Нацбанк Украины признан центральным банком года по версии Central Banking Awards

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В номинации «Центральный банк года» Нацбанк победил впервые, получив международное признание за эффективную работу в прошлом году в условиях полномасштабной войны.

Обычно номинация «Центральный банк года» присуждается центральному банку, усилившему свой авторитет и решительно реализовавшему меры в рамках своего мандата, обеспечивая прогрессивность своей политики и надлежащую коммуникационную поддержку своей деятельности.

В этом году международные эксперты высоко оценили комплексные усилия команды Национального банка, которые обеспечили стабильность и непрерывность работы финансовой системы страны в беспрецедентно тяжелых условиях полномасштабной войны.

«Благодарю Central Banking за высокую оценку работы Национального банка. Такое признание — это честь для команды, которая с первых обстрелов жуткого утра 24 февраля и по сей день надежно держит финансовый фронт. Я благодарен каждому работнику Национального банка — за то, что выполнили и продолжают выполнять свой долг, действовать слаженно и эффективно. Также благодарю украинские банки и их команды — за сплоченные действия, за осознание своей ответственности, ведь такой результат — это результат синергии действий каждого из вас», — прокомментировал Глава Национального банка Украины Андрей Пышный.