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13 сентября 2023, 7:40 Читати українською

Цены на столичную недвижимость этой осенью: сколько стоит купить и арендовать по районам

Осень и весна — традиционно самые лучшие периоды для рынка недвижимости. В это время существенно рос спрос и цены. Сохранился ли этот тренд во время войны, где в Киеве самые дорогие и дешевые «квадраты», и как определить справедливую стоимость для жилья, узнавал «Минфин».

Осень и весна – традиционно самые лучшие периоды для рынка недвижимости.

Инвесторов стало больше, владельцы не спешат продавать

По данным Минюста, в прошлом году рынок сократился в три раза: 100 тыс. сделок против 300 тыс., заключенных в 2021 году. Официальных данных за этот год еще нет, но, по словам риелторов, сделок точно уже больше, чем за весь 2022-ой.

Факторов, которые работают на восстановление рынка, несколько. Среди основных — психологический. Люди привыкли жить в условиях войны, большие надежды возлагают на ПВО, знают, что делать в случае блекаутов, а потому не боятся покупать жилье.

Следующий фактор — государственные программы доступного жилья. В первую очередь, это ипотека под льготные 3 или 7%. Больших масштабов она еще не приобрела, но также расширяет платежеспособный спрос. Надежды на оживление участники рынка возлагают на программы компенсаций за уничтоженное жилье.

Еще один важный момент — на рынок возвращаются инвесторы, которые покупают квартиры для того, чтобы потом сдавать их в аренду.

«Украинцы ограничены в финансовых инструментах. Сейчас выбор, фактически, между депозитами и недвижимостью. К банкам большого доверия у населения нет, поэтому они предпочитают вкладывать в недвижимость», — говорит Юрий Пита, президент Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины.

По-прежнему самыми популярными остаются одно- и двухкомнатные квартиры в хороших локациях, с ремонтом. В этом сегменте ощущается даже определенный дефицит. Ведь предложения такой недвижимости на рынке не так уж много.

Вообще, по словам Юрия Питы, владельцы притормозили и не спешат продавать свои «квадраты». Возможно, они ждут лучших цен, а возможно, у них нет планов, куда тратить деньги, а потому они оставляют имущество в своей собственности.

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Как изменились цены

С начала года стоимость квадратного метра столичного жилья на первичном и вторичном рынке вела себя по-разному. Цены на новое жилье, после резкого скачка в 2022-м в среднем на 40% (в гривневом эквиваленте), стабилизировались и даже несколько снизились. Так, по данным ЛУН, в новый год «первичка» вошла со средней ценой 48 300 грн/кв м, а в сентябре подешевела до 47 400 грн/кв м.

Несколько иная ситуация на «вторичке» — здесь жилье, наоборот, прибавило в цене. Согласно данным портала M2bomber, за шесть месяцев года квартиры на «вторичке» подорожали в среднем с 49,9 тыс. грн до 52,5 тыс. грн за кв м. Причем почти на 900 грн только за последний месяц.

Стоимость жилья в Киеве очень зависит от района. Дороже всего обойдется квартира в Печерском районе. Здесь средняя стоимость квадратного метра составляет более 85,7 тыс. грн ($2,3 тыс.). За однокомнатную придется в среднем выложить более 4,7 млн грн ($128 тыс.), за двухкомнатную — почти 6,9 млн грн ($185 тыс.).

Более бюджетное жилье можно найти в Деснянском районе столицы, где квадратный метр в среднем стоит 30 725 грн ($833), а «однушка» обойдется около 1,55 млн грн ($41,6 тыс.), «двушка» — 2,12 млн грн ($57 тыс).

Цены на вторичное жилье в разных районах Киева:

Район Киева

Средняя стоимость кв м (по данным M2bomber), $

Средняя стоимость 1-комнатной квартиры (по данным ЛУН), $

Средняя стоимость 2-комнатной квартиры (по данным ЛУН), $

Деснянский

833

41 600

57 000

Дарницкий

976

59 000

90 000

Святошинский

1 051

44 000

68 200

Днепровский

1 012

59 900

79 000

Подольский

1 385

58 000

81 000

Оболонский

1 136

53 000

78 500

Соломенский

980

54 500

75 000

Шевченковский

1 338

75 000

130 000

Голосеевский

1288

65 000

100 000

Печерский

2 325

128 000

185 000

Эксперты говорят, что на рынке недвижимости изменились ценовые ориентиры.

«Если до войны цены на недвижимость определял первичный рынок, а за ним подтягивался вторичный, то теперь — наоборот. Девелоперам приходится конкурировать с квадратными метрами на „вторичке“. Причина — большие объемы жилья на вторичном рынке, а также уверенность владельцев вторичной недвижимости в возможности когда-либо ее продать», — констатировал Андрей Вавриш, основатель SAGA Development.

Арендаторы хотят новое жилье с хорошим ремонтом

Фактор сезонности в этот раз мало повлиял на продажную цену недвижимости, а вот арендные ставки пошли вверх.

Пик стоимости аренды в Киеве, по словам Андрея Мимы, пришелся на начало 2022 года — тогда однокомнатную квартиру сдавали почти за $500. После вторжения цена упала примерно в два раза — в валюте до $250, а в гривне — до 8−9 тыс. Приблизительно на таком же уровне цена продержалась весь 2022 год, и только с лета этого года начала постепенно расти.

Сейчас в Киеве аренда 1-комнатных квартир увеличилась в среднем до 12,9 тыс. грн, 2-комнатных — до 16 тыс. грн. Дешевле всего снять квартиру можно в Деснянском районе: 7 тыс. грн стоит «однушка», 9 тыс. грн — «двушка». Самой дорогой остается недвижимость на Печерске: 27 тыс. грн — 1-комнатная и 34,7 тыс. грн — 2-комнатная.

Что интересно — вырос спрос на аренду более дорогого, нового жилья, с хорошим ремонтом, мебелью и всеми удобствами: холодильник, бойлер, стиральная машина и т. д. Ранее, как заметил Юрий Пита, такие квартиры было труднее сдать, учитывая их более высокую стоимость. Теперь они пользуются популярностью, особенно среди студентов, у которых, кроме обучения, есть еще и работа.

Стоимость аренды жилья по районам Киева

Район Киева

Средняя стоимость 1-комнатной квартиры

Средняя стоимость 2-комнатной квартиры

Средняя стоимость 3-комнатной квартиры

Деснянский

7 000

9 000

10 500

Дарницкий

12 000

15 000

19 000

Святошинский

10 000

12 000

16 000

Днепровский

10 500

11 000

21 500

Подольский

12 000

15 500

23 600

Оболонский

11 000

16 000

23 900

Соломенский

13 000

15 000

20 000

Шевченковский

17 000

25 000

38 600

Голосеевский

15 000

22 000

30 800

Печерский

27 000

34 700

57 800

Источник: по данным ЛУН

Как определить реальную стоимость жилья

В установлении стоимости квадратного метра до сих пор не найден общий знаменатель. Продавцы хотят продать подороже, а покупатели, конечно, — купить подешевле. Отталкиваться от данных площадок для объявлений о купле-продаже не всегда есть смысл. Ведь заявленная цена и та, по которой реально состоялась сделка, могут сильно отличаться.

«Цены на „однушки“ в Киеве после проседания установились на уровне $60 тыс. Но, если проанализировать объявления, по которым квартиры проданы, то видим, что покупают жилье стоимостью $40 тыс., — то, что за $60 тыс. не расходится», — поделился наблюдениями Андрей Мима, сооснователь компании ЛУН.

В определении стоимости квартиры Эрик Найман, управляющий партнер инвестиционной компании HUG'S, практикующий трейдер, предлагает привязываться к стоимости аренды.

«Я ориентируюсь на сумму от 5% годовых. Если аренда дает доход меньше, значит, это завышенная цена квартиры. Если получается больше, скажем, 10% годовых, значит, это заниженная цена», — пояснил эксперт.

То есть, если месячная аренда квартиры стоит 10 тыс. грн, то справедливая стоимость такого жилья составляет 2,4 млн грн. (10000×12:5% = 2400000 грн, или около $65 тыс.)

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Будет ли дорожать столичная недвижимость

Эксперты говорят, если отталкиваться от нынешней ситуации, то каких-либо веских оснований для увеличения стоимости жилья нет.

«Курс доллара стабильный, инфляция притормозила, ВВП растет — иными словами, все говорит о том, что, в целом, на рынке недвижимости будет такая вот стабильность. Рост возможен, но он не будет значительным. В пределах 5%, не больше», — прогнозирует Юрий Пита.

Что касается цен на аренду, то, по ожиданиям эксперта, со второй половины октября рост ставок остановится и зафиксируется на таком уровне, вероятнее всего, вплоть до весны.

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Комментарии - 4

+
0
vbhjckfd
vbhjckfd
13 сентября 2023, 7:57
#
Капець ціни. Чому просто не купити у мене ділянку біля Львова? З старим будинком (можна знести або реконструкцію зробити, всі документи є), колодязем, газом, електрикою, оптичним інтернетом, готовим фруктовим садом — і це все за смішних 10 платежів по 700$ !
+
+15
Kankakee
Kankakee
13 сентября 2023, 8:11
#
Кожну осінь виходить статті які намагаються підвищити вартість, а в ітоге тільки долар росте А вартість квартир падає. І виникає логічне питання нащо витрачати долари які дорощають на квартири які дешевшають? 🤷
+
0
Abramon
Abramon
13 сентября 2023, 8:29
#
Нині умовно 1 млн. гривень під депозит дає більший прибуток ніж пересічна однокімнатна квартира здана в оренду, а головне, що за 1 млн. грн. не купиш «скворєшнік» у Києві.
+
0
AleksandrBank
AleksandrBank
13 сентября 2023, 9:28
#
Просто через 1−1,5 міс взагалі угод не буде, до лютого включно. Точніше впаде активність на 80%.
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