Кредиты стали дороже: В какую сумму обойдется кредит украинцам в банках

Кредиты , по информации НБУ , для украинцев стали еще дороже. В феврале ставки по новым ссудам для населения увеличились на 0,3 п. п. и составляют 36% годовых. Об этом пишет «Фокус».

► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Как изменились ставки

При этом ставки по новым кредитам для населения в иностранной валюте снизились с 7,2% до 5,1% годовых. А вот ставки по гривневым кредитам для предприятий в феврале выросли с 19,5% до 20,5% годовых, по валютным упали с 5,9% до 5,5%.

Кредитный портфель банков за февраль снизился на 1,3% до 987 млрд грн, в том числе для населения сокращение составило 1,5% до 207 млрд грн. Для предприятий — на 1,2% до 757 млрд гривен.

Читайте: Почти каждый третий кредит в Украине — просроченный

Какие кредиты доступны физлицам в 2023 году

По данным НБУ, в 2022 году банки выдали 2009 ипотечных кредитов на общую сумму 1,96 млрд грн. По сравнению с 2021 годом, новое ипотечное кредитование сократилось в 5,3 раза по количеству договоров и в 4,3 раза в денежном измерении.

Но если в первые месяцы войны банки вообще почти массово прекратили выдавать кредиты физлицам из-за крайне низкого спроса, то со второго полугодия 2022 рынок кредитов для населения начал восстанавливаться.

Как рассказал глава правления «Юнекс Банка» Иван Свитек, кредитование населения сегодня уже идет достаточно активно.

«Банки и небанковские учреждения сосредоточены, прежде всего, на небольших кредитах наличными и карточных лимитах, поскольку эти продукты могут существовать в условиях дороговизны ресурсов. Что касается более сложных продуктов, как ипотека, автокредитование, то будут сделаны только очень осторожные шаги. По всей вероятности оживление лизинга по финансированию автомобилей», — отметил он.