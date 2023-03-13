Реальный ВВП в четвертом квартале 2022 года снизился на 31,4% по сравнению с четвертым кварталом 2021 года. Об этом говорится в данных Госстата.
Реальный ВВП Украины сократился на 31,4% в четвертом квартале 2022 года
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Сокращение ВВП
По сравнению с предыдущим кварталом реальный ВВП сократился на 4,7% с учетом сезонного фактора.
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Напомним
Реальный ВВП Украины в третьем квартале 2022 года сократился на 30,8% по сравнению с третьим кварталом 2021 года.
Согласно оценке Национального банка, падение реального ВВП достигло 30,3% за 2022 год.
Падение ВВП Украины в феврале 2023 составило 26% в годовом исчислении, согласно оперативной оценке Министерства экономики. В январе падение ВВП достигло 32%.
Источник: Минфин
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Комментарии - 17
Реальный ВВП, если его правильно считать, должен был вырасти.
Идет война, — цены лезут вверх, иначе никак.
Гривня до войны была 28. Какое это укрепление?
Нацбанк України визнаний центральним банком року за версією Central Banking Awards.
Шановні користувачі!
Ураховуючи ситуацію, що склалася у зв’язку з військовою агресією росії проти України за підтримки білорусі наведену нижче інформацію буде оприлюднено після завершення терміну для подання статистичної та фінансової звітності, встановленого Законом України «Про захист інтересів суб'єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни».
Дякуємо за розуміння.
Що стосується реального ВВП.
То це тони сталі, кілометри доріг, …
І тут можливо падіння, мабудь, таке і є.
Але крім цього є ще викопані окопи, вистріляні снаряди,…
І як це рахувалось доволі цікаво.
І з номінальним ВВП щось подібне. Всю допомогу, якось, потрібно враховувати.
https://minfin.com.ua/blogs/bonv/163222/
Более мелких чиновников не могут посадить.
Никакого гражданского противостояния из-за Порошенко не будет.
А вот неприятности за границей вполне возможны.