Негосударственные пенсионные фонды в Украине успешно пережили инфляционный шок в 2022 году. А по итогам 2024 года, даже несмотря на войну, они рекордно выросли. Общий объем активов вырос на 17,3% и достиг исторического максимума в 5,7 млрд грн. Какую доходность они обеспечили при этом своим клиентам, рассказали директор по управлению активами группы ICU в Украине Григорий Овчаренко и инвестиционный управляющий ICU Владислав Свистунов.
Благодаря чему доходность НПФ в прошлом году обогнала инфляцию
Средневзвешенный показатель доходности всех фондов составил 15,93%, что заметно обгоняет годовую инфляцию в 12%. Это снова перечеркнуло надежду критиков накопительной системы, чей главный аргумент заключался в якобы неспособности локальных инвестиционных инструментов обгонять инфляцию.
С другой стороны, НПФ так и не получили существенного распространения. Количество украинцев, которые вкладывают туда свои средства, растет очень медленно: только 835 новых вкладчиков в 2023 году и 1 679 — за 9 месяцев 2024 года.
На чем заработала тройка лидеров
Если коротко — год был успешным. Результаты многих НПФ превысили инфляцию (12%), а средняя доходность пяти крупнейших частных фондов (без уникального фонда Нацбанка) составила 16,3%.
Источник: ICU, открытые данные
Первая тройка достигла наилучших результатов благодаря инвестициям в долларовые активы, в частности, в облигации внешнего государственного займа Украины. Это номинированные в валюте бумаги, которые продаются иностранным инвесторам. С началом войны они подешевели в 5 раз и больше, но постепенно восстанавливались в цене. Ключевым триггером роста стала реструктуризация ОВГЗ в сентябре прошлого года: Украина договорилась о новых сроках выплат на сумму $20,5 млрд. Это вернуло доверие инвесторов, и еще до официального завершения процесса цены на облигации начали стремительно расти.
Если речь идет об НПФ, всегда следует оценивать результаты их работы за совокупный период нескольких лет. Например, рекордсмены в этом году — фонды «Все» и «Фрифлайт» — в предыдущие годы показывали убытки, когда ОВГЗ падали в цене.
Страхи инфляции
У многих возникает вопрос, способны ли НПФ оградить деньги от инфляции и девальвации? Сомнения по этому поводу развеивают результаты с 2022 года, которые очень наглядные, ведь это время самых больших экономических шоков из-за полномасштабной войны.
Видим, что за период 2022—2024 крупнейшие фонды, в частности, «Династия» и НПФ Укрэксимбанка показали прибыль, превысившую рост курса доллара, — главный страх украинских инвесторов. Также они вместе с НПФ НБУ и «Эмерит-Украина» опередили инфляцию.
Источник: ICU, открытые данные
Сколько украинцев откладывают на пенсию через НПФ
Действительно ли так мало украинцев используют негосударственные пенсионные фонды? Формально — нет. В Украине около 900 тыс. участников НПФ. Но реальность менее оптимистичная: только 10% из них самостоятельно решили откладывать на пенсию. Остальные попали в фонды автоматически через программы работодателей и профсоюзов.
Главная проблема существующих накоплений — маленькие объемы. Например, самый большой по количеству участников НПФ «Магистраль» (330 тыс. человек) имеет только в среднем 250 грн активов на одного участника. Конечно, взносы работодателей могут быть весомыми, но иногда участники, за которых вносят вклады, даже не знают о своих пенсионных накоплениях.
По факту активных вкладчиков, которые сами откладывают на старость, всего 90 тыс. человек. А если считать только доступные для всех открытые НПФ, средний объем активов на одного участника — 4 тыс. грн. Это свидетельствует не только о преимущественно небольших взносах, но и о большом количестве пассивных вкладчиков, которые «размывают» средний показатель. В результате тех, кто полноценно использует НПФ для пенсионных накоплений, менее 10 тыс. человек.
Почему так? Многие украинцы просто не знают о преимуществах НПФ и как правильно их использовать. А те, кто что-то слышал, не доверяют этой системе. Одних смущает более низкая доходность, по сравнению с ОВГЗ или фондовым рынком. Но они не учитывают, что НПФ ориентированы не на максимальную прибыль, а на стабильность и минимизацию рисков. Это не игра «богатый пенсионер или пенсионер без пенсии». Это стратегия уверенных накоплений. К тому же налоговые льготы меняют ситуацию в пользу НПФ.
Другие не доверяют украинским фондам из-за сомнений в самих институтах Украины, хотя без проблем покупают недвижимость в тех же реалиях.
Не добавляют уверенности и негативные комментарии регулятора о несовершенстве корпоративного управления пенсионных фондов, большинство из которых переняло лучшую модель функционирования и не понесло критических потерь, в отличие от банковского сектора. В недавно опубликованной Белой книге реформирования добровольного накопительного пенсионного обеспечения в Украине регулятор рынка, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку отмечает такие недостатки, как слабая защита пенсионных накоплений и высокие расходы, которые являются объектом регулирования самой же комиссии.
Преимущества НПФ
Во-первых, дополнительная доходность 18% из-за налогового планирования. Повышение военного сбора в конце 2024 года вызвало немало шума, и все больше людей считают, что нет лучшей инвестиции в Украину, чем ОВГЗ, ведь там нет налогов. Это особенно поражает тех, кто привык к депозитам, где налоги съедают 23% прибыли.
Но опытные используют не просто нулевые налоги, а налоговые льготы НПФ. Взносы в НПФ дают право вернуть 18% (ставка НДФЛ) по налогу, уплаченному по зарплате. Это и прибавляет 18% к доходности самого НПФ. Однако такой выгодный инструмент имеет ограничение: в 2024 году максимальная сумма, из которой можно получить возмещение, — 50,8 тыс. грн, что более чем достаточно для пенсионных накоплений. Конечно, при выплате пенсии в будущем с 60% суммы будет удерживаться налог, но только до 70-летнего возраста. А к тому времени возвращенные налоги десятилетиями будут работать на вас.
Во-вторых, НПФ защищает пенсию вкладчика от самого вкладчика. До достижения 50-летнего возраста нельзя забрать деньги из НПФ, так что они точно не пойдут на спонтанные расходы. Многие сначала воспринимают это как минус, но на самом деле это, наоборот, положительно. В действительно же экстренных случаях (серьезные болезни, выезд на ПМЖ, смерть) деньги можно получить. Кроме того, средства в НПФ защищены от конфискации и ареста — их не могут отобрать даже из-за судебных решений.
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В-третьих, гибкость. Главное — понимать, что НПФ следует сравнивать именно с пенсиями. Вы сами решаете, когда и сколько откладывать. Здесь нет обязательных взносов или штрафов за их отсутствие. Так же гибко можно выбирать периодичность выплат: ежемесячно, ежеквартально или даже раз в год, чтобы получить значительную сумму сразу. Единственный нюанс — выплаты должны растянуться, по меньшей мере, на 10 лет, ведь это пенсия, а не разовая акция.
Комментарии - 1
https://rpr.org.ua/news/shcho-ne-tak-z-nederzhavnymy-pensiynymy-fondamy/
З того часу фактично зникли разом з пенсійними активами номери третій та десятий із цього списку: НПФ «Перший національний пенсійний фонд» та ВНПФ «ІФД Капітал». Широкого розголосу у 2015 році набула історія щодо «знецінення» на 900 млн грн пенсійних активів в Корпоративному недержавному пенсійному фонді Національного банку України (що на той час, за оцінками авторів Звіту, дорівнювало близько 40 % сукупних активів системи недержавного пенсійного забезпечення).
Якщо ж подивитися на ринок у цілому за весь недовгий період його існування, то можна згадати історії «кинутих» (у різних негативних значеннях цього слова) ВНПФ «Конкорд», ВНПФ «Пенсійний фонд робітників морського транспорту», КНПФ «Стирол», ВНПФ Українського союзу промисловців і підприємців тощо. Більшої частини пенсійних активів внаслідок шахрайства «позбувся» Корпоративний НПФ Торгово-промислової палати України. І це далеко неповний перелік резонансних інцидентів на ринку недержавного пенсійного забезпечення, інформація про які стала відомою. Можна припустити, що також мають місце менш помітні зловживання, як от інвестування у «дружні» компанії або завищення трансакційних винагород, які залишаються поза увагою широкого загалу.