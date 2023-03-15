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15 марта 2023, 9:43 Читати українською

Moody's ухудшило до негативного прогноз по банковской системе США

Международное рейтинговое агентство Moody's снизило свой прогноз по всей банковской системе США со стабильного до негативного, следует из доклада агентства, выдержки из него приводит CNBC.

Международное рейтинговое агентство Moody's снизило свой прогноз по всей банковской системе США со стабильного до негативного, следует из доклада агентства, выдержки из него приводит CNBC.►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиПрогноз Moody's«Мы изменили наш прогноз по банковской системе США со стабильного на негативный, чтобы отразить быстрое ухудшение операционной среды после оттока депозитов из Silicon Valley Bank (SVB), Silvergate Bank и Signature Bank (SNY), а также банкротства SVB и SNY», — говорится в докладе.
Фото: korrespondent.net

►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Прогноз Moody's

«Мы изменили наш прогноз по банковской системе США со стабильного на негативный, чтобы отразить быстрое ухудшение операционной среды после оттока депозитов из Silicon Valley Bank (SVB), Silvergate Bank и Signature Bank (SNY), а также банкротства SVB и SNY», — говорится в докладе.

Согласно докладу, Moody's считает, что снижение доверия инвесторов, в том числе отражается на рисках управления активами американских банков. Эти риски усугубляются повышением процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС).

Агентство отмечает, что риски сохраняются, несмотря на обещания правительства выплатить компенсации клиентам обанкротившихся банков.

Moody's ожидает, что давление на денежно-кредитную политику США продолжится, пока инфляция не вернется в целевой диапазон ФРС.

Согласно данным агентства, американские банки сталкиваются с резким избытком депозитов на фоне фискального стимулирования, возникшего во время пандемии COVID-19, а также низких ставок. Некоторые банки, отмечает агентство, вложили эти депозиты в ценные бумаги с фиксированным доходом, которые потеряли в цене после повышения ставки ФРС. Это привело к значительным убыткам.

Банкопад в США

Материнская компания Silvergate Bank — одного из крупнейших банков в США, работающих с криптовалютой — объявила о сворачивании операций и ликвидации банка 9 марта. После этого проблемы начались у Silicon Valley Bank — он объявил о банкротстве 10 марта. Это 16-й по величине банк США, который был ориентирован на стартапы. Его банкротство стало крупнейшим со времен кризиса 2008 года.

По информации Reuters, aкционеры SVB уже подали иск о мошенничестве к материнской компании банка — SVB Financial Group.

Читайте: Байден о крахе Signature Bank и SVB: США защитят банковскую систему

Позже из-за системных рисков Signature Bank также оказался закрыт. Президент США Джо Байден пообещал, что руководство обанкротившихся банков будет уволено и привлечено к ответственности, а меры надзора и регулирования в отношении банковского сектора ужесточены.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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bonv
bonv
15 марта 2023, 10:29
#
Євро зміцнилось:)
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