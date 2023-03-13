В Украине заблокировали 52 сайта с алкоголем — СМИ

Национальный центр оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций распорядился заблокировать через DNS ряд доменов, на которых размещены сайты, продающие в Украине алкогольные напитки. Об этом пишет dev.

► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Какие сайты заблокировали

Речь идет о 52 сайтах, типа alco-market.com.ua, alco-bar.com, dutyfree.net.ua, spirts-net.com, tetrapak.store, alkopak.com, alkostars.net, vsetut.in. ua и т. д.

По номеру телефона на одном из сайтов рассказали, что у них продается водка, виски, ром и джин. Но не в обычной таре, а в 5-литровых баклажках и 10-литровых тетрапаках.

«Обычной упаковки или акцизных марок вы там не увидите», — сказал нам собеседник. Он добавил, что продукция поставляется с заводов Александрии и Харькове.