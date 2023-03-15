Инфляция в Аргентине превысила 100% впервые за 30 лет

Годовой уровень инфляции в Аргентине достиг 30-летнего максимума и превысил 100% впервые с 1991 года. Страна находится на пятом уровне по темпам инфляции в мире. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на данные государственного статистического агентства Indec.

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Рост цен

Цены в Аргентине в феврале за месяц выросли на 6,6%, а годовой показатель составил 102,5%. Это был самый быстрый темп с момента выхода Аргентины из гиперинфляционного кризиса в начале 1990-х годов.

Рост цен в основном связан с чрезмерной печатью денег центральным банком, а также усилен российской войной против Украины. По данным Ц Б Аргентины , за первые три года пребывания президента Альберто Фернандеса в должности количество денег в обращении увеличилось в 4 раза.

Аргентина сейчас имеет один из самых высоких уровней инфляции в мире и уступает только Зимбабве, Ливану, Венесуэле и Сирии, которые в прошлом году также сообщили о трехзначной инфляции.

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Государственная программа контроля за ценами, известная как Precios Justos (Справедливые цены), временно заморозила цены более чем на 1 700 товаров до декабря. Но этого оказалось недостаточно для сдерживания роста цен из-за серьезных дисбалансов в экономике страны.

Сотрудничество с МВФ

Стоит отметить, накануне МВФ призвал Аргентину приложить больше усилий для борьбы с инфляцией, чтобы продолжить программу сотрудничества на $44 млрд. В этом месяце Аргентина должна получить около $5,3 млрд от МВФ, которые ожидают одобрения исполнительного совета кредитора.