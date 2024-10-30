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30 октября 2024, 12:30 Читати українською

Трамп или Харрис: как отреагируют украинские бонды на их победу

Выборы в США пройдут уже на следующей неделе. Аналитики по-разному оценивают, как выигрыш Харрис или Трампа отразится на фондовом рынке США. Как он может повлиять на Украину и чем может быть интересен украинским инвесторам рассказал соучредитель и управляющий партнер инвестиционно-банковской компании FinPoint Сергей Будкин.

Почав думати над тим, які активи можуть здешевшати у випадку виграшу кожного кандидату в президенти США, бо цікаво, часом контрінтуїтивно і багато чого буде мати прямий вплив на економіку України.

Начал думать над тем, какие активы могут подешеветь в случае выигрыша каждого кандидата в президенты США, потому что интересно, порой контринтуитивно, и многое будет иметь прямое влияние на экономику Украины.

Нефть

Выигрыш Трампа = снижение цены на нефть, при этом скорее всего — долгосрочное.

Причин две: если и есть что-то и последовательное в экономических взглядах Трампа, то это — слоган Drill, Baby, Drill! То есть он даст все возможные разрешения на фрекинг, достройку трубопроводов и т. п. и США станут еще большим добытчиком нефти (США уже сейчас — крупнейший добытчик нефти в мире).

Это краткосрочный фактор. Долгосрочный фактор — в том, что изоляционная и протекционистская (тарифы) политики Трампа приведут к существенному замедлению мировой экономики, то есть к системному и долгосрочному снижению спроса на нефть.

Украинские евробонды

Выигрыш Камалы Харрис = снижение цены украинских евробондов, потому что инвесторы, судя по их поведению последние пару недель, когда шансы Трампа существенно повысились, считают, что приход к власти Трампа приведет к очень быстрому установлению мира в Украине и, в результате, экономической стабилизации.

Инвесторы не думают о том, будет ли этот мир приемлем для украинского социума и будет ли он/может ли быть долгосрочным.

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Акции Tesla

Приход Харрис с ее гораздо более «зеленой» программой, чем у Трампа — контринтуитивное падение акций Tesla. Так как Трамп не поддерживает дальнейшее развитие электромобилей и поэтому это очень выгодно Tesla — конкуренция со стороны Китая будет ограничена, Tesla продолжит увеличивать свой отрыв от американских конкурентов в электромобилях и продолжит получать субсидии от государства (Government credits), которых она получила уже 739 млн долларов или больше трети своей прибыли.

Tesla продает эти кредиты другим автомобилестроителям, которые не выполняют нормативы снижения экологической нагрузки своих производств, в частности Stellantis Group (производителю Крайслеров и Джипов). При этом другие автопроизводители продолжат терять мотивацию переходить на электрические модели.

Автор:
Будкин Сергей
Соучредитель и управляющий партнер Будкин Сергей
FinPoint
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