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20 июня 2026, 22:16 Читати українською

Рынки снова игнорируют риски: почему инвесторы поверили Маску и Трампу

Стремительное IPO SpaceX, неожиданная реакция на решение ФРС и новые договоренности вокруг Ирана показали, что инвесторы готовы покупать акции даже тогда, когда поводов для осторожности предостаточно. О реалиях рынка рассказал финансист, основатель First Kyiv Investment Club Иван Компан.

Стремительное IPO SpaceX, неожиданная реакция на решение ФРС и новые договоренности вокруг Ирана показали, что инвесторы готовы покупать акции даже тогда, когда поводов для осторожности предостаточно.

Рациональность покидает рынки

Уже на протяжении многих десятилетий теоретики и практики рынка пытаются ответить на вопрос об эффективности рынков. Действительно ли рынок является эффективным инструментом, или это лишь теоретический постулат, в пользу которого существует немало аргументов? Среди основных: миллионы инвесторов упорно трудятся, выискивая возможности для инвестиций. Они умны, прилежны, объективны, мотивированы, хорошо обучены и оснащены современными технологиями. Все они имеют доступ к информации, и уровень их доступа примерно одинаков, а если нет, то инсайдерская торговля наказывается законом.

Вроде бы всё логично, но почему же рынок всё-таки довольно часто удивляет нас иррациональным поведением, даже несмотря на присутствие миллионов очень рациональных инвесторов. Однозначного ответа на этот вопрос нет. Могу лишь в который раз процитировать Джона Мейнарда Кейнса о том, что «рынки могут оставаться иррациональными дольше, чем вы платежеспособными». И с точки зрения оценки краткосрочных перспектив рынка одна эта фраза стоит десятков, если не сотен, толстых книг и длительных тренингов по теории и практике инвестиций в рынки капитала.

Теория, конечно, важна, но наш с вами разговор вращается вокруг абсолютно практических аспектов инвестиций и реальных денег, поэтому сосредоточимся на событиях прошедшей торговой недели, которые стали, на мой взгляд, прекрасной иллюстрацией (не)эффективности инвесторов в краткосрочной перспективе.

Кульминацией недели, безусловно, стали события вторника и среды. Неделя началась, а точнее продолжилась, ростом SpaceX, рыночная капитализация которой достигла 3 триллионов, оставив позади многих грандов рынка, включая некоторых очень известных представителей Mag 7.

Перед SpaceX в списке самых дорогих компаний мира были только Nvidia, Alphabet и Apple. На мой взгляд, всё это чистейшая манипуляция, и мне очень жаль, что многие из розничных инвесторов поддались на пламенные речи Маска и уговоры консультантов и купили акции на пике цены, в районе $225 за акцию, которая после этого всего за один день снизилась до $185. Да и это, на мой взгляд, тоже очень дорого. Хотя я искренне рад за тех, кто рискнул и хорошо заработал на колебаниях в течение первых дней после IPO. Молодцы! Но как тут не вспомнить высказывание гениального Чарли Мангера: «Ничто так не разрушает рациональность, как значительная сумма денег, полученных легко». Хайп, конечно, — важный фактор, но всему есть свой предел!

ФРС против Трампа

В среду днем в центре внимания оказалась ФРС и ее новый глава Кевин Ворш, который провел свое первое заседание монетарного комитета в качестве председателя. Не знаю, стало ли ему легче от того, что рядом с ним сидел бывший председатель ФРС Пауэлл, сохранивший за собой место в составе монетарного комитета и чьи взгляды на монетарную стратегию отличаются от тех задач, которые ставит перед Воршем президент. Но к чести нового руководителя надо признать, что с задачей он справился, продемонстрировав собственную стратегию и абсолютно не пойдя на поводу у Трампа. «Трамп — мой покровитель, но истина дороже!» — наверное, именно так думал Кевин Ворш, когда сообщал прессе о решении членов монетарного комитета ФРС США не менять учетную ставку.

Более того, 9 из 18 членов комитета не исключили возможность её повышения до конца года. А итоговый тезис нового председателя — «Мы обеспечим стабильность цен!» — и вовсе заставил многих подумать, что перед нами настоящий «ястреб», от которого накануне заседания многие ожидали «голубиного» поведения и выполнения прихотей Трампа.

Последний, кстати, на решение ФРС никак бурно не отреагировал, сказав лишь: «Все в порядке… Есть, как есть», хотя потом еще добавил, что «в такое решение сложно поверить» и «оно тянет страну вниз». Хотя, чья бы корова ни мычала, особенно после того, что Трамп наделал на Ближнем Востоке. Рынки на решение ФРС отреагировали абсолютно рационально — снижением — но период рациональности длился недолго…

Подписание Трампом временного соглашения с Ираном, которое предусматривает открытие Ормузского пролива на шестьдесят дней без всякой «платы за проезд» и открывает путь к дальнейшим переговорам, стало новостью прошлой недели. Действительно ли Трамп — молодец, который нашёл в себе каплю здравого смысла, чтобы, пусть и с некоторым смущением, но всё же выйти из этой ближневосточной авантюры уже сейчас и тем самым прекратить напрасно тратить ресурсы, стимулировать инфляцию и испытывать терпение избирателей ещё долгие месяцы? Наверное, можно было бы сказать «Да», если бы ближневосточный вопрос действительно был решен. Но не похоже, что этот мир надолго, и удар Израиля по Ливану в пятницу, заставивший Иран и США отложить мирные переговоры, является тому хорошим подтверждением. Проблема, как и раньше, остается нерешенной.

Но, похоже, эффективные рынки решили не обращать внимания на подобные мелочи — новости о хоть каком-то там мире произвели на инвесторов огромное впечатление, мгновенно заставив забыть о консервативных настроениях руководства ФРС. Основные индексы позеленели, да ещё как, и стремительно поползли вверх, приветствуя президента-победителя. Краткосрочный эффект, как видите, положительный — «нефть вниз, акции вверх», как и не замедлил написать Трамп в своей социальной сети Truth Social. Хорошая мина при плохой игре — а что ещё остаётся?

Читайте также: SpaceX: Действительно ли компания Маска стоит $1,75 трлн и способна отправить нас на Марс

Что в итоге? Все выглядит так, что рынки только и ждут хороших новостей. Успешное IPO SpaceX и реакция на неудачный мирный договор Трампа — лучшее тому подтверждение. Надолго ли этот оптимизм? Собственно, хороших новостей немало: экономика держится, инфляция хоть и высокая, но вроде бы остается под контролем, новый глава ФРС первое испытание прошел с честью, прибыли компаний и темпы роста рекордные — есть чему радоваться. Конечно, есть и поводы для скептицизма, но их список настолько длинный и мрачный, что не стоит портить себе настроение на выходные. Лучше продолжим верить в то, что рынки эффективны и будут расти вечно.

Автор:
Компан Иван
Финансист, основатель First Kyiv Investment Club Компан Иван
First Kyiv Investment Club
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