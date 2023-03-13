Национальный банк Украины признан центральным банком года по итогам премии Central Banking Awards. Эта престижная международная награда ежегодно вручается профильному журналу о деятельности центральных банков и финансовых регуляторов Central Banking, говорится в сообщении регулятора.
Нацбанк Украины признан центральным банком года по версии Central Banking Awards
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В номинации «Центральный банк года» Нацбанк победил впервые, получив международное признание за эффективную работу в прошлом году в условиях полномасштабной войны.
Обычно номинация «Центральный банк года» присуждается центральному банку, усилившему свой авторитет и решительно реализовавшему меры в рамках своего мандата, обеспечивая прогрессивность своей политики и надлежащую коммуникационную поддержку своей деятельности.
В этом году международные эксперты высоко оценили комплексные усилия команды Национального банка, которые обеспечили стабильность и непрерывность работы финансовой системы страны в беспрецедентно тяжелых условиях полномасштабной войны.
«Благодарю Central Banking за высокую оценку работы Национального банка. Такое признание — это честь для команды, которая с первых обстрелов жуткого утра 24 февраля и по сей день надежно держит финансовый фронт. Я благодарен каждому работнику Национального банка — за то, что выполнили и продолжают выполнять свой долг, действовать слаженно и эффективно. Также благодарю украинские банки и их команды — за сплоченные действия, за осознание своей ответственности, ведь такой результат — это результат синергии действий каждого из вас», — прокомментировал Глава Национального банка Украины Андрей Пышный.
Комментарии - 14
Шевченко в розыске не за руководство НБУ , а за его работу до НБУ.
хотя Ваша мысль о том, что это на самом деле награда Рожковой — мне понравилась. :)
п.с. если что — я о родственниках рожковой и гонтаревой слышу впервые. Новая методичка ? мощно же они залили сала за шкуру голубым воришкам арбузова…