Реальный ВВП Украины сократился на 31,4% в четвертом квартале 2022 года

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

13 марта 2023, 18:20 Читати українською

Реальный ВВП Украины сократился на 31,4% в четвертом квартале 2022 года

Реальный ВВП в четвертом квартале 2022 года снизился на 31,4% по сравнению с четвертым кварталом 2021 года. Об этом говорится в данных Госстата.

Реальный ВВП в четвертом квартале 2022 года снизился на 31,4% по сравнению с четвертым кварталом 2021 года.
Фото:gmk.center

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Сокращение ВВП

По сравнению с предыдущим кварталом реальный ВВП сократился на 4,7% с учетом сезонного фактора.

Напомним

Реальный ВВП Украины в третьем квартале 2022 года сократился на 30,8% по сравнению с третьим кварталом 2021 года.

Согласно оценке Национального банка, падение реального ВВП достигло 30,3% за 2022 год.

Падение ВВП Украины в феврале 2023 составило 26% в годовом исчислении, согласно оперативной оценке Министерства экономики. В январе падение ВВП достигло 32%.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 17

+
+166
kadaad1988
kadaad1988
13 марта 2023, 18:38
#
Реальный ВВП рухнул, цены лезут вверх, а гривня укрепляется относительно доллара, это просто цирк!
+
0
vt313
vt313
13 марта 2023, 18:46
#
Как они считают реальный ВВП?
Реальный ВВП, если его правильно считать, должен был вырасти.
Идет война, — цены лезут вверх, иначе никак.
Гривня до войны была 28. Какое это укрепление?
+
+15
kadaad1988
kadaad1988
13 марта 2023, 21:23
#
Я имею ввиду последний месяц. откат с 40 почти до 38.
+
+15
bonv
bonv
13 марта 2023, 19:34
#
НБУ відзначили:)
Нацбанк України визнаний центральним банком року за версією Central Banking Awards.
+
+15
neverice
neverice
13 марта 2023, 21:09
#
Якщо ви уважно подивитесь на графік, то виявиться, що ВВП відносно 2 кварталу навіть виріс. А в цілому — курс, ціни та ВВП пов‘язані між собою дуже опосередковано, з купою оговорок та значним лагом.
+
+15
vt313
vt313
13 марта 2023, 21:27
#
Якщо зайти на сайт держстату, то про ВВП там сказано

Шановні користувачі!

Ураховуючи ситуацію, що склалася у зв’язку з військовою агресією росії проти України за підтримки білорусі наведену нижче інформацію буде оприлюднено після завершення терміну для подання статистичної та фінансової звітності, встановленого Законом України «Про захист інтересів суб'єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни».

Дякуємо за розуміння.


Що стосується реального ВВП.
То це тони сталі, кілометри доріг, …
І тут можливо падіння, мабудь, таке і є.
Але крім цього є ще викопані окопи, вистріляні снаряди,…
І як це рахувалось доволі цікаво.

І з номінальним ВВП щось подібне. Всю допомогу, якось, потрібно враховувати.


+
0
PAVLO2
PAVLO2
14 марта 2023, 0:32
#
Що перше міняється?
+
+60
bonv
bonv
13 марта 2023, 19:35
#
Гірше ж точно не буде? ©
+
0
youknow
youknow
13 марта 2023, 20:54
#
Вони війну замовляли?
+
+60
bonv
bonv
13 марта 2023, 20:56
#
Просто перестати стріляти ©
+
+15
zzel
zzel
14 марта 2023, 0:41
#
Там по графику падение ВВП на -11 во 2 квартале 2020 года. С чем мы тогда воевали? А, да с росией, с которой кто-то хотел в глаза смотреть Но, подождите, с росией мы воевали с 2014 рода и до 2020 года ВВП все равно рос. Никто не знает что случилось в 2020 что ВВП падать начал? Может шоколадный барыга назначил кабмин из своих кумовей, дворовых друзей, знакомых подруг жены ? Наверное так и было
+
0
brigadirius
brigadirius
14 марта 2023, 9:12
#
Про ковід і карантини чув? Чи в тролячій методичці це не прописано?
+
+15
bonv
bonv
14 марта 2023, 9:14
#
Не пеняй на вирус, коли зеДНК крива.
https://minfin.com.ua/blogs/bonv/163222/
+
0
brigadirius
brigadirius
14 марта 2023, 9:27
#
Посол Саудитів зустрічався з Зеленським. Погодили виділення Україні палива на 100млн. долл. Але є одна умова. Посадити бувшого керівника Антонова Бичкова призначеного в свій час Порошенком, який вкрав у Саудитів аналогічну суму. Доречі Бичков вже арештований.
+
0
bonv
bonv
14 марта 2023, 10:19
#
Нелох обіцяв пороха весною посадити. Вже сидить?
+
0
brigadirius
brigadirius
14 марта 2023, 10:33
#
Я не знаю всих кулуарних домовленостей. Можливо Пороху пообіцяли не порушувати проти нього кримінальних справ за мирну передачу влади. Впринципі краще Порох на свободі, чим громадянське протистояння під час війни.
+
0
vt313
vt313
14 марта 2023, 12:04
#
Посадить по беспределу, а нужно?
Более мелких чиновников не могут посадить.

Никакого гражданского противостояния из-за Порошенко не будет.
А вот неприятности за границей вполне возможны.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами