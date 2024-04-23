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23 апреля 2024, 15:30 Читати українською

Обвал цены трежерис: долгие бонды вновь интересны

Прибыльность казначейских облигаций поднялась на самый высокий уровень за последние пять месяцев. Инвестиционный эксперт и лектор Биржевого университета Евгений Тригубченко объяснил «Минфину», почему это произошло, и на каких уровнях долгосрочные облигации будут привлекательными для инвесторов.

Прибыльность казначейских облигаций поднялась на самый высокий уровень за последние пять месяцев.

В марте инфляция в США составила 3,5% в годовом измерении, что значительно ниже пикового значения (около 9%), зафиксированного в середине 2022 года. Но с октября 2023 года рост потребительских цен снова ускорился. Это означает, что ФРС потребуется больше времени до начала сезона понижения ставок. Не в пользу снижения ставок также играет достаточно устойчивый рынок труда.

Что ждут рынки

По данным инструмента CME FedWatch, самое раннее снижение ставок следует ожидать в сентябре, а общее снижение к декабрю составит менее 50 базисных пунктов (0,5%).

Эти ожидания отражаются на рынке фьючерсов, который закладывает в цены всего 2 снижения ставки в этом году. Оценка, сделанная на основании фьючерсов на ставку по Федеральным фондам, приведена ниже на графике.

Форвардные ставки показывают, что ставка ФРС не достигнет минимума в течение следующих 2 лет, поэтому высокие ставки остаются с нами надольше. Ознакомиться с графиком ожидаемых ставок через два года можно ниже.

Читайте также: Трежерис идут вниз: какие облигации можно купить с выгодой

Ситуация на рынке трежерис

Что касается US Treasuries, то фундаментальная оценка 10-леток улучшается. Основной фактор, сдвигающий оценочный диапазон вверх, — форвардные ставки. Рынку потребуется определенное время, чтобы «переварить» изменения ожиданий перспектив снижения ставки. Выстрелит ли доходность 10-леток ближе к 5% — предмет для гадания.

Возможна техническая продажа, которая толкнет прибыльность к 5%, или, наоборот, макроданные успокоят рынок и прибыльность откатится. Так или иначе, при текущей доходности (4,65% годовых) 10-летки начинают выглядеть интересно, даже если предположить более высокую ставку ФРС (3,75%) на горизонте 2-х лет. Также защитные свойства Treasuries никто не отменял. Поэтому не исключено, что при увеличении рисков на рынках в какой-то момент UST начнут покупать, как защитную бумагу (в том числе и из-за геополитических рисков, которых сейчас хватает, а США как раз безопасная гавань для капитала).

Глобальные корпоративные USD-бонды на прошлой неделе тоже снижались в ценах. Прыжок прибыльности Treasuries вызвал продажу в корпоративных облигациях. В сегменте высокорискованных и высокодоходных облигаций стало наблюдаться расширение спредов: сигнал к сокращению аппетита к риску.

Долгие бонды стали более интересными на фоне резкого роста прибыльности UST. А это, в свою очередь, открывает окно возможностей для инвесторов, которые хотели бы зафиксировать для себя высокую процентную доходность на более долгое время. Особенно будут в восторге пенсионные фонды, ведь для них это хорошая возможность, которая выдается не так часто.

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