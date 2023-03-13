JPMorgan может приобрести владельца обанкротившегося Silicon Valley Bank

JPMorgan Chase & Co и PNC Financial Service Group ведут переговоры о приобретении SVB Financial Group, которой принадлежал Silicon Valley Bank, пишет Axios со ссылкой на источники.

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Что известно

Соглашение предусматривает исключение банковского подразделения Silicon Valley Bank, которое сейчас находится под контролем властей США.

Apollo Management и Morgan Stanley также принимают участие в переговорах. Apollo, в частности, заинтересована в финансировании сделки или приобретении части бизнеса обанкротившегося банка.

SVB получил проценты от PNC и Royal Bank of Canada, но в минувшие выходные регулирующие органы США объявили заявки на покупку прогоревшего кредитора.

Федеральная корпорация по страхованию депозитов США (FDIC) объявила крайний срок подачи заявок на покупку обанкротившегося банка 12 марта.

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Напомним

Silicon Valley Bank был 16-м по размеру США. Регулятор в Калифорнии ранее закрыл банк из-за финансовых проблем, а Банк Англии решил попросить суд о банкротстве британской «дочки» банка.

Крах SVB — крупнейший из финансового кризиса 2008 года, писал Reuters.

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