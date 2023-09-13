Осень и весна — традиционно самые лучшие периоды для рынка недвижимости. В это время существенно рос спрос и цены. Сохранился ли этот тренд во время войны, где в Киеве самые дорогие и дешевые «квадраты», и как определить справедливую стоимость для жилья, узнавал «Минфин».
Цены на столичную недвижимость этой осенью: сколько стоит купить и арендовать по районам
Инвесторов стало больше, владельцы не спешат продавать
По данным Минюста, в прошлом году рынок сократился в три раза: 100 тыс. сделок против 300 тыс., заключенных в 2021 году. Официальных данных за этот год еще нет, но, по словам риелторов, сделок точно уже больше, чем за весь 2022-ой.
Факторов, которые работают на восстановление рынка, несколько. Среди основных — психологический. Люди привыкли жить в условиях войны, большие надежды возлагают на ПВО, знают, что делать в случае блекаутов, а потому не боятся покупать жилье.
Следующий фактор — государственные программы доступного жилья. В первую очередь, это ипотека под льготные 3 или 7%. Больших масштабов она еще не приобрела, но также расширяет платежеспособный спрос. Надежды на оживление участники рынка возлагают на программы компенсаций за уничтоженное жилье.
Еще один важный момент — на рынок возвращаются инвесторы, которые покупают квартиры для того, чтобы потом сдавать их в аренду.
«Украинцы ограничены в финансовых инструментах. Сейчас выбор, фактически, между депозитами и недвижимостью. К банкам большого доверия у населения нет, поэтому они предпочитают вкладывать в недвижимость», — говорит Юрий Пита, президент Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины.
По-прежнему самыми популярными остаются одно- и двухкомнатные квартиры в хороших локациях, с ремонтом. В этом сегменте ощущается даже определенный дефицит. Ведь предложения такой недвижимости на рынке не так уж много.
Вообще, по словам Юрия Питы, владельцы притормозили и не спешат продавать свои «квадраты». Возможно, они ждут лучших цен, а возможно, у них нет планов, куда тратить деньги, а потому они оставляют имущество в своей собственности.
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Как изменились цены
С начала года стоимость квадратного метра столичного жилья на первичном и вторичном рынке вела себя по-разному. Цены на новое жилье, после резкого скачка в 2022-м в среднем на 40% (в гривневом эквиваленте), стабилизировались и даже несколько снизились. Так, по данным ЛУН, в новый год «первичка» вошла со средней ценой 48 300 грн/кв м, а в сентябре подешевела до 47 400 грн/кв м.
Несколько иная ситуация на «вторичке» — здесь жилье, наоборот, прибавило в цене. Согласно данным портала M2bomber, за шесть месяцев года квартиры на «вторичке» подорожали в среднем с 49,9 тыс. грн до 52,5 тыс. грн за кв м. Причем почти на 900 грн только за последний месяц.
Стоимость жилья в Киеве очень зависит от района. Дороже всего обойдется квартира в Печерском районе. Здесь средняя стоимость квадратного метра составляет более 85,7 тыс. грн ($2,3 тыс.). За однокомнатную придется в среднем выложить более 4,7 млн грн ($128 тыс.), за двухкомнатную — почти 6,9 млн грн ($185 тыс.).
Более бюджетное жилье можно найти в Деснянском районе столицы, где квадратный метр в среднем стоит 30 725 грн ($833), а «однушка» обойдется около 1,55 млн грн ($41,6 тыс.), «двушка» — 2,12 млн грн ($57 тыс).
Цены на вторичное жилье в разных районах Киева:
|
Район Киева
|
Средняя стоимость кв м (по данным M2bomber), $
|
Средняя стоимость 1-комнатной квартиры (по данным ЛУН), $
|
Средняя стоимость 2-комнатной квартиры (по данным ЛУН), $
|
Деснянский
|
833
|
41 600
|
57 000
|
Дарницкий
|
976
|
59 000
|
90 000
|
Святошинский
|
1 051
|
44 000
|
68 200
|
Днепровский
|
1 012
|
59 900
|
79 000
|
Подольский
|
1 385
|
58 000
|
81 000
|
Оболонский
|
1 136
|
53 000
|
78 500
|
Соломенский
|
980
|
54 500
|
75 000
|
Шевченковский
|
1 338
|
75 000
|
130 000
|
Голосеевский
|
1288
|
65 000
|
100 000
|
Печерский
|
2 325
|
128 000
|
185 000
Эксперты говорят, что на рынке недвижимости изменились ценовые ориентиры.
«Если до войны цены на недвижимость определял первичный рынок, а за ним подтягивался вторичный, то теперь — наоборот. Девелоперам приходится конкурировать с квадратными метрами на „вторичке“. Причина — большие объемы жилья на вторичном рынке, а также уверенность владельцев вторичной недвижимости в возможности когда-либо ее продать», — констатировал Андрей Вавриш, основатель SAGA Development.
Арендаторы хотят новое жилье с хорошим ремонтом
Фактор сезонности в этот раз мало повлиял на продажную цену недвижимости, а вот арендные ставки пошли вверх.
Пик стоимости аренды в Киеве, по словам Андрея Мимы, пришелся на начало 2022 года — тогда однокомнатную квартиру сдавали почти за $500. После вторжения цена упала примерно в два раза — в валюте до $250, а в гривне — до 8−9 тыс. Приблизительно на таком же уровне цена продержалась весь 2022 год, и только с лета этого года начала постепенно расти.
Сейчас в Киеве аренда 1-комнатных квартир увеличилась в среднем до 12,9 тыс. грн, 2-комнатных — до 16 тыс. грн. Дешевле всего снять квартиру можно в Деснянском районе: 7 тыс. грн стоит «однушка», 9 тыс. грн — «двушка». Самой дорогой остается недвижимость на Печерске: 27 тыс. грн — 1-комнатная и 34,7 тыс. грн — 2-комнатная.
Что интересно — вырос спрос на аренду более дорогого, нового жилья, с хорошим ремонтом, мебелью и всеми удобствами: холодильник, бойлер, стиральная машина
Стоимость аренды жилья по районам Киева
|
Район Киева
|
Средняя стоимость 1-комнатной квартиры
|
Средняя стоимость 2-комнатной квартиры
|
Средняя стоимость 3-комнатной квартиры
|
Деснянский
|
7 000
|
9 000
|
10 500
|
Дарницкий
|
12 000
|
15 000
|
19 000
|
Святошинский
|
10 000
|
12 000
|
16 000
|
Днепровский
|
10 500
|
11 000
|
21 500
|
Подольский
|
12 000
|
15 500
|
23 600
|
Оболонский
|
11 000
|
16 000
|
23 900
|
Соломенский
|
13 000
|
15 000
|
20 000
|
Шевченковский
|
17 000
|
25 000
|
38 600
|
Голосеевский
|
15 000
|
22 000
|
30 800
|
Печерский
|
27 000
|
34 700
|
57 800
Источник: по данным ЛУН
Как определить реальную стоимость жилья
В установлении стоимости квадратного метра до сих пор не найден общий знаменатель. Продавцы хотят продать подороже, а покупатели, конечно, — купить подешевле. Отталкиваться от данных площадок для объявлений о купле-продаже не всегда есть смысл. Ведь заявленная цена и та, по которой реально состоялась сделка, могут сильно отличаться.
«Цены на „однушки“ в Киеве после проседания установились на уровне $60 тыс. Но, если проанализировать объявления, по которым квартиры проданы, то видим, что покупают жилье стоимостью $40 тыс., — то, что за $60 тыс. не расходится», — поделился наблюдениями Андрей Мима, сооснователь компании ЛУН.
В определении стоимости квартиры Эрик Найман, управляющий партнер инвестиционной компании HUG'S, практикующий трейдер, предлагает привязываться к стоимости аренды.
«Я ориентируюсь на сумму от 5% годовых. Если аренда дает доход меньше, значит, это завышенная цена квартиры. Если получается больше, скажем, 10% годовых, значит, это заниженная цена», — пояснил эксперт.
То есть, если месячная аренда квартиры стоит 10 тыс. грн, то справедливая стоимость такого жилья составляет 2,4 млн грн. (10000×12:5% = 2400000 грн, или около $65 тыс.)
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Будет ли дорожать столичная недвижимость
Эксперты говорят, если отталкиваться от нынешней ситуации, то каких-либо веских оснований для увеличения стоимости жилья нет.
«Курс доллара стабильный, инфляция притормозила, ВВП растет — иными словами, все говорит о том, что, в целом, на рынке недвижимости будет такая вот стабильность. Рост возможен, но он не будет значительным. В пределах 5%, не больше», — прогнозирует Юрий Пита.
Что касается цен на аренду, то, по ожиданиям эксперта, со второй половины октября рост ставок остановится и зафиксируется на таком уровне, вероятнее всего, вплоть до весны.
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