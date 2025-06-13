После длительных и безрезультатных переговоров США и Ирана о сворачивании ядерной программы, армия Израиля нанесла удар по ключевым иранским военным и ядерным объектам. К чему это может привести на рынках, рассказал соучредитель компании HUG'S Эрик Найман.
Война Израиля против Ирана: 5 сценариев для инвесторов
1. Чёрный лебедь
Худшее из худшего
- Большая война, в которую втягиваются США и другие.
- Ормуз перекрыт, нефть > 200 $.
- Глобальная рецессия, логистический шок.
Вероятность ~10 %.
2. Долгая прокси-война
- Израиль и Иран ограниченно бьют друг по другу, активизируются Хезболла/Хамас/йеменские хуситы.
- Нефть 100−130 $.
- Финансовые рынки и экономика волнуются регулярно и часто штормит.
Вероятность ~25 %.
Реакция на первые два сценария
Людям: имейте финансовый резерв на 3−6 мес. жизни. Инвесторам: Сократить риски. Спокойно, без паники, всегда готовы к худшему.
3. Краткая эскалация
- Израиль выбивает ядерные объекты, Иран отвечает ракетами.
- Через 7−14 дней — переговоры.
- Нефть «прыгает» к 80−100 $ и откатывается.
Вероятность ~35 %. (базовый сценарий)
4. Управляемый обмен
- Один-два взаимных удара.
- Давление ООН/США/Китая — «стоп».
- Нефть и рынки через месяц возвращаются в норму.
Вероятность ~20 %.
Реакция на сценарии 3−4.
Людям: Воспользуйтесь ситуацией, чтобы начать инвестировать. Инвесторам: Выкупаем просадку и продолжаем активно следить за рынком труда США.
5. Быстрое затухание
- Символический ответ Ирана → дипломатия.
- Рынки вздыхают, нефть и золото уже в понедельник вернутся к обычному уровню.
- Для большинства — это просто инфошум.
Вероятность ~10 %.
Главное, в любом случае. Паника всегда дороже плана. Готовь «план B» спокойно, а не в день заголовков.
Читайте также: Второй год войны: как Израиль переживает глобальный конфликт и приход Трампа к власти
Например, про риск резкого роста цен на нефть профильные издания писали давно. И причина была проста — очень много игроков начали играть на понижение цен на нефть. И сегодня утром их вынесли.
Комментарии - 2
Якщо буде довготривала війна дуже здивуюсь.
Дебіли в світі одні — це одічалі ну, можливо, Північна корея, решта то таке. КНР завойовує не шляхом війни.
Найгірше з найгіршого
Велика війна, у яку втягуються США та інші.
Ормуз перекритий, нафта > 200$.
Світова рецесія, логістичний шок.
Ймовірність ~10%.»
Ну нехай ***, іран же підтримує кацапстан ракетами і дронами, а так з їх боку мордор буде отримувати менше, штати зараз заблокували нам допомогу (принаймні на даний момент) на 300 мільйонів доларів і об`єктивно штати все більше показують і нам, і ЄС, що штатам байдуже і їх цікавлять суто власні інтереси і проблеми всередині штатів. Тут або НАТО розчавить іран, або штати і Ізраїль будуть так само чавити іран, так так, вони ядерна держава, але навіть удари дронами і ракетами по ядерній недодержаві кацапстану не спровокували ядерну війну, тому цей варіант Україну теж би (на папері) влаштував. Бо об`єктивно НАТО все більш хитається, на відміну від ЄС котрі виділяють на свою оборонку мільярди вже, ЄС може перетворитися з суто торговельного до повноцінного військового блоку, де їм штати не потрібні.
«5. Швидке згасання
Символічна відповідь Ірану → дипломатія.
Ринки зітхають, нафта та золото вже у понеділок повернуться до звичайного рівня.
Для більшості — це просто інфошум.
Ймовірність ~10%.»
Щось не схоже, що Ізраїль буде терпіти таке, ну принаймні зараз.