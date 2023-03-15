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15 марта 2023, 11:59 Читати українською

Инфляция в Аргентине превысила 100% впервые за 30 лет

Годовой уровень инфляции в Аргентине достиг 30-летнего максимума и превысил 100% впервые с 1991 года. Страна находится на пятом уровне по темпам инфляции в мире. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на данные государственного статистического агентства Indec.

Годовой уровень инфляции в Аргентине достиг 30-летнего максимума и превысил 100% впервые с 1991 года.
Фото: pixabay.com

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Рост цен

Цены в Аргентине в феврале за месяц выросли на 6,6%, а годовой показатель составил 102,5%. Это был самый быстрый темп с момента выхода Аргентины из гиперинфляционного кризиса в начале 1990-х годов.

Рост цен в основном связан с чрезмерной печатью денег центральным банком, а также усилен российской войной против Украины. По данным Ц Б Аргентины, за первые три года пребывания президента Альберто Фернандеса в должности количество денег в обращении увеличилось в 4 раза.

Аргентина сейчас имеет один из самых высоких уровней инфляции в мире и уступает только Зимбабве, Ливану, Венесуэле и Сирии, которые в прошлом году также сообщили о трехзначной инфляции.

Читайте также: Инфляция в Украине замедлилась до 24,9%. Как изменились цены — данные Госстата

Государственная программа контроля за ценами, известная как Precios Justos (Справедливые цены), временно заморозила цены более чем на 1 700 товаров до декабря. Но этого оказалось недостаточно для сдерживания роста цен из-за серьезных дисбалансов в экономике страны.

Сотрудничество с МВФ

Стоит отметить, накануне МВФ призвал Аргентину приложить больше усилий для борьбы с инфляцией, чтобы продолжить программу сотрудничества на $44 млрд. В этом месяце Аргентина должна получить около $5,3 млрд от МВФ, которые ожидают одобрения исполнительного совета кредитора.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 3

+
0
yarg
yarg
15 марта 2023, 12:15
#
Интересно как это на них наша война повлияла ? Ну кроме того что аргентина заработала дополнительно пару миллиардов долларов на экспорте подорожавшего зерна.
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0
Alpenstein
Alpenstein
15 марта 2023, 12:19
#
Мабуть росіянам стало важче возити кокаїн урядовими бортами з Буенос Айреса.
+
0
godvinik
godvinik
15 марта 2023, 12:33
#
Аргентина — прекрасная страна, можно было рай не земле устроить, но проклятье такое же как и у Украины
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