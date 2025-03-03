Благодаря чему доходность НПФ в прошлом году обогнала инфляцию

Негосударственные пенсионные фонды в Украине успешно пережили инфляционный шок в 2022 году. А по итогам 2024 года, даже несмотря на войну, они рекордно выросли. Общий объем активов вырос на 17,3% и достиг исторического максимума в 5,7 млрд грн. Какую доходность они обеспечили при этом своим клиентам, рассказали директор по управлению активами группы ICU в Украине Григорий Овчаренко и инвестиционный управляющий ICU Владислав Свистунов.

Средневзвешенный показатель доходности всех фондов составил 15,93%, что заметно обгоняет годовую инфляцию в 12%. Это снова перечеркнуло надежду критиков накопительной системы, чей главный аргумент заключался в якобы неспособности локальных инвестиционных инструментов обгонять инфляцию.

С другой стороны, НПФ так и не получили существенного распространения. Количество украинцев, которые вкладывают туда свои средства, растет очень медленно: только 835 новых вкладчиков в 2023 году и 1 679 — за 9 месяцев 2024 года.

На чем заработала тройка лидеров

Если коротко — год был успешным. Результаты многих НПФ превысили инфляцию (12%), а средняя доходность пяти крупнейших частных фондов (без уникального фонда Нацбанка) составила 16,3%.

Источник: ICU, открытые данные

Первая тройка достигла наилучших результатов благодаря инвестициям в долларовые активы, в частности, в облигации внешнего государственного займа Украины. Это номинированные в валюте бумаги, которые продаются иностранным инвесторам. С началом войны они подешевели в 5 раз и больше, но постепенно восстанавливались в цене. Ключевым триггером роста стала реструктуризация ОВГЗ в сентябре прошлого года: Украина договорилась о новых сроках выплат на сумму $20,5 млрд. Это вернуло доверие инвесторов, и еще до официального завершения процесса цены на облигации начали стремительно расти.

Если речь идет об НПФ, всегда следует оценивать результаты их работы за совокупный период нескольких лет. Например, рекордсмены в этом году — фонды «Все» и «Фрифлайт» — в предыдущие годы показывали убытки, когда ОВГЗ падали в цене.

Страхи инфляции

У многих возникает вопрос, способны ли НПФ оградить деньги от инфляции и девальвации? Сомнения по этому поводу развеивают результаты с 2022 года, которые очень наглядные, ведь это время самых больших экономических шоков из-за полномасштабной войны.

Видим, что за период 2022—2024 крупнейшие фонды, в частности, «Династия» и НПФ Укрэксимбанка показали прибыль, превысившую рост курса доллара, — главный страх украинских инвесторов. Также они вместе с НПФ НБУ и «Эмерит-Украина» опередили инфляцию.

Источник: ICU, открытые данные

Сколько украинцев откладывают на пенсию через НПФ

Действительно ли так мало украинцев используют негосударственные пенсионные фонды? Формально — нет. В Украине около 900 тыс. участников НПФ. Но реальность менее оптимистичная: только 10% из них самостоятельно решили откладывать на пенсию. Остальные попали в фонды автоматически через программы работодателей и профсоюзов.

Главная проблема существующих накоплений — маленькие объемы. Например, самый большой по количеству участников НПФ «Магистраль» (330 тыс. человек) имеет только в среднем 250 грн активов на одного участника. Конечно, взносы работодателей могут быть весомыми, но иногда участники, за которых вносят вклады, даже не знают о своих пенсионных накоплениях.



По факту активных вкладчиков, которые сами откладывают на старость, всего 90 тыс. человек. А если считать только доступные для всех открытые НПФ, средний объем активов на одного участника — 4 тыс. грн. Это свидетельствует не только о преимущественно небольших взносах, но и о большом количестве пассивных вкладчиков, которые «размывают» средний показатель. В результате тех, кто полноценно использует НПФ для пенсионных накоплений, менее 10 тыс. человек.

Почему так? Многие украинцы просто не знают о преимуществах НПФ и как правильно их использовать. А те, кто что-то слышал, не доверяют этой системе. Одних смущает более низкая доходность, по сравнению с ОВГЗ или фондовым рынком. Но они не учитывают, что НПФ ориентированы не на максимальную прибыль, а на стабильность и минимизацию рисков. Это не игра «богатый пенсионер или пенсионер без пенсии». Это стратегия уверенных накоплений. К тому же налоговые льготы меняют ситуацию в пользу НПФ.

Другие не доверяют украинским фондам из-за сомнений в самих институтах Украины, хотя без проблем покупают недвижимость в тех же реалиях.

Не добавляют уверенности и негативные комментарии регулятора о несовершенстве корпоративного управления пенсионных фондов, большинство из которых переняло лучшую модель функционирования и не понесло критических потерь, в отличие от банковского сектора. В недавно опубликованной Белой книге реформирования добровольного накопительного пенсионного обеспечения в Украине регулятор рынка, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку отмечает такие недостатки, как слабая защита пенсионных накоплений и высокие расходы, которые являются объектом регулирования самой же комиссии.

Преимущества НПФ

Во-первых, дополнительная доходность 18% из-за налогового планирования. Повышение военного сбора в конце 2024 года вызвало немало шума, и все больше людей считают, что нет лучшей инвестиции в Украину, чем ОВГЗ, ведь там нет налогов. Это особенно поражает тех, кто привык к депозитам, где налоги съедают 23% прибыли.

Но опытные используют не просто нулевые налоги, а налоговые льготы НПФ. Взносы в НПФ дают право вернуть 18% (ставка НДФЛ) по налогу, уплаченному по зарплате. Это и прибавляет 18% к доходности самого НПФ. Однако такой выгодный инструмент имеет ограничение: в 2024 году максимальная сумма, из которой можно получить возмещение, — 50,8 тыс. грн, что более чем достаточно для пенсионных накоплений. Конечно, при выплате пенсии в будущем с 60% суммы будет удерживаться налог, но только до 70-летнего возраста. А к тому времени возвращенные налоги десятилетиями будут работать на вас.

Во-вторых, НПФ защищает пенсию вкладчика от самого вкладчика. До достижения 50-летнего возраста нельзя забрать деньги из НПФ, так что они точно не пойдут на спонтанные расходы. Многие сначала воспринимают это как минус, но на самом деле это, наоборот, положительно. В действительно же экстренных случаях (серьезные болезни, выезд на ПМЖ, смерть) деньги можно получить. Кроме того, средства в НПФ защищены от конфискации и ареста — их не могут отобрать даже из-за судебных решений.

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В-третьих, гибкость. Главное — понимать, что НПФ следует сравнивать именно с пенсиями. Вы сами решаете, когда и сколько откладывать. Здесь нет обязательных взносов или штрафов за их отсутствие. Так же гибко можно выбирать периодичность выплат: ежемесячно, ежеквартально или даже раз в год, чтобы получить значительную сумму сразу. Единственный нюанс — выплаты должны растянуться, по меньшей мере, на 10 лет, ведь это пенсия, а не разовая акция.