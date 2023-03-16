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16 марта 2023, 8:10 Читати українською

В Раде зарегистрировали законопроект о национализации банков подсанкционных владельцев

В Верховную Раду подан и зарегистрирован законопроект № 9107 об усовершенствовании процедуры национализации банка, собственник которого является подсанкционным лицом. Соответствующий законопроект зарегистрирован в парламенте 15 марта.

В Верховную Раду подан и зарегистрирован законопроект № 9107 об усовершенствовании процедуры национализации банка, собственник которого является подсанкционным лицом.

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Что предлагает документ

Согласно пояснительной записке, законопроект предлагает внести изменения в закон «О банках и банковской деятельности», которыми подсанкционному лицу запрещается приобретать и/или увеличивать существенное участие в банке, а также определить основание для принятия НБУ решения о запрете подсанкционному лицу приобретать или увеличивать существенное участие. в банке.

Кроме того, во время действия военного положения предлагается наделить Нацбанк полномочиями принимать решения об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка, не определенного Нацбанком системно важным, или о выводе с рынка системно важного банка.

Авторы законопроекта отмечают, что предложение возложить на Нацбанк полномочия по отзыву банковской лицензии и ликвидацию/выводу с рынка банка, который или владельцы существенного участия в котором являются подсанкционными лицами, могут быть реализованы только в течение действия военного положения в Украине.

Что ожидают от закона

Ожидается, что в случае принятия законопроекта Нацбанк будет иметь эффективный механизм влияния на подсанкционных лиц, являющихся владельцами существенного участия в банке и которые, учитывая применение санкций, не будут отвечать требованиям Нацбанка, в частности, относительно деловой репутации.

Лицу, которое понесло убытки вследствие вывода с рынка системно важного банка или ликвидации банка по основаниям, определенным законопроектом, будет предоставляться право на их возмещение исключительно за счет средств государства, осуществившего/осуществляющего вооруженную агрессию против Украины.

Напомним

13 марта в Верховную Раду подали законопроект об усовершенствовании процедуры вывода с рынка банка в условиях военного положения. Законодательные изменения позволят национализировать Сенс банк (ранее Альфа-банк). Об этом сообщил один из инициаторов документа глава Комитета В Р по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

Ранее «Минфин» писал, что в Межведомственной рабочей группе по санкциям, специально созданной 30 августа для ускорения процесса введения ограничений против россиян, заявили, что Альфа-Банк национализируют.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 13

+
0
KievanEmpire
KievanEmpire
16 марта 2023, 8:40
#
Нужно национализировать вообще всё у «наших».
«Нашим» эффективным менеджерам веры нет.
Приватизировали всё что досталось от Совка и привели это в упадок.
Сколько предприятия разорилось и обанкротилось.
Сколько убыточные.
Нафиг-нафиг.
Всё отобрать у этих вредителей и вернуть государству.
Западников и иностранец не трогать.
А всех «наших» постричь, дать им вместо стратегических предприятий, ларёк с шаурмой или кофе, пусть там эффективность хотя бы покажут.
Может это их призвание.
Боже дай сил правительству отобрать всё и вернуть государству, а значит и народу.
+
+15
ScroogeMcDuckk
ScroogeMcDuckk
16 марта 2023, 10:14
#
Всё это сделано для того чтобы превратить пост советские страны в сырьевые колонию .люди ау проснетесь с нас вывозят всё что могут производство на нулях …но главное чтобы восток ненавидит запад,а запад восток, называли друг друга Бендерами сепарами ватниками неонацистами .и чтобы не кто даже не смог предположить что настоящае зло в стороне …но об этом вы не узнаете по СМИ
+
0
Весельчак У
Весельчак У
16 марта 2023, 10:17
#
Финансовый портал превратился в политический форум???
+
+45
Три літри
Три літри
16 марта 2023, 10:19
#
Пролетарии ищут врагов и нашли: это конечно же проклятые капиталисты.
+
0
KievanEmpire
KievanEmpire
16 марта 2023, 14:19
#
Капиталисты? Где? Кто? У нас?
У нас большинство барыги и черти, решалы.
Которые в 90-ые просто отжимали и приватизировали всё.
И государство обманывали, а значит и народ.
Западники умом делают деньги, красиво, интеллектуально, по закону.
И главное платят налоги и создают рабочие места.
Не говорят — а делают.
У наших дэбилов рекетиров все забрать и вернуть государству, а часть продать Западникам и ТНК.
+
+15
Три літри
Три літри
16 марта 2023, 14:26
#
:)
ти це все сам генериш?
+
0
KievanEmpire
KievanEmpire
16 марта 2023, 14:37
#
Послушайте уважаемый, выпейте уже свои 3 литра и идите защищайте Монобанк лучше.
Если дискутировать о государственной политике вы не умеете или не хотите.
А сам дурак это не дискуссия, сам такой стиль украинского политического «общения» — это навязанный извне врагами Украины нарратив.
Мы умная и зрелая нация.
Мы сделали правильный выбор в 2019 году и не жалеем.
Это был лучший выбор, эпохальный по своей сути.
Время это доказало всем диванным критикам Зеленского и власти.
+
+15
Три літри
Три літри
16 марта 2023, 14:43
#
Черговий пролетарський синяк проекцирує свої алкоасоціаціі :)
+
+30
KValera
KValera
16 марта 2023, 11:26
#
Шариков предлагает, всё отнять и поделить?
+
0
KievanEmpire
KievanEmpire
16 марта 2023, 14:16
#
Всё отняли и поделили у народа в 90-ых.
А я предлагаю вернуть и часть передать под управление Западным компаниям и ТНК которые зайдут в Украину после войны.
Западники в отличии от наших бывших олигархов умеют эффективно управлять активами, создавать рабочие места и платят налоги.
+
+45
bonv
bonv
16 марта 2023, 10:44
#
Чим схожі типовий американець і типовий росіянин?
— Обидва весь час думають про США і ніколи не згадують про російські проблеми.
https://minfin.com.ua/blogs/bonv/159802/
+
0
Benderitto
Benderitto
16 марта 2023, 11:34
#
Законопроект специально под Секс Банк
+
+6
Артем Сабуров
Артем Сабуров
16 марта 2023, 12:02
#
Райф,отп,агриколь немного поднапряглись)))
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