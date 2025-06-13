Война Израиля против Ирана: 5 сценариев для инвесторов

После длительных и безрезультатных переговоров США и Ирана о сворачивании ядерной программы, армия Израиля нанесла удар по ключевым иранским военным и ядерным объектам. К чему это может привести на рынках, рассказал соучредитель компании HUG'S Эрик Найман.

1. Чёрный лебедь

Худшее из худшего

Большая война, в которую втягиваются США и другие.

Ормуз перекрыт, нефть > 200 $.

Глобальная рецессия, логистический шок.

Вероятность ~10 %.

2. Долгая прокси-война

Израиль и Иран ограниченно бьют друг по другу, активизируются Хезболла/Хамас/йеменские хуситы.

Нефть 100−130 $.

Финансовые рынки и экономика волнуются регулярно и часто штормит.

Вероятность ~25 %.

Реакция на первые два сценария

Людям: имейте финансовый резерв на 3−6 мес. жизни. Инвесторам: Сократить риски. Спокойно, без паники, всегда готовы к худшему.

3. Краткая эскалация

Израиль выбивает ядерные объекты, Иран отвечает ракетами.

Через 7−14 дней — переговоры.

Нефть «прыгает» к 80−100 $ и откатывается.

Вероятность ~35 %. (базовый сценарий)

4. Управляемый обмен

Один-два взаимных удара.

Давление ООН/США/Китая — «стоп».

Нефть и рынки через месяц возвращаются в норму.

Вероятность ~20 %.

Реакция на сценарии 3−4.

Людям: Воспользуйтесь ситуацией, чтобы начать инвестировать. Инвесторам: Выкупаем просадку и продолжаем активно следить за рынком труда США.

5. Быстрое затухание

Символический ответ Ирана → дипломатия.

Рынки вздыхают, нефть и золото уже в понедельник вернутся к обычному уровню.

Для большинства — это просто инфошум.

Вероятность ~10 %.

Главное, в любом случае. Паника всегда дороже плана. Готовь «план B» спокойно, а не в день заголовков.

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Например, про риск резкого роста цен на нефть профильные издания писали давно. И причина была проста — очень много игроков начали играть на понижение цен на нефть. И сегодня утром их вынесли.