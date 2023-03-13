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13 марта 2023, 11:16 Читати українською

Опендатабот: Почти каждый третий кредит в Украине — просроченный

Из-за полномасштабной войны 2022 года доля NPL (просроченных в течение 90 дней кредитов) в целом по украинской банковской системе выросла с 34% до 39%. Об этом пишет Опендатабот.

Из-за полномасштабной войны 2022 года доля NPL (просроченных в течение 90 дней кредитов) в целом по украинской банковской системе выросла с 34% до 39%.
Фото: opendatabot.ua

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Что происходит с долгами

В случае продаж долга коллекторам, в среднем банк получает лишь 10% от суммы задолженности. Не исключено, что «в комплекте» идут коррупционные риски — в случае, если проблемный портфель продан за бесценок коллекторской компании, связанной с банком, его должностными лицами или отделом взыскания. Если банк обращается в суд, есть шансы получить всю сумму кредита и вернуть расходы непосредственно на судебный процесс.

С самого начала полномасштабного вторжения вся банковская система была вынуждена перестроить свои процессы. Опендатабот отслеживает каждый суд, где банки являются истцом, ответчиком или третьим лицом. В прошлом году украинские банки были сторонами по 56 670 судебным делам. Это на 37% меньше, чем до начала Великой войны.

Топ-10 банков, наиболее часто участвующих в судебных процессах, уменьшили свою активность в 2022 году. Так, государственные Приватбанк и Ощадбанк подали исков вдвое меньше, чем в 2021 году. Наибольшее падение исковой работы наблюдается у А-Банка — в три раза.

«Учитывая рост NPL, мы ожидали увеличения исков от банков в суды — однако этого не происходит. Следовательно, банки готовятся к продаже кредитных портфелей коллекторам, что приводит к увеличению убытков и коррупционных рисков», — отмечает Алексей Иванкин, руководитель Опендатабот.

Чтобы возвращать свои средства без коррупционной составляющей и работы с коллекторами, банкам нужно автоматизировать взыскание — упрощать генерацию исков, контроль нахождения дел в суд, заседаний и решений, работы судебных исполнителей — в том числе и посредством открытых данных и АРИ Опендатабота.

Государство за последние годы значительно улучшило судебное взыскание: появился институт частных исполнителей и автоматическая система блокирования счетов должников. Это возможность не только официально вернуть кредитные средства в банк, но и улучшить собственный имидж и уровень доверия от НБУ.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
+15
bonv
bonv
13 марта 2023, 11:20
#
Не чекайте кращих умов кредитування.
+
0
Три літри
Три літри
13 марта 2023, 11:50
#
Про це бреше Опендатабот.

+
0
mlp711141
mlp711141
13 марта 2023, 14:01
#
Пусть мой кредит и просроченный, но он своё отработал. Это «Приматы» его считают неработающим, поскольку решение суда им не закон. Суд освободил меня от уплаты процентов, однако «приматы» не собираются отказываться от своих хотелок…
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