В Верховную Раду подан и зарегистрирован законопроект № 9107 об усовершенствовании процедуры национализации банка, собственник которого является подсанкционным лицом. Соответствующий законопроект зарегистрирован в парламенте 15 марта.
В Раде зарегистрировали законопроект о национализации банков подсанкционных владельцев
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Что предлагает документ
Согласно пояснительной записке, законопроект предлагает внести изменения в закон «О банках и банковской деятельности», которыми подсанкционному лицу запрещается приобретать и/или увеличивать существенное участие в банке, а также определить основание для принятия НБУ решения о запрете подсанкционному лицу приобретать или увеличивать существенное участие. в банке.
Кроме того, во время действия военного положения предлагается наделить Нацбанк полномочиями принимать решения об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка, не определенного Нацбанком системно важным, или о выводе с рынка системно важного банка.
Авторы законопроекта отмечают, что предложение возложить на Нацбанк полномочия по отзыву банковской лицензии и ликвидацию/выводу с рынка банка, который или владельцы существенного участия в котором являются подсанкционными лицами, могут быть реализованы только в течение действия военного положения в Украине.
Что ожидают от закона
Ожидается, что в случае принятия законопроекта Нацбанк будет иметь эффективный механизм влияния на подсанкционных лиц, являющихся владельцами существенного участия в банке и которые, учитывая применение санкций, не будут отвечать требованиям Нацбанка, в частности, относительно деловой репутации.
Лицу, которое понесло убытки вследствие вывода с рынка системно важного банка или ликвидации банка по основаниям, определенным законопроектом, будет предоставляться право на их возмещение исключительно за счет средств государства, осуществившего/осуществляющего вооруженную агрессию против Украины.
Напомним
13 марта в Верховную Раду подали законопроект об усовершенствовании процедуры вывода с рынка банка в условиях военного положения. Законодательные изменения позволят национализировать Сенс банк (ранее Альфа-банк). Об этом сообщил один из инициаторов документа глава
Ранее «Минфин» писал, что в Межведомственной рабочей группе по санкциям, специально созданной 30 августа для ускорения процесса введения ограничений против россиян, заявили, что Альфа-Банк национализируют.
Комментарии - 13
«Нашим» эффективным менеджерам веры нет.
Приватизировали всё что досталось от Совка и привели это в упадок.
Сколько предприятия разорилось и обанкротилось.
Сколько убыточные.
Нафиг-нафиг.
Всё отобрать у этих вредителей и вернуть государству.
Западников и иностранец не трогать.
А всех «наших» постричь, дать им вместо стратегических предприятий, ларёк с шаурмой или кофе, пусть там эффективность хотя бы покажут.
Может это их призвание.
Боже дай сил правительству отобрать всё и вернуть государству, а значит и народу.
У нас большинство барыги и черти, решалы.
Которые в 90-ые просто отжимали и приватизировали всё.
И государство обманывали, а значит и народ.
Западники умом делают деньги, красиво, интеллектуально, по закону.
И главное платят налоги и создают рабочие места.
Не говорят — а делают.
У наших дэбилов рекетиров все забрать и вернуть государству, а часть продать Западникам и ТНК.
ти це все сам генериш?
Если дискутировать о государственной политике вы не умеете или не хотите.
А сам дурак это не дискуссия, сам такой стиль украинского политического «общения» — это навязанный извне врагами Украины нарратив.
Мы умная и зрелая нация.
Мы сделали правильный выбор в 2019 году и не жалеем.
Это был лучший выбор, эпохальный по своей сути.
Время это доказало всем диванным критикам Зеленского и власти.
А я предлагаю вернуть и часть передать под управление Западным компаниям и ТНК которые зайдут в Украину после войны.
Западники в отличии от наших бывших олигархов умеют эффективно управлять активами, создавать рабочие места и платят налоги.
— Обидва весь час думають про США і ніколи не згадують про російські проблеми.
https://minfin.com.ua/blogs/bonv/159802/