Президент США Джо Байден выступил с обращением о ситуации в американской банковской системе после крушения банков Silicon Valley Bank и Signature Bank. Он подчеркнул, что власти сделают все возможное для стабилизации ситуации, сообщает 13 марта Reuters .
Байден о крахе Signature Bank и SVB: США защитят банковскую систему
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Выступление Байдена
Байден отметил, что банковские счета граждан не пострадают. Все вкладчики в полном объеме получат свои депозиты. Меры, предложенные властями США:
- гарантирование вкладов в обоих банках;
- создание нового механизма для предоставления банкам доступа в чрезвычайные фонды;
- упрощение для банков возможности брать кредиты у Федеральной резервной системы в чрезвычайных ситуациях.
Байден также заявил, что виновные в этой ситуации будут наказаны. Американское правительство и дальше будет прилагать усилия для усиления надзора за крупными банками, чтобы подобная ситуация не повторилась.
Напомним
12 марта американские регуляторы закрыли нью-йоркский Signature Bank вслед за большим конкурентом Silicon Valley Bank (SVB).
Ранее «Минфин» писал, что в пятницу калифорнийский регулятор закрыл Silicon Valley Bank (принадлежит SVB Financial Group и является 16-м по размеру активов банком в США) и передал его под управление FDIC. Его банкротство стало самым крупным из времен финансового кризиса 2008 года.
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Но самое интересное: в Украине до сих пор рассчитывают исключительно на помощь США/Европы, однако когда у них там начнутся проблемы — то догадываюсь что помощь «другим странам» может быть под большим вопросам.
В Украине ничего не делают чтобы восстановить экономику, например, могли бы хоть как-то восстановить кредитование, вместо этого всех заёмщиков кто испытывают трудности и предложить реструктуризации для улучшения ситуации (особенно тем кто хоть что-то платит, но не успевал вовремя) — банки давят судами, исполнительными производствами и огромными процентами на процент как в довоенное время. 45−60% годовых для банков норма — ничего не надо делать с ситуацией, ведь «у всех всё хорошо как и до войны», зачем спасать экономику? Проще подать в суды на людей у кого и так никакого имущества нет, банкам всё равно. Вот только будут ли в выигрыше от этого банки? Нет, им просто придёт крах, особенно как сократится помощь Украине финансовая, которую массово вливают в том числе в спасение этих неадекватных банков.
Время всё покажет и увидим как будет лететь банковская система Украины, про которую тут рассказывают насколько бездарная политика приводит к результатам.
також можлива ситуація, що цей банк був прокладкою по викачуванню бабла американським урядом з біткойна протягом минулих трьох років і тепер після смачного обвалу біткойна минулого року банк виявився більше не потрібним і його постригли… з кінцями.
ну, а офіційна версія така, що банк просто роздав забагато кредитів всяких венчурам, які минулого року сильно погоріли