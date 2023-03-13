Реальный ВВП Украины сократился на 31,4% в четвертом квартале 2022 года

Реальный ВВП в четвертом квартале 2022 года снизился на 31,4% по сравнению с четвертым кварталом 2021 года. Об этом говорится в данных Госстата.

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Сокращение ВВП

По сравнению с предыдущим кварталом реальный ВВП сократился на 4,7% с учетом сезонного фактора.

Напомним

Реальный ВВП Украины в третьем квартале 2022 года сократился на 30,8% по сравнению с третьим кварталом 2021 года.

Согласно оценке Национального банка, падение реального ВВП достигло 30,3% за 2022 год.

Падение ВВП Украины в феврале 2023 составило 26% в годовом исчислении, согласно оперативной оценке Министерства экономики. В январе падение ВВП достигло 32%.