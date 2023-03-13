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13 марта 2023, 17:07 Читати українською

Курс биткоина идет вверх: Цена поднялась выше отметки $23 500

После открытия торгов в США наблюдается значительная распродажа акций банковского сектора. Цена биткоина отреагировала ростом выше уровня $23 500. Об этом пишет forklog.

После открытия торгов в США наблюдается значительная распродажа акций банковского сектора.

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Стоимость биткоина

На момент написания новости стоимость первой криптовалюты составляет $23. 462 тыс.

Читайте: Курс биткоина за ночь вырос на $2 тысячи

В ночь на 13 марта котировки первой криптовалюты резко поднялись с отметок $20280 до уровней выше $22670 в данный момент.

За последние сутки актив подорожал на 9,2% (CoinGecko), текущая цена — $22 290.

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Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 14

+
+45
AleksandrBank
AleksandrBank
13 марта 2023, 17:12
#
Банки вниз, біток вверх.
+
+15
Игорь Коломойский
Игорь Коломойский
13 марта 2023, 17:37
#
Надеюсь успели продать утром?
+
+15
Kharakternyk
Kharakternyk
13 марта 2023, 18:06
#
Щоб після обіду відкупити на 2 тисячі дорожче?:))
+
0
Игорь Коломойский
Игорь Коломойский
13 марта 2023, 19:14
#
;)
+
+46
lohsuper
lohsuper
13 марта 2023, 19:08
#
Согласен Экономика и Рынок падает, а ни чем не подкрепленная виртуальная монета которая ничего не стоит ДОРОЖАЕТ! Абсолютно СПЕКУЛЯТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ — Который создан для того чтобы стричь БАРАНОВ!
+
+59
I. B.
I. B.
13 марта 2023, 19:30
#
Это единственное что вы можете считать полностью принадлежащим вам. Единственное чем вы можете полностью свободно распоряжаться.

Перевозить деньги из страны в страну — ограничения.
Хранить в банке? Банк может их потерять. Государство может их отнять.
Золото? Перевезите блестящие желтые камешки через границу, удачи. Потом про вас напишут в телеграм канале. «злобный злоумышленник вёз эквивалент много гривен в золоте, отнять и поделить».
Недвижимость? Война, налоги, да что угодно.

Если вы можете запомнить 12 слов — вы в любой точке мира имеете доступ к высоко ликвидному активу. Активу который растёт в цене в среднем на 100% в год. На основе которого создано огромное количество сервисов, компаний, которые оказывают ценные услуги.

Чем вы хотели бы подкрепить эту «виртуальную монету»? Она уже подкреплена. Тем что люди считают что она лучше чем «чем-то подкрепленные» государственные деньги. Идите положите деньги на депозит в приватбанк, всё у вас будет хорошо.
+
+15
I. B.
I. B.
13 марта 2023, 22:32
#
Ваш визг намного нужнее. Или может есть что-то возразить по фактам?
+
0
beornborn
beornborn
14 марта 2023, 9:28
#
У вас нейросетка в голове так настроена, что если улавливает про крипту что-то хорошее, то воспринимает это как визг.
+
0
SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
13 марта 2023, 19:43
#
Особливо урожайним для крипти був минулий рік…
+
0
Zvzzz
Zvzzz
14 марта 2023, 6:48
#
У меня знакомый купил биток по 58 т за один , щас он 24 т $ ,знакомый, а ахуе
+
+15
beornborn
beornborn
14 марта 2023, 9:25
#
У меня знакомый в 2013 м купил за 1000$, потом он упал до 300$.
ну тот расстроился и продал, думал биток все, в 0 упадет.
+
0
SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
13 марта 2023, 19:42
#
СП500 3900… то хіба падіння? 10% від максимуму.
+
0
Cheff spakuxa Kiev
Cheff spakuxa Kiev
13 марта 2023, 21:35
#
Недолго музыка играла тут 22 черных лебедя подлетало.
+
0
yarg
yarg
14 марта 2023, 12:13
#
Https://www.epravda.com.ua/news/2023/03/14/698002/

а в каком восторге люди , накупившие эти NFT…
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