Байден о крахе Signature Bank и SVB: США защитят банковскую систему

Президент США Джо Байден выступил с обращением о ситуации в американской банковской системе после крушения банков Silicon Valley Bank и Signature Bank. Он подчеркнул, что власти сделают все возможное для стабилизации ситуации, сообщает 13 марта Reuters .

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Выступление Байдена

Байден отметил, что банковские счета граждан не пострадают. Все вкладчики в полном объеме получат свои депозиты. Меры, предложенные властями США:

гарантирование вкладов в обоих банках;

создание нового механизма для предоставления банкам доступа в чрезвычайные фонды;

упрощение для банков возможности брать кредиты у Федеральной резервной системы в чрезвычайных ситуациях.

Байден также заявил, что виновные в этой ситуации будут наказаны. Американское правительство и дальше будет прилагать усилия для усиления надзора за крупными банками, чтобы подобная ситуация не повторилась.

Напомним

12 марта американские регуляторы закрыли нью-йоркский Signature Bank вслед за большим конкурентом Silicon Valley Bank (SVB).

Ранее «Минфин» писал, что в пятницу калифорнийский регулятор закрыл Silicon Valley Bank (принадлежит SVB Financial Group и является 16-м по размеру активов банком в США) и передал его под управление FDIC. Его банкротство стало самым крупным из времен финансового кризиса 2008 года.