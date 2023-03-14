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14 марта 2023, 10:15 Читати українською

Акции американского First Republic Bank рухнули на 78% за день

13 марта акции американского First Republic Bank за день опустились больше чем на 78%. На минимуме за день ценные бумаги торговались по $17,55, что на 78,5% меньше цены закрытия прошлой торговой сессии. Об этом говорится в данных биржи Nasdaq.

13 марта акции американского First Republic Bank за день опустились больше чем на 78%.
Фото: ft.com

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К вечеру 13 марта акции First Republic частично отыграли падение и стоили $30,69, дешевея на 62,46% к прошлому закрытию.

Что происходило с акциями

Акции банка начали снижаться еще на прошлой неделе из-за опасений инвесторов, что проблемы, приведшие к краху Silicon Valley Bank (SVB), распространятся и на других игроков отрасли.

В воскресенье, 12 марта, First Republic сообщил, что получил дополнительное финансирование через JPMorgan и Федрезерв, обеспечив доступ к средствам на общую сумму $70 млрд.

Ликвидность банка укрепилась, «но реальная проблема для отрасли заключается в том, что существует кризис уверенности в стабильности депозитов», заявил Reuters глава отдела исследований банков США в KBW Кристофер МакГратти.

Несмотря на денежные вливания, инвестбанк Raymond James дважды понизил рейтинг акций First Republic, подчеркивая риск оттока депозитов, с которым банк сталкивается из-за паники крупных вкладчиков после закрытия SVB, отмечает агентство.

Читайте: Байден о крахе Signature Bank и SVB: США защитят банковскую систему

Напомним

Регулятор в Калифорнии закрыл ориентированный на работу со стартапами Silicon Valley Bank 11 марта. Это стало самым крупным банковским крахом в США со времен финансового кризиса 2008 года. Тогда крах потерпел банк Washington Mutual, что и спровоцировало глобальный кризис, писало Reuters.

13 марта власти США решили закрыть второй крупный банк — нью-йоркский Signature Bank. Клиенты начали забирать деньги из банка на фоне проблем у SVB.

После краха SVB и Signature Bank президент США Джо Байден пообещал ужесточить регулирование банковской сферы. Он заверил, что банковская система США в безопасности, а виновные в случившемся будут привлечены к ответственности.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
AleksandrBank
AleksandrBank
14 марта 2023, 10:34
#
Подскажите, как их купить? Есть у нас инструменты, кто в курсе?
+
0
Alpenstein
Alpenstein
14 марта 2023, 10:42
#
Через будь-якого закордонного брокера, до якого у вас є доступ (наприклад IB). Тікер FRC
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