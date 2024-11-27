Юридическая основа цифровых инвестиций в недвижимость: как обеспечивается защита токенов

Многие компании сегодня пытаются создать новые инструменты для инвестирования в доходную недвижимость, несмотря на то, что доходность по недвижимости не самая высокая, тем не менее, технологические команды фокусируются именно на ней, потому что это очень понятный для многих актив. Это особенно актуально для инвесторов с малым чеком (от $50). Автор Youtube-канала об инвестициях в доходную недвижимость Monitor.Estate Владимир Копоть рассмотрел юридические аспекты защиты и гарантий инвестиций в доходную недвижимость через цифровые активы (токены) на примере украинской платформы токенизированной недвижимости Binaryx.

Безусловно, главное преимущество токенизации недвижимости — это юридическая прозрачность и безопасность для пользователей, в частности, тех, кто владеет цифровыми активами. В данном случае токен отображает вашу собственность на долю объекта не только на бумаге, но и в цифровом виде, как токены. Токен позволяет инвесторам купить часть недвижимости в несколько кликов. Каждый инвестор получает токен, подтверждающий право собственности. При этом цифровые активы формируются на базе блокчейна (открытой базе данных), что гарантирует прозрачность и защищенность сделок. Кроме того, токены позволяют вкладывать даже небольшие суммы — инвестиции стартуют всего от $50.

Этот вид инвестирования делает процесс инвестирования доступным широкому кругу пользователей, в частности, тем, кто хочет диверсифицировать свои портфели без больших стартовых капиталов. Также другим преимуществом является то, что благодаря процессу оцифровки это делает такие активы, как недвижимость, более ликвидными — пользователи платформ могут торговать токенами на P2P-рынках, что потенциально высвободит миллиарды долларов ликвидности в инвестиционный рынок.

Как обеспечивается юридическая прозрачность?

Например, на платформе Binaryx гарантирует юридическую защиту токенов через несколько механизмов:

1. DAO LLC, как юридическая база: Каждая недвижимость, доступная для инвестиций, принадлежит специально созданному юридическому лицу SPV, или Special purpose vehicle компании. В данном примере Binaryx использует американскую ООО компании DAO LLC, зарегистрированную в штате Вайоминг. Это позволяет обеспечить прозрачную структуру собственности и избежать конфликтов между инвесторами. По факту, каждый инвестор становится участником общества с ограниченной ответственностью, которое является владельцем всего объекта недвижимости.

2. Блокчейн, как подтверждение собственности: Токены, которые покупает инвестор на платформе, подтверждают долю в недвижимости. Эти токены хранятся на криптокошельках инвесторов, независимых от платформы. В случае прекращения работы платформы, пользователи все равно сохраняют доступ к своим активам через блокчейн. Это подтверждение может посмотреть кто угодно анонимно, потому что блокчейн — это открытая база данных.

3. Аудит безопасности: Платформа прошла независимый аудит, получив оценку 9,8/10. Это подтверждает отсутствие критических уязвимостей в коде и гарантирует безопасное использование платформы.

Что такое DAO LLC и почему оно лучше обычного LLC?

DAO LLC (Decentralized Autonomous Organization LLC) — это юридическая структура, объединяющая традиционное общество с ограниченной ответственностью (LLC) с принципами децентрализованного управления через блокчейн. Такая модель стала популярной после принятия закона в штате Вайоминг, США, в 2021 году, который легализовал DAO, как форму компании. Сравним эти две юридические структуры в виде таблицы:

Параметр DAO LLC Простое LLC Управление Токенизированное голосование, автоматизация Решения принимают учредители или менеджеры Прозрачность Полная (через блокчейн) Ограничена Юридическая защита Гарантированный через смарт-контракты Полагается на юридическую документацию Привязка активов Токены отражают доли собственности Доли определяются уставом компании Доступ к данным Публичный (через блокчейн-эксплореры) Ограниченный внутренней отчетностью

DAO LLC обеспечивает значительно большую прозрачность, децентрализованное управление и защищенность прав инвестора, по сравнению с традиционными LLC. Благодаря интеграции блокчейна, DAO LLC идеально подходит для инвестиций в токенизированные активы, поскольку гарантирует юридическую и технологическую защиту, а также упрощает управление активами.

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Ключевые гарантии прав инвесторов и совладельцев, которые обеспечивает закон о DAO LLC

Ограниченная ответственность. Участники DAO, подобно акционерам в традиционных LLC, несут ответственность только в пределах своих инвестиций. Их личное имущество остается защищенным от претензий по долгам организации.

Прозрачность. Закон обязывает указывать в уставе DAO публичный идентификатор всех смарт-контрактов, используемых для управления организацией.

Права участников. У участников DAO есть гарантированный доступ к информации, право участвовать в процессе принятия решений и возможность выйти из организации.

Контроль изменений смарт-контрактов. Изменения или обновления смарт-контрактов возможны только при четко определенных условиях, что минимизирует риски несанкционированного вмешательства.

Почему блокчейн считается безопасным?

Блокчейн обеспечивает высокий уровень безопасности благодаря своим характеристикам:

1. Неизменность данных. Записи в блокчейне не могут быть изменены или удалены без согласия большинства участников сети. Это гарантирует, что права собственности на токены остаются неизменными.

2. Прозрачность. Все транзакции публичные и могут быть просмотрены через блокчейн-эксплореры (это инструменты, позволяющие пользователям просматривать данные из блокчейна в реальном времени. Они обеспечивают доступ к публичным записям всех транзакций, которые были совершены в определенной блокчейн-сети, таких как Bitcoin, Ethereum или Polygon). Это исключает риски скрытых операций.

3. Децентрализация. Данные размещены на многих узлах сети, что делает блокчейн устойчивым к атакам. Даже если один или несколько узлов выйдут из строя, система продолжит работать.

4. Криптография. Все транзакции защищены с помощью криптографических алгоритмов, которые делают невозможным подделку данных или взлом.

Аудит безопасности простыми словами

Аудит безопасности платформ по цифровым активам включает в себя тщательную проверку технических, организационных и юридических аспектов работы платформы. Этот процесс предназначен для защиты активов и данных пользователей. Вот основные этапы и гарантии, которые предоставляет аудит:

1. Оценка инфраструктуры: серверы, базы данных, сетевые подключения, тесты на проникновение в систему.

2. Анализ смарт-контрактов: обнаружение ошибок, неавторизованный доступ, анализ. Смарт-контракт — это программа на блокчейне, которая сама выполняет договоренности между сторонами без посредников.

3. Проверка политик доступа и шифрования: наличие двухфакторной аутентификации, хранение данных пользователей.

4. Оценка соответствия стандартам: платформы должны соответствовать международным стандартам, таким как ISO/IEC 27001 для управления информационной безопасностью или SOC 2 для защиты данных.

5. Проведение стресс-тестов: имитируются сценарии перегрузки сервера, попыток массового взлома аккаунтов или DDOS-атак для оценки устойчивости.

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Аудит безопасности не только гарантирует защиту активов и данных пользователей, но и способствует повышению прозрачности и доверия к платформе. Платформы, которые регулярно проходят аудиты, минимизируют риски как для себя, так и для своих пользователей, укрепляя свою репутацию на рынке цифровых активов. Именно поэтому такие аудиты безопасности постоянно проводят разные компании, в частности, Binance и Binaryx. Примером аудиторской компании можно назвать Hacken.

Преимущества для инвесторов

1. Простота управления активами: Купить токен можно всего в нескольких кликах от $50. Токены отображаются в кабинете инвестора, где также в реальном времени виден размер доходности за определенный период времени.

2. Ликвидность: Инвесторы могут в любой момент продать свои токены через вторичный рынок на цифровых платформах. Это значительно повышает гибкость инвестиций, по сравнению с традиционной недвижимостью.

3. Диверсификация: Возможность вкладывать в разные объекты позволяет снизить риски и получить прибыль как от арендной платы, так и от роста стоимости недвижимости. Плюс, есть возможность получать доходность через сложный процент.

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