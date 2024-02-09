Сколько накопили денег и заработали для своих клиентов НПФ в 2023 году

Прошлый год оказался лучшим для рынка негосударственного пенсионного обеспечения благодаря снижению инфляции и высоким ставкам. НПФ стало гораздо проще обеспечивать доходность, которая превосходит рост цен. Какие фонды демонстрировали лучшие показатели и как меняется регулирование их деятельности, рассказал директор по управлению локальными активами группы ICU Григорий Овчаренко .

Количество НПФ и объем рынка

По итогам года, инфляция снизилась до 5,1%, в то время, как средние ставки по депозитам достигли 15%, а доходность по некоторым ОВГЗ превышала 20%.

Количество негосударственных фондов в реестре финансовых учреждений не изменилось и составляет 63, хотя деятельность на рынке осуществляли только 58 фондов. С 1 января 2024 негосударственные пенсионные фонды потеряли статус финансовых учреждений, а их деятельность отныне не относится к финансовым услугам. Это создало некоторые коллизии в законодательстве и требует внесения изменений в закон о негосударственном пенсионном обеспечении.

Объем активов системы негосударственного пенсионного обеспечения увеличился за год на 18% — до 4,88 млрд грн — благодаря росту доходности и взносов. В общей сумме пенсионных взносов значительную часть (почти 80%) составляют взносы от юридических лиц-работодателей, но на конец прошлого года на рост повлияло увеличение сумм взносов физических лиц.

Крупнейшие фонды

Три из пяти крупнейших пенсионных фондов являются представителями банковских групп, кроме НПФ Приватфонда, который в свое время не был национализирован вместе с банком, и Эмерит-Украина. Крупнейшим фондом по размеру активов остается корпоративный фонд НБУ, который, по итогам года, вырос до 2,089 млрд грн. Второе место занимает «ОТП Пенсия» с активами 490 млн грн, третье — Приватфонд (427,6 млн грн), далее идут фонд «Укрэксимбанка» (394,4 млн грн) и Эмерит-Украина (277 млн грн).

Доля 10 самых больших фондов составляет 89% активов от всей пенсионной системы. Эффект масштаба обуславливает, что именно они демонстрируют самые лучшие результаты по темпам роста как доходности, так и размера взносов.

Спящие НПФ

Из 58 фондов активы трети, а именно 19 фондов, не превышают одного миллиона гривен. Обеспечить эффективную работу таких фондов сложно, учитывая уровень расходов на обслуживание: управление активами, администрирование и хранение активов. Средняя доходность этих фондов за прошлый год составила менее 3%.

Значительное количество пенсионных фондов, которые не ведут деятельность на рынке, подтолкнуло регулятора к поиску законодательного решения о выводе с рынка «спящих» фондов, которые искажают общие показатели эффективности деятельности. Была создана рабочая группа по разработке предложений в отношении фондов, которые прекратили свою деятельность или находятся в зоне риска.

Активы НПФ

Учитывая консервативные стратегии фондов, самую большую часть в активах фондов составляли ОВГЗ. Их доля (49,4%) приблизилась к законодательному максимуму в 50%, а доля депозитов в размере 43,1% выросла за счет уменьшения корпоративных и муниципальных облигаций. Акции, как самый рискованный инструмент в портфелях фондов, тоже продолжили уменьшаться, и составляют уже меньше процента от общего объема активов.

НПФ против инфляции

Большинство пенсионных фондов (37) справились с инфляцией. В пятерку лучших фондов по доходности, по результатам прошлого года, вошли: Династия, Эмерит-Украина, Социальный стандарт, ОТП Пенсия, Фармацевтический. Они показали доходность от 15,7 до 21,3% при среднем показателе 14,4% годовых.

Пенсионная реформа

Пенсионная реформа, запуск которой активно рассматривался в прошлом году, была отсрочена на неопределенный период, учитывая сложную экономическую ситуацию. Сдержанные результаты деятельности негосударственных пенсионных фондов также не давали никакой поддержки в пользу приватизации пенсионной системы.

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