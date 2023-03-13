Курс биткоина идет вверх: Цена поднялась выше отметки $23 500

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Стоимость биткоина

На момент написания новости стоимость первой криптовалюты составляет $23. 462 тыс.

Читайте: Курс биткоина за ночь вырос на $2 тысячи

В ночь на 13 марта котировки первой криптовалюты резко поднялись с отметок $20280 до уровней выше $22670 в данный момент.

За последние сутки актив подорожал на 9,2% (CoinGecko), текущая цена — $22 290.