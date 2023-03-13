После открытия торгов в США наблюдается значительная распродажа акций банковского сектора. Цена биткоина отреагировала ростом выше уровня $23 500. Об этом пишет forklog.
Курс биткоина идет вверх: Цена поднялась выше отметки $23 500
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Стоимость биткоина
На момент написания новости стоимость первой криптовалюты составляет $23. 462 тыс.
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В ночь на 13 марта котировки первой криптовалюты резко поднялись с отметок $20280 до уровней выше $22670 в данный момент.
За последние сутки актив подорожал на 9,2% (CoinGecko), текущая цена — $22 290.
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Источник: Минфин
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Комментарии - 14
Перевозить деньги из страны в страну — ограничения.
Хранить в банке? Банк может их потерять. Государство может их отнять.
Золото? Перевезите блестящие желтые камешки через границу, удачи. Потом про вас напишут в телеграм канале. «злобный злоумышленник вёз эквивалент много гривен в золоте, отнять и поделить».
Недвижимость? Война, налоги, да что угодно.
Если вы можете запомнить 12 слов — вы в любой точке мира имеете доступ к высоко ликвидному активу. Активу который растёт в цене в среднем на 100% в год. На основе которого создано огромное количество сервисов, компаний, которые оказывают ценные услуги.
Чем вы хотели бы подкрепить эту «виртуальную монету»? Она уже подкреплена. Тем что люди считают что она лучше чем «чем-то подкрепленные» государственные деньги. Идите положите деньги на депозит в приватбанк, всё у вас будет хорошо.
ну тот расстроился и продал, думал биток все, в 0 упадет.
а в каком восторге люди , накупившие эти NFT…