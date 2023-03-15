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15 марта 2023, 18:16 Читати українською

Рэй Далио назвал крах SVB предвестником надвигающегося кризиса

Основатель крупнейшего в мире хедж-фонда Bridgewater Associates Рэй Далио назвал крах калифорнийского Silicon Valley Bank предвестником серьезного кризиса. Об этом передает Business Insider.

Основатель крупнейшего в мире хедж-фонда Bridgewater Associates Рэй Далио назвал крах калифорнийского Silicon Valley Bank предвестником серьезного кризиса.

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Что говорит Далио

По словам Далио, его последствия будут ощущаться не только в сфере венчурных инвестиций, но и во всем финансовом секторе.

Далио обратил внимание, что с начала цикла повышения ставки в марте 2022 года она выросла более чем на 1700% — с 0−0,25% до 4,5−4,75%. По мнению инвестора, ФРС может продолжить ужесточать денежно-кредитную политику, в результате могут рухнуть еще больше компаний, поскольку они будут вынуждены продавать активы с большими убытками.

Читайте: Минюст США приступил к расследованию краха Silicon Valley Bank

Напомним

SVB Financial (холдинговая компания Silicon Valley Bank) ранее сообщила об экстренной продаже облигаций на сумму $21 млрд из своего портфеля, в результате был зафиксирован убыток в $1,8 млрд.

Для его покрытия планировалось разместить акции на $2,25 млрд, однако в итоге привлечь средства не удалось. После сообщения о многомиллиардном убытке акции SVB Financial рухнули на 60%, затем торги были прекращены, а банк обанкротился.

Silicon Valley Bank, который занимал в США 16-е место по величине активов, обанкротился 11 марта. Крах SVB — крупнейшее банкротство в банковском секторе США начиная с 2008 года.

За этим последовала массовая распродажа акций банковского сектора не только США, но также Европы и Азии.

Вслед за Silicon Valley Bank 13 марта был закрыт Signature Bank из-за системных рисков. Эксперты отмечали, что одной из основных причин кризиса в банковском секторе стал стремительный рост ставок.

Источник: Минфин
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Комментарии - 4

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Cheff spakuxa Kiev
Cheff spakuxa Kiev
15 марта 2023, 20:48
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В Украине все порешали по 50 грн. за 1 у.е .если что.
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yarg
yarg
15 марта 2023, 23:17
#
То лохи. сейчас спокойно можно порешать по 38.5
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0
marinakatunkina
marinakatunkina
16 марта 2023, 4:17
#
Обычные девушки хотят секса прямо сейчас, любят сосать и давать в попу. Это круче тиндера, зацени сам------ http://redirect.sk/kiska
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0
ressnikov
ressnikov
16 марта 2023, 6:41
#
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