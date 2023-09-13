Цены на столичную недвижимость этой осенью: сколько стоит купить и арендовать по районам

Осень и весна — традиционно самые лучшие периоды для рынка недвижимости. В это время существенно рос спрос и цены. Сохранился ли этот тренд во время войны, где в Киеве самые дорогие и дешевые «квадраты», и как определить справедливую стоимость для жилья, узнавал «Минфин».

Инвесторов стало больше, владельцы не спешат продавать

По данным Минюста, в прошлом году рынок сократился в три раза: 100 тыс. сделок против 300 тыс., заключенных в 2021 году. Официальных данных за этот год еще нет, но, по словам риелторов, сделок точно уже больше, чем за весь 2022-ой.

Факторов, которые работают на восстановление рынка, несколько. Среди основных — психологический. Люди привыкли жить в условиях войны, большие надежды возлагают на ПВО, знают, что делать в случае блекаутов, а потому не боятся покупать жилье.

Следующий фактор — государственные программы доступного жилья. В первую очередь, это ипотека под льготные 3 или 7%. Больших масштабов она еще не приобрела, но также расширяет платежеспособный спрос. Надежды на оживление участники рынка возлагают на программы компенсаций за уничтоженное жилье.

Еще один важный момент — на рынок возвращаются инвесторы, которые покупают квартиры для того, чтобы потом сдавать их в аренду.

«Украинцы ограничены в финансовых инструментах. Сейчас выбор, фактически, между депозитами и недвижимостью. К банкам большого доверия у населения нет, поэтому они предпочитают вкладывать в недвижимость», — говорит Юрий Пита, президент Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины.

По-прежнему самыми популярными остаются одно- и двухкомнатные квартиры в хороших локациях, с ремонтом. В этом сегменте ощущается даже определенный дефицит. Ведь предложения такой недвижимости на рынке не так уж много.

Вообще, по словам Юрия Питы, владельцы притормозили и не спешат продавать свои «квадраты». Возможно, они ждут лучших цен, а возможно, у них нет планов, куда тратить деньги, а потому они оставляют имущество в своей собственности.

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Как изменились цены

С начала года стоимость квадратного метра столичного жилья на первичном и вторичном рынке вела себя по-разному. Цены на новое жилье, после резкого скачка в 2022-м в среднем на 40% (в гривневом эквиваленте), стабилизировались и даже несколько снизились. Так, по данным ЛУН, в новый год «первичка» вошла со средней ценой 48 300 грн/кв м, а в сентябре подешевела до 47 400 грн/кв м.

Несколько иная ситуация на «вторичке» — здесь жилье, наоборот, прибавило в цене. Согласно данным портала M2bomber, за шесть месяцев года квартиры на «вторичке» подорожали в среднем с 49,9 тыс. грн до 52,5 тыс. грн за кв м. Причем почти на 900 грн только за последний месяц.

Стоимость жилья в Киеве очень зависит от района. Дороже всего обойдется квартира в Печерском районе. Здесь средняя стоимость квадратного метра составляет более 85,7 тыс. грн ($2,3 тыс.). За однокомнатную придется в среднем выложить более 4,7 млн грн ($128 тыс.), за двухкомнатную — почти 6,9 млн грн ($185 тыс.).

Более бюджетное жилье можно найти в Деснянском районе столицы, где квадратный метр в среднем стоит 30 725 грн ($833), а «однушка» обойдется около 1,55 млн грн ($41,6 тыс.), «двушка» — 2,12 млн грн ($57 тыс).

Цены на вторичное жилье в разных районах Киева:

Район Киева Средняя стоимость кв м (по данным M2bomber), $ Средняя стоимость 1-комнатной квартиры (по данным ЛУН), $ Средняя стоимость 2-комнатной квартиры (по данным ЛУН), $ Деснянский 833 41 600 57 000 Дарницкий 976 59 000 90 000 Святошинский 1 051 44 000 68 200 Днепровский 1 012 59 900 79 000 Подольский 1 385 58 000 81 000 Оболонский 1 136 53 000 78 500 Соломенский 980 54 500 75 000 Шевченковский 1 338 75 000 130 000 Голосеевский 1288 65 000 100 000 Печерский 2 325 128 000 185 000

Эксперты говорят, что на рынке недвижимости изменились ценовые ориентиры.

«Если до войны цены на недвижимость определял первичный рынок, а за ним подтягивался вторичный, то теперь — наоборот. Девелоперам приходится конкурировать с квадратными метрами на „вторичке“. Причина — большие объемы жилья на вторичном рынке, а также уверенность владельцев вторичной недвижимости в возможности когда-либо ее продать», — констатировал Андрей Вавриш, основатель SAGA Development.

Арендаторы хотят новое жилье с хорошим ремонтом

Фактор сезонности в этот раз мало повлиял на продажную цену недвижимости, а вот арендные ставки пошли вверх.

Пик стоимости аренды в Киеве, по словам Андрея Мимы, пришелся на начало 2022 года — тогда однокомнатную квартиру сдавали почти за $500. После вторжения цена упала примерно в два раза — в валюте до $250, а в гривне — до 8−9 тыс. Приблизительно на таком же уровне цена продержалась весь 2022 год, и только с лета этого года начала постепенно расти.

Сейчас в Киеве аренда 1-комнатных квартир увеличилась в среднем до 12,9 тыс. грн, 2-комнатных — до 16 тыс. грн. Дешевле всего снять квартиру можно в Деснянском районе: 7 тыс. грн стоит «однушка», 9 тыс. грн — «двушка». Самой дорогой остается недвижимость на Печерске: 27 тыс. грн — 1-комнатная и 34,7 тыс. грн — 2-комнатная.

Что интересно — вырос спрос на аренду более дорогого, нового жилья, с хорошим ремонтом, мебелью и всеми удобствами: холодильник, бойлер, стиральная машина и т. д. Ранее, как заметил Юрий Пита, такие квартиры было труднее сдать, учитывая их более высокую стоимость. Теперь они пользуются популярностью, особенно среди студентов, у которых, кроме обучения, есть еще и работа.

Стоимость аренды жилья по районам Киева

Район Киева Средняя стоимость 1-комнатной квартиры Средняя стоимость 2-комнатной квартиры Средняя стоимость 3-комнатной квартиры Деснянский 7 000 9 000 10 500 Дарницкий 12 000 15 000 19 000 Святошинский 10 000 12 000 16 000 Днепровский 10 500 11 000 21 500 Подольский 12 000 15 500 23 600 Оболонский 11 000 16 000 23 900 Соломенский 13 000 15 000 20 000 Шевченковский 17 000 25 000 38 600 Голосеевский 15 000 22 000 30 800 Печерский 27 000 34 700 57 800

Источник: по данным ЛУН

Как определить реальную стоимость жилья

В установлении стоимости квадратного метра до сих пор не найден общий знаменатель. Продавцы хотят продать подороже, а покупатели, конечно, — купить подешевле. Отталкиваться от данных площадок для объявлений о купле-продаже не всегда есть смысл. Ведь заявленная цена и та, по которой реально состоялась сделка, могут сильно отличаться.

«Цены на „однушки“ в Киеве после проседания установились на уровне $60 тыс. Но, если проанализировать объявления, по которым квартиры проданы, то видим, что покупают жилье стоимостью $40 тыс., — то, что за $60 тыс. не расходится», — поделился наблюдениями Андрей Мима, сооснователь компании ЛУН.

В определении стоимости квартиры Эрик Найман, управляющий партнер инвестиционной компании HUG'S, практикующий трейдер, предлагает привязываться к стоимости аренды.

«Я ориентируюсь на сумму от 5% годовых. Если аренда дает доход меньше, значит, это завышенная цена квартиры. Если получается больше, скажем, 10% годовых, значит, это заниженная цена», — пояснил эксперт.

То есть, если месячная аренда квартиры стоит 10 тыс. грн, то справедливая стоимость такого жилья составляет 2,4 млн грн. (10000×12:5% = 2400000 грн, или около $65 тыс.)

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Будет ли дорожать столичная недвижимость

Эксперты говорят, если отталкиваться от нынешней ситуации, то каких-либо веских оснований для увеличения стоимости жилья нет.

«Курс доллара стабильный, инфляция притормозила, ВВП растет — иными словами, все говорит о том, что, в целом, на рынке недвижимости будет такая вот стабильность. Рост возможен, но он не будет значительным. В пределах 5%, не больше», — прогнозирует Юрий Пита.

Что касается цен на аренду, то, по ожиданиям эксперта, со второй половины октября рост ставок остановится и зафиксируется на таком уровне, вероятнее всего, вплоть до весны.