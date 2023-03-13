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13 марта 2023, 18:44 Читати українською

В Украине заблокировали 52 сайта с алкоголем — СМИ

Национальный центр оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций распорядился заблокировать через DNS ряд доменов, на которых размещены сайты, продающие в Украине алкогольные напитки. Об этом пишет dev.

Национальный центр оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций распорядился заблокировать через DNS ряд доменов, на которых размещены сайты, продающие в Украине алкогольные напитки.
Фото: dev.ua

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Какие сайты заблокировали

Речь идет о 52 сайтах, типа alco-market.com.ua, alco-bar.com, dutyfree.net.ua, spirts-net.com, tetrapak.store, alkopak.com, alkostars.net, vsetut.in. ua и т. д.

По номеру телефона на одном из сайтов рассказали, что у них продается водка, виски, ром и джин. Но не в обычной таре, а в 5-литровых баклажках и 10-литровых тетрапаках.

«Обычной упаковки или акцизных марок вы там не увидите», — сказал нам собеседник. Он добавил, что продукция поставляется с заводов Александрии и Харькове.

Источник: Минфин
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Комментарии - 5

+
+113
matroskin
matroskin
13 марта 2023, 19:07
#
Це по нашому, «продукція постачається з заводів в Олександрії та Харкова», а блокуємо сайти. Ще Нову Пошту треба заблокувати й безготівкові перекази, головне щоб не завод. :)
+
+40
lohsuper
lohsuper
13 марта 2023, 19:16
#
В Украине не помешало бы заблокировать мозг Депутатам и чинушам!
+
0
fae
fae
14 марта 2023, 7:06
#
Мозг там заблокирован уже. Деньгами.
+
+38
Сергій Т
Сергій Т
13 марта 2023, 19:18
#
Все правильно зроблено. Очевидні порушення Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів». Порушників треба карати.
+
0
Три літри
Три літри
14 марта 2023, 9:20
#
Це що, в нас вже свій Укркомнадзор? Який на відміну від російського ще й блокує сайти навіть без рішення суду?
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