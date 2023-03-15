Рэй Далио назвал крах SVB предвестником надвигающегося кризиса

Основатель крупнейшего в мире хедж-фонда Bridgewater Associates Рэй Далио назвал крах калифорнийского Silicon Valley Bank предвестником серьезного кризиса. Об этом передает Business Insider.

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Что говорит Далио

По словам Далио, его последствия будут ощущаться не только в сфере венчурных инвестиций, но и во всем финансовом секторе.

Далио обратил внимание, что с начала цикла повышения ставки в марте 2022 года она выросла более чем на 1700% — с 0−0,25% до 4,5−4,75%. По мнению инвестора, ФРС может продолжить ужесточать денежно-кредитную политику, в результате могут рухнуть еще больше компаний, поскольку они будут вынуждены продавать активы с большими убытками.

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Напомним SVB Financial (холдинговая компания Silicon Valley Bank) ранее сообщила об экстренной продаже облигаций на сумму $21 млрд из своего портфеля, в результате был зафиксирован убыток в $1,8 млрд. Для его покрытия планировалось разместить акции на $2,25 млрд, однако в итоге привлечь средства не удалось. После сообщения о многомиллиардном убытке акции SVB Financial рухнули на 60%, затем торги были прекращены, а банк обанкротился. Silicon Valley Bank, который занимал в США 16-е место по величине активов, обанкротился 11 марта. Крах SVB — крупнейшее банкротство в банковском секторе США начиная с 2008 года.