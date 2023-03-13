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13 марта 2023, 9:29 Читати українською

Власти США не будут спасать обанкротившийся банк Silicon Valley Bank

Власти США не будут спасать обанкротившийся банк Silicon Valley Bank, который регулятор в Калифорнии решил закрыть. Об этом в интервью CBC News заявила министр финансов США Джанет Йеллен.

Власти США не будут спасать обанкротившийся банк Silicon Valley Bank, который регулятор в Калифорнии решил закрыть.

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Что говорят в Минфине США

«Во время финансового кризиса [2008 года] были инвесторы и владельцы системных крупных банков, которые были спасены. И были проведены реформы, которые означают, что мы не собираемся делать это снова. Но мы беспокоимся о вкладчиках и стараемся удовлетворить их потребности», — отметила Йеллен.

Министр финансов США сообщила, что на выходных разрабатывала вместе с банковскими регуляторами подходящий план управления возникшей ситуацией. Она отказалась сообщить конкретные детали, но подчеркнула, что американская банковская система надежна, устойчива и хорошо капитализирована.

Когда обрушивается столь крупный банк, как Silicon Valley Bank, с миллиардами долларов на счетах, это вызывает озабоченность, отметила Йеллен.

Среди вкладчиков банка много представителей малого бизнеса, которые зависят от доступа к своим средствам, чтобы оплачивать счета и платить зарплату десяткам тысяч людей по всей стране, заявила министр финансов.

Власти осознают трудности, с которыми столкнутся вкладчики, и это предмет серьезной озабоченности, добавила она. Йеллен связала проблемы SVB c повышением базовой ставки США: из-за этого активы банка, многие из которых — это правительственные облигации и ипотечные бумаги, потеряли в стоимости, заявила министр.

Власти Великобритании работают над тем, чтобы оградить местные технологический и медико-биологический секторы от последствий крушения банка и его британской «дочки», заявил премьер-министр страны Риши Сунак, его цитирует Bloomberg.

Правительство Великобритании не видит системной угрозы для всей банковской сферы, отметил Сунак. Ранее министр финансов Великобритании Джереми Хант заявил, что правительство предоставит поддержку пострадавшим клиентам банка, чтобы они могли платить сотрудникам зарплату и выполнять другие обязательства. Команда Сунака относительно расслабленно смотрит на ситуацию и рассчитывает, что она будет улажена быстро, отметил осведомленный источник Bloomberg.

Напомним

Silicon Valley Bank был 16-м по размеру США. Регулятор в Калифорнии ранее закрыл банк из-за финансовых проблем, а Банк Англии решил попросить суд о банкротстве британской «дочки» банка.

Крушение SVB — самое крупное с финансового кризиса 2008 года, писал Reuters.

Как выяснило агентство, затронутым крушением банка компаниям помогает, в том числе гендиректор компании OpenAI, которая разрабатывает чат-бота с искусственным интеллектом ChatGPT, Сэм Альтман из собственных денег.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
+15
bonv
bonv
13 марта 2023, 9:39
#
Але ми дбаємо про вкладників — так і має бути!
+
0
yarg
yarg
13 марта 2023, 9:47
#
Там уже куча побочки… Стейблкоины оказались не обеспечены долларами и рухнули и т. п.
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