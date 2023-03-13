Байден о крахе Signature Bank и SVB: США защитят банковскую систему

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

13 марта 2023, 17:06 Читати українською

Байден о крахе Signature Bank и SVB: США защитят банковскую систему

Президент США Джо Байден выступил с обращением о ситуации в американской банковской системе после крушения банков Silicon Valley Bank и Signature Bank. Он подчеркнул, что власти сделают все возможное для стабилизации ситуации, сообщает 13 марта Reuters .

Президент США Джо Байден выступил с обращением о ситуации в американской банковской системе после крушения банков Silicon Valley Bank и Signature Bank.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Выступление Байдена

Байден отметил, что банковские счета граждан не пострадают. Все вкладчики в полном объеме получат свои депозиты. Меры, предложенные властями США:

  • гарантирование вкладов в обоих банках;
  • создание нового механизма для предоставления банкам доступа в чрезвычайные фонды;
  • упрощение для банков возможности брать кредиты у Федеральной резервной системы в чрезвычайных ситуациях.

Байден также заявил, что виновные в этой ситуации будут наказаны. Американское правительство и дальше будет прилагать усилия для усиления надзора за крупными банками, чтобы подобная ситуация не повторилась.

Напомним

12 марта американские регуляторы закрыли нью-йоркский Signature Bank вслед за большим конкурентом Silicon Valley Bank (SVB).

Ранее «Минфин» писал, что в пятницу калифорнийский регулятор закрыл Silicon Valley Bank (принадлежит SVB Financial Group и является 16-м по размеру активов банком в США) и передал его под управление FDIC. Его банкротство стало самым крупным из времен финансового кризиса 2008 года.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 7

+
+52
Робин Гуд
Робин Гуд
13 марта 2023, 17:36
#
Сейчас мало кто осознаёт «масштаб трагедии». С Lehman Brothers в 2008 тоже никто до конца сразу не понимал что происходит, но падение было огромный. Сейчас говорят о втором таком падении с тех. времён. США конечно будет спасать пытаться, иначе будет эффект «домино» в банках, но насколько это будет удачно — пока неизвестно.

Но самое интересное: в Украине до сих пор рассчитывают исключительно на помощь США/Европы, однако когда у них там начнутся проблемы — то догадываюсь что помощь «другим странам» может быть под большим вопросам.

В Украине ничего не делают чтобы восстановить экономику, например, могли бы хоть как-то восстановить кредитование, вместо этого всех заёмщиков кто испытывают трудности и предложить реструктуризации для улучшения ситуации (особенно тем кто хоть что-то платит, но не успевал вовремя) — банки давят судами, исполнительными производствами и огромными процентами на процент как в довоенное время. 45−60% годовых для банков норма — ничего не надо делать с ситуацией, ведь «у всех всё хорошо как и до войны», зачем спасать экономику? Проще подать в суды на людей у кого и так никакого имущества нет, банкам всё равно. Вот только будут ли в выигрыше от этого банки? Нет, им просто придёт крах, особенно как сократится помощь Украине финансовая, которую массово вливают в том числе в спасение этих неадекватных банков.

Время всё покажет и увидим как будет лететь банковская система Украины, про которую тут рассказывают насколько бездарная политика приводит к результатам.
+
+60
Kharakternyk
Kharakternyk
13 марта 2023, 18:03
#
Зараз свідомо руйнуються ВСІ країни, просто не всі це бачуть і розуміють. А Україна, на жаль, в перших рядах (
+
+7
preyvanamor
preyvanamor
14 марта 2023, 4:20
#
Ну «зараз» це голосно сказано. Країни руйнуються всю історію людства. Руйнуються, будуються, руйнуються, будуються… У світі дуже і дуже мало країн, які зберігають свої кордони беззмінними сотні чи тисячі років! Сумніваюсь, що такі взагалі є.
+
+15
preyvanamor
preyvanamor
14 марта 2023, 4:23
#
Відсутність нормального кредитування в Україні повністю і з лишком компенсується простим друкарським станком і домальовуванням нуликів на національних банкнотах!
+
+7
Сергій Т
Сергій Т
13 марта 2023, 19:29
#
Повністю згоден з президентом США і теж не бачу в цьому проблеми.
+
+60
R S
R S
13 марта 2023, 21:19
#
Знатный троллинг, приветствую ваше чувство юмора! :))
+
0
preyvanamor
preyvanamor
14 марта 2023, 8:05
#
Наскільки я розумію ситуацію, то купка мультимільйонерчиків вивели всі бабки з того банку і влила в зад в біток, щоб підтримати його, бо інакше там був би черговий епічний обвал! інакше, як пояснити (за рахунок яких грошей??) такий сильний ріст останні дні в біткойні, коли все валиться?

також можлива ситуація, що цей банк був прокладкою по викачуванню бабла американським урядом з біткойна протягом минулих трьох років і тепер після смачного обвалу біткойна минулого року банк виявився більше не потрібним і його постригли… з кінцями.

ну, а офіційна версія така, що банк просто роздав забагато кредитів всяких венчурам, які минулого року сильно погоріли
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает 1 незарегистрированный посетитель.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами