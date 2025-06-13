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13 июня 2025, 12:55 Читати українською

Война Израиля против Ирана: 5 сценариев для инвесторов

После длительных и безрезультатных переговоров США и Ирана о сворачивании ядерной программы, армия Израиля нанесла удар по ключевым иранским военным и ядерным объектам. К чему это может привести на рынках, рассказал соучредитель компании HUG'S Эрик Найман.

После длительных и безрезультатных переговоров США и Ирана о сворачивании ядерной программы, армия Израиля нанесла удар по ключевым иранским военным и ядерным объектам.

1. Чёрный лебедь

Худшее из худшего

  • Большая война, в которую втягиваются США и другие.
  • Ормуз перекрыт, нефть > 200 $.
  • Глобальная рецессия, логистический шок.

Вероятность ~10 %.

2. Долгая прокси-война

  • Израиль и Иран ограниченно бьют друг по другу, активизируются Хезболла/Хамас/йеменские хуситы.
  • Нефть 100−130 $.
  • Финансовые рынки и экономика волнуются регулярно и часто штормит.

Вероятность ~25 %.

Реакция на первые два сценария

Людям: имейте финансовый резерв на 3−6 мес. жизни. Инвесторам: Сократить риски. Спокойно, без паники, всегда готовы к худшему.

3. Краткая эскалация

  • Израиль выбивает ядерные объекты, Иран отвечает ракетами.
  • Через 7−14 дней — переговоры.
  • Нефть «прыгает» к 80−100 $ и откатывается.

Вероятность ~35 %. (базовый сценарий)

4. Управляемый обмен

  • Один-два взаимных удара.
  • Давление ООН/США/Китая — «стоп».
  • Нефть и рынки через месяц возвращаются в норму.

Вероятность ~20 %.

Реакция на сценарии 3−4.

Людям: Воспользуйтесь ситуацией, чтобы начать инвестировать. Инвесторам: Выкупаем просадку и продолжаем активно следить за рынком труда США.

5. Быстрое затухание

  • Символический ответ Ирана → дипломатия.
  • Рынки вздыхают, нефть и золото уже в понедельник вернутся к обычному уровню.
  • Для большинства — это просто инфошум.

Вероятность ~10 %.

Главное, в любом случае. Паника всегда дороже плана. Готовь «план B» спокойно, а не в день заголовков.

Читайте также: Второй год войны: как Израиль переживает глобальный конфликт и приход Трампа к власти

Например, про риск резкого роста цен на нефть профильные издания писали давно. И причина была проста — очень много игроков начали играть на понижение цен на нефть. И сегодня утром их вынесли.

Автор:
Найман Эрик
Управляющий партнер Найман Эрик
Hugs Fund
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Комментарии - 2

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0
Abramon
Abramon
13 июня 2025, 14:06
#
Індія і Пакистан вже навоювались. Це та ж плюс-мінус історія. Через пару місяців всі забудуть.
Якщо буде довготривала війна дуже здивуюсь.
Дебіли в світі одні — це одічалі ну, можливо, Північна корея, решта то таке. КНР завойовує не шляхом війни.
+
0
Я_ __
Я_ __
13 июня 2025, 14:32
#
«1. Чорний лебідь
Найгірше з найгіршого
Велика війна, у яку втягуються США та інші.
Ормуз перекритий, нафта > 200$.
Світова рецесія, логістичний шок.
Ймовірність ~10%.»

Ну нехай ***, іран же підтримує кацапстан ракетами і дронами, а так з їх боку мордор буде отримувати менше, штати зараз заблокували нам допомогу (принаймні на даний момент) на 300 мільйонів доларів і об`єктивно штати все більше показують і нам, і ЄС, що штатам байдуже і їх цікавлять суто власні інтереси і проблеми всередині штатів. Тут або НАТО розчавить іран, або штати і Ізраїль будуть так само чавити іран, так так, вони ядерна держава, але навіть удари дронами і ракетами по ядерній недодержаві кацапстану не спровокували ядерну війну, тому цей варіант Україну теж би (на папері) влаштував. Бо об`єктивно НАТО все більш хитається, на відміну від ЄС котрі виділяють на свою оборонку мільярди вже, ЄС може перетворитися з суто торговельного до повноцінного військового блоку, де їм штати не потрібні.

«5. Швидке згасання
Символічна відповідь Ірану → дипломатія.
Ринки зітхають, нафта та золото вже у понеділок повернуться до звичайного рівня.
Для більшості — це просто інфошум.
Ймовірність ~10%.»

Щось не схоже, що Ізраїль буде терпіти таке, ну принаймні зараз.
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