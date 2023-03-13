Опендатабот: Почти каждый третий кредит в Украине — просроченный

Из-за полномасштабной войны 2022 года доля NPL (просроченных в течение 90 дней кредитов) в целом по украинской банковской системе выросла с 34% до 39%. Об этом пишет Опендатабот.

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Что происходит с долгами

В случае продаж долга коллекторам, в среднем банк получает лишь 10% от суммы задолженности. Не исключено, что «в комплекте» идут коррупционные риски — в случае, если проблемный портфель продан за бесценок коллекторской компании, связанной с банком, его должностными лицами или отделом взыскания. Если банк обращается в суд, есть шансы получить всю сумму кредита и вернуть расходы непосредственно на судебный процесс.

С самого начала полномасштабного вторжения вся банковская система была вынуждена перестроить свои процессы. Опендатабот отслеживает каждый суд, где банки являются истцом, ответчиком или третьим лицом. В прошлом году украинские банки были сторонами по 56 670 судебным делам. Это на 37% меньше, чем до начала Великой войны.

Топ-10 банков, наиболее часто участвующих в судебных процессах, уменьшили свою активность в 2022 году. Так, государственные Приватбанк и Ощадбанк подали исков вдвое меньше, чем в 2021 году. Наибольшее падение исковой работы наблюдается у А-Банка — в три раза.