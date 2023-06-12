Tesla заставляет менять стандарты электрокаров, а First Solar падает в ожидании легких денег

Широкий индекс американских акций вырос более чем на 20% по сравнению со своим последним минимумом, который был достигнут 12 октября прошлого года. Такая динамика является техническим определением начала бычьего рынка, заметила Seeking Alpha. Об итогах прошлой и ключевых событиях предстоящей недели на фондовых рынках США «Минфину» рассказал" инвестиционный аналитик Денис Белый.

С начала года индекс S&P 500 вырос примерно на 11% благодаря последним экономическим данным, которые стали результатом длительного цикла повышения процентных ставок в США. После достижения пика прошлым летом инфляция продолжает затухать. Однако вместе с замедлением роста цен снижается и производственная и промышленная активность американских компаний, на устойчивом рынке труда начали появляться трещины.

И все же инвесторы верят в лучшее: поддержку росту индекса оказало ралли в акциях технологических компаний США и растущие ожидания относительно окончания цикла роста процентных ставок в стране.

Взлеты недели

Warner Bros. Discovery Inc (NASDAQ: WBD) +20,03%

Акции WBD взлетели на новостях об увольнении главы CNN Криса Лихта. Как глава дочерней компании Warner Bros. Discovery Inc, он не устраивал акционеров из-за неудовлетворительных результатов работы. С начала года акции WBD подорожали почти на 46%, что, как отмечают аналитики, делает их одними из самых прибыльных и, возможно, самых недооцененных акций на рынке в этом году. Warner Bros в настоящее время оценивается примерно в $35 млрд.

Почему же новость об увольнении одного из руководителей ее подразделений так повлияла на стоимость акций?

Лихт проработал в должности около года. За это время рейтинги телеканала опустились до рекордно низких значений. В мае CNN скатился на четвертое место среди кабельных новостных сетей в США, что стало рекордно низким для телеканала показателем.

СМИ также писали о низком моральном настрое сотрудников телеканала и конфликтах внутри издания. По информации The Atlantic, отдел новостей CNN потерял доверие в Крису Лихту из-за его решения выпустить в прайм-тайм эфир с экс-президентом США Дональдом Трампом, которого ранее телеканал активно критиковал.

Позитива добавила новость о том, что миллиардер Джон Кациматидис, владелец и генеральный директор сети продуктовых магазинов Gristedes Foods на Манхэттене, выразил заинтересованность в приобретении CNN. В интервью New York Post он сказал, что «уйдет руководить компанией хоть завтра утром». На этой спекулятивной возможности продажи части бизнеса акции компании пошли вверх.

Прололжился рост акции Warner Bros. Discovery после того, как The Wall Street Journal сообщила о потенциальной рекламной сделке между Amazon.com, Warner Bros. Discovery и Paramount Global.

Tesla Inc (NASDAQ: TSLA) +16,3%

Акции производителя электрокаров Tesla подскочили на 7%, до $251 за бумагу, на торгах биржи NASDAQ в пятницу, 9 июня. Рост котировок наблюдался после сообщения о том, что компания General Motors начнет поддерживать стандарты зарядки электромобилей Tesla. General Motors адаптирует свои электромобили к зарядным станциям Tesla, последовав примеру Ford Motor. Это практически гарантирует, что они станут отраслевым стандартом для электрокаров в США, сообщил Bloomberg.

Объединение усилий трех крупнейших американских компаний заставит других производителей электрокаров отказаться от предыдущего отраслевого стандарта под названием CCS и строить свои зарядные сети с использованием системы Tesla.

Bath & Body Works Inc (NYSE: BBWI) +14,54%

Компания, известный в США ритейлер косметики, решила удовлетворить ностальгирующих покупателей и перезапустила аромат Cucumber Melon. Так компания отметила 25-ю годовщину любимого покупателями аромата 90-х. Аромат представили в 1998 году, он приобрел популярность в течение следующего десятилетия и остался одним из самых любимых в портфолио Bath & Body Works. Аромат был иконой и фаворитом 90-х и мега трендом ностальгии по 2000 годам.

Падения недели

EPAM Systems Inc (NYSE: EPAM) -19,1%

Акции американской ИТ-компании с белорусскими корнями на торгах 5 июня упали почти на 22%, с 260$ до 203$. Последний раз до такого уровня котировки опускались в конце февраля-начале марта 2022 года (на дне тогда было 198,5$).

Этому предшествовала публикация обновлённого прогноза по выручке во втором квартале 2023 года и за целый год. «Компания заметно снизила прогнозную выручку в этом году — вот и реакция. Дай EPAM позитивный уточнённый прогноз — был бы рост на 20%. Впрочем, и после падения PE ratio, остаётся 27, 65. Это всё ещё довольно много для текущего рынка», — прокоментировал ситуацию сооснователь беларусской ассоциации бизнес-ангелов Кирилл Голуб.

Тем не менее, снижение собственных прогнозов спровоцировало снижение рейтингов EPAM Systems аналитиками Уолл-Стрит после того, как компания снизила свои прогнозы на 2-й квартал и весь текущий год из-за дальнейшего ухудшения среды спроса в ближайшей перспективе, что привело к падению цены акций.

First Solar Inc (NASDAQ: FSLR) -9,33%

First Solar Inc является крупнейшим американским разработчиком солнечных панелей для частных потребителей. Компания утверждает, что имеет возможность производить 20+ гигаватт панелей ежегодно и с момента своего основания в 1999 году потратила $1,5 млрд на исследования и разработки.

В прошлом году First Solar объявила о планах строительства нового завода по производству солнечных панелей на юго-востоке США стоимостью $1,1 млрд, а также намерена потратить $185 млн на модернизацию и расширение существующих мощностей в Огайо. Это заявление было сделано сразу после принятия Закона о снижении инфляции (IRA), предусматривающий многомиллиардные льготы для компаний «зеленой» энергетики.

Тем не менее, пока Уолл-стрит настроена в отношении FSLR не слишком оптимистично, особенно в краткосрочной перспективе. GLJ Research понизило рейтинг акций с «Купить» до «Продавать».

С 2019 года акции FSLR выросли на 243%. Однако за этот же период Доход на акцию (RPS) снизился на 9,5%, выручка — на 8,6%.

Больше аналитиков верят в долгосрочные перспективы компании. В частности, Брайан Ли из Goldman прогнозирует, что First Solar будет одной из компаний, которые получат наибольшую выгоду от IRA.

Campbell Soup Company (NYSE: CPB) -8,59%

Campbell Soup Company — американская компания и крупнейший в мире производитель консервированных супов, объявила, что 31 июля выплатит дивиденды в размере 0,37 доллара на акцию. Таким образом, дивидендная доходность составляет 3,2%, что значительно увеличит доходы инвесторов.

Хорошую новость омрачил отчет компании за 1-й квартал, который показал, что органические продажи выросли на 5% за финансовый период (закончился в конце апреля). Этот результат ознаменовал резкое замедление по сравнению с 13% ростом в предыдущем квартале.

Так потребители отреагировали на повышение цен и выбрали другие марки. Руководство Campbell Soup также отметило рост конкурентного давления.

Главные события недели

12 июня — понедельник

• Отчеты эмитентов: Oracle (ORCL).

• Аукцион по размещению 10-летних казначейских нот США.

• Отчет об исполнении федерального бюджета США за май 2023.

13 июня — вторник

• Эмитенты выплачивают дивиденды: Ameren (AEE), HP Inc (HPQ), Lam Research (LRCX), NXP (NXPI), Public Storage (PSA), Regency Centers (REG), STERIS (STE).

• Индекс потребительских цен (ИПЦ) в США год к году за май 2023.

14 июня — среда

• Эмитенты выплачивают дивиденды: Allegion PLC (ALLE), Best Buy (BBY), Broadridge (BR), Domino’s Pizza Inc (DPZ), Global Payments (GPN), Hewlett Packard (HPE), ICE (ICE), Merck&Co (MRK), Motorola (MSI), Paramount Global B (PARA), Xcel Energy (XEL).

• Отчеты эмитентов: Lennar (LEN).

• Решение по процентной ставке ФРС.

• Индекс цен производителей (PPI) в США месяц к месяцу за май 2023.

15 июня — четверг

• Эмитенты выплачивают дивиденды: AIG (AIG), Albemarle (ALB), American Tower (AMT), Coca-Cola (KO), DTE Energy (DTE), Nasdaq Inc (NDAQ), Prologis (PLD).

• Отчеты эмитентов: Adobe (ADBE), Kroger (KR).

• Решение по процентной ставке в Еврозоне.

• Базовый индекс розничных продаж в США месяц к месяцу за май 2023.

• Число первичных заявок на получение пособий по безработице в США.

16 июня — пятница

• Эмитенты выплачивают дивиденды: Amphenol (APH), Ecolab (ECL), Garmin (GRMN), Johnson Controls (JCI), PulteGroup (PHM), UnitedHealth (UNH).

• Индекс потребительских цен (ИПЦ) в Еврозоне год к году за май 2023.