вследствие вывода с рынка системно важного банка или ликвидации банка по основаниям, определенным законопроектом, будет предоставляться право на их возмещение исключительно за счет средств государства, осуществившего/осуществляющего вооруженную агрессию против Украины.

Напомним

13 марта в Верховную Раду подали законопроект об усовершенствовании процедуры вывода с рынка банка в условиях военного положения. Законодательные изменения позволят национализировать Сенс банк (ранее Альфа-банк). Об этом сообщил один из инициаторов документа глава Комитета В Р по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

Ранее «Минфин» писал, что в Межведомственной рабочей группе по санкциям, специально созданной 30 августа для ускорения процесса введения ограничений против россиян, заявили, что Альфа-Банк национализируют.