Нацбанк Украины признан центральным банком года по версии Central Banking Awards

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

13 марта 2023, 12:20 Читати українською

Нацбанк Украины признан центральным банком года по версии Central Banking Awards

Национальный банк Украины признан центральным банком года по итогам премии Central Banking Awards. Эта престижная международная награда ежегодно вручается профильному журналу о деятельности центральных банков и финансовых регуляторов Central Banking, говорится в сообщении регулятора.

Национальный банк Украины признан центральным банком года по итогам премии Central Banking Awards.

► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Подробности

В номинации «Центральный банк года» Нацбанк победил впервые, получив международное признание за эффективную работу в прошлом году в условиях полномасштабной войны.

Обычно номинация «Центральный банк года» присуждается центральному банку, усилившему свой авторитет и решительно реализовавшему меры в рамках своего мандата, обеспечивая прогрессивность своей политики и надлежащую коммуникационную поддержку своей деятельности.

В этом году международные эксперты высоко оценили комплексные усилия команды Национального банка, которые обеспечили стабильность и непрерывность работы финансовой системы страны в беспрецедентно тяжелых условиях полномасштабной войны.

«Благодарю Central Banking за высокую оценку работы Национального банка. Такое признание — это честь для команды, которая с первых обстрелов жуткого утра 24 февраля и по сей день надежно держит финансовый фронт. Я благодарен каждому работнику Национального банка — за то, что выполнили и продолжают выполнять свой долг, действовать слаженно и эффективно. Также благодарю украинские банки и их команды — за сплоченные действия, за осознание своей ответственности, ведь такой результат — это результат синергии действий каждого из вас», — прокомментировал Глава Национального банка Украины Андрей Пышный.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 14

+
+15
sacha2222
sacha2222
13 марта 2023, 12:37
#
Цю нагороду НБУ здобули за керівництва Шевченка, а його за вигаданою справою в розшук. Це як?
+
+15
yarg
yarg
13 марта 2023, 14:58
#
Получает награду организация , а не руководитель. Руководители меняются, бывают плохими и хорошими — причем здесь организация ?
Шевченко в розыске не за руководство НБУ , а за его работу до НБУ.
+
0
sacha2222
sacha2222
13 марта 2023, 15:55
#
Тільки Шевченко спромігся вивести НБУ на такий високий рівень, завдяки чому організація отримала цю відзнаку. І це відбулося після років занепаду під керівництвом Гонтаревоі, Рожковоі.
+
+15
yarg
yarg
13 марта 2023, 16:06
#
Ну значит молодец. Думаете в камере это его согреет?

хотя Ваша мысль о том, что это на самом деле награда Рожковой — мне понравилась. :)
+
0
sacha2222
sacha2222
13 марта 2023, 16:40
#
Награда Рожковой за развал НБУ? Да действительно интересно.
+
+15
yarg
yarg
13 марта 2023, 16:46
#
А что — НБУ развалился ? Рожкова там работает. Председатели — это просто политики — временщики. А она — та рабочая лошадка , которая все тянет уже лет 10.
+
0
sacha2222
sacha2222
13 марта 2023, 17:19
#
Шевченко спас НБУ от развала. Я бы сказал что Рожкова это палка в колесе машины под названием НБУ. Да тянет все, что плохо лежит.
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
13 марта 2023, 17:21
#
100% согласен с каждым словом — лошадка которая тянет все… и не только с НБУ.
+
+15
yarg
yarg
13 марта 2023, 17:26
#
Та да… для команды «арбузят» она конечно монстр. Потому что разогнала их шайку.
+
0
sacha2222
sacha2222
13 марта 2023, 17:31
#
Я бы сказал, что шайка пришла при Гонтаревой и Рожковой которая состояла из их родственников.
+
0
yarg
yarg
13 марта 2023, 18:31
#
Какой кошмар. немедленно сообщите в полицию.

п.с. если что — я о родственниках рожковой и гонтаревой слышу впервые. Новая методичка ? мощно же они залили сала за шкуру голубым воришкам арбузова…
+
+15
bonv
bonv
13 марта 2023, 12:44
#
НБУ в тренді:))
+
0
SergeyNina
SergeyNina
13 марта 2023, 14:48
#
Заслуженно. Стоило поддержать за работу
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
13 марта 2023, 17:23
#
Это очень хорошо, что все единодушно поддержали такое важное для НБУ решения такой «серьезной» организации. Только вот что это за организация -для многих это тайна.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 3 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами