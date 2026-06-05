Пузырь точно лопнет. Неизвестно только когда

Несмотря на совокупность проблем и экономических вызовов, рынки мало обращают на них внимание. Все в предвкушении гигантских IPO, которые выведут на торги новую волну технологических компаний, рассказывает финансист, основатель First Kyiv Investment Club Иван Компан.

Только посмотрите на этот рынок — грандиозные IPO уже на подходе, война в Иране продолжается, и никаких признаков её скорого завершения не видно, цена на нефть высока и нестабильна, а вместе с ней растёт и инфляция, новый глава ФРС осваивается на посту и никто точно не знает, чего от него ждать — этот рынок просто перенасыщен рискованными событиями, каждое из которых само по себе способно нанести немалый ущерб, но даже все вместе они не способны преодолеть природную жадность людей.

Желание заработать, да еще и как можно быстрее, несмотря на очевидные риски, толкает этот рынок вперед, методично накачивая воздух в пузырь, который точно лопнет. Вот только бы знать, когда…

Иран и нефтяной кризис

Геополитические новости на этой неделе отошли на второй план. Что бы там ни рассказывал Трамп, а ситуация вокруг Ирана, похоже, ухудшается. Конгресс США проголосовал за прекращение войны и выразил обеспокоенность действиями Трампа. Произведет ли это впечатление на Трампа? Вряд ли… Да и можно ли вообще вот так взять и прекратить войну, потратив безумное количество финансовых и военных ресурсов, поставив мир, прежде всего союзников из развитых демократических стран, в сложную экономическую ситуацию, и не получив ни одного результата?! Фактически, на сегодняшний день все выглядит так, что дивиденды от войны получат Иран и Китай, США (Трамп) будут опозорены, а развитие ближневосточных стран затормозится на годы.

Интересно, что на фоне негативных новостей с Ближнего Востока и многочисленных заявлений руководителей глобальных корпораций о том, что запасы нефти на минимуме, и продолжение войны подтолкнет цены аж до $150 за баррель, всю неделю цена на нефть держится ниже $100. Говорят, что движение через Ормузский пролив частично восстановлено, а Иран взимает «пошлину», позволяя отдельным танкерам выходить в открытый океан. Россия тоже наращивает объемы продаж нефти в Китай и Индию, да и, собственно, США увеличили объемы экспорта. Поэтому общее предложение не упало до критических уровней, и все это по высокой цене. Все логично — если на войне можно неплохо заработать, то зачем торопиться с ее завершением?

На пороге крупных IPO

Войны есть войны, но на этой неделе они явно не были в центре внимания инвесторов. В центре внимания теперь первичные публичные размещения (IPO). Число компаний, планирующих IPO в ближайшее время, растет, но в центре внимания, конечно же, находятся три гиганта: SpaceX, OpenAI и Anthropic. Первое и крупнейшее размещение состоится на следующей неделе — это SpaceX, параметры которого уже хорошо известны: капитализация в $1,75 трлн, привлечь планируют $75 млрд. Стоит ли компания таких денег? Вряд ли… Будет ли это IPO успешным? Очень вероятно, что да — Маск уже выкрутил руки всему рынку, заставив и регулятора, и индексные комитеты, и руководство бирж нарушить существующие правила, чтобы обеспечить успех своего IPO.

Скорее всего, ему все удастся, но есть и такие инвесторы, которые уже готовятся делать ставки на понижение. В конце концов, далеко не все, что говорит Маск, — правда!

Anthropic на этой неделе раскрыл небольшую тайну — оказывается, компания тихонько тоже подала заявку на IPO и теперь ждет решения SEC. OpenAI пока отстает, но нет никаких сомнений, что и они скоро объявят о публичном размещении. Интересно, какая из компаний в итоге окажется дороже? Пока что Амодей побеждает Альтмана, но это лишь очень предварительные результаты. Самое интересное впереди…

Вера в ИИ живет и побеждает

На этой неделе у рынка был еще один повод проверить реальность спроса на микропроцессоры, необходимые для создания ИИ-инфраструктуры. Квартальные результаты обнародовала Broadcom, один из крупнейших производителей микропроцессоров в мире.

Фактические результаты лишь немного превысили ожидания, а прогнозы и вовсе оказались хуже, как в целом, так и в сегменте, связанном с ИИ. Пожалуй, рано говорить, что у сторонников AI-trade начинаются проблемы, но падение цены Broadcom на 16% (а это около $400 миллиардов) после объявления хороших результатов, безусловно, свидетельствует о том, что инвесторы немного нервничают.

Работы хватит на всех

Главным макроэкономическим событием недели стало объявление отчетов о состоянии рынка труда в мае. Кто-то говорит, что ИИ уничтожает рабочие места, кто-то убеждает, что нет, но окончательного, единственного «правильного» взгляда на влияние искусственного интеллекта на рынок труда еще не сформировано, и это только добавляет интриги. Традиционно первыми обнародовали отчет ADP, согласно которому в мае в частном секторе было создано 122 тысячи рабочих мест, и это лучший результат с января 2025 года. К тому же рост наблюдался практически во всех (10 из 11) сегментах экономики.

Отчет JOLTS от Бюро трудовой статистики показал, что количество открытых вакансий в мае выросло на 731 тысячу до 7,6 миллиона, что является самым высоким уровнем с мая 2024 года. Самый важный отчет — Отчет о состоянии рынка труда — также продемонстрировал бурный рост количества рабочих мест: 172 тысячи против прогнозируемых 88 тысяч. Безработица остается очень низкой: 4,3%.

Как видите, все указывает на то, что с рынком труда проблем нет, безработица на минимальных уровнях, все, кто хочет работать, работают и держат американскую экономику в состоянии мощной и устойчивой несокрушимости. А заодно и разгоняют инфляцию — так что ожидаем повышения ставки, может быть, уже этим летом.

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Чего ждать? На следующей неделе придется забыть о Трампе, войне в Иране, инфляции и других макровопросах — все разговоры будут о IPO SpaceX. Стоит ли розничным инвесторам играть в эту игру? По статистике последних пятидесяти лет в 60% проведенных IPO те, кто купил акции в первый день торгов, за три года только потеряли деньги или, в лучшем случае, остались «при своих». 16% IPO закончились удвоением цены. В целом, средняя доходность IPO, проведенных в течение последнего полувека, все же остается положительной — все за счет нескольких очень успешных размещений. Хотя, честно говоря, в эпоху расцвета безмерной жадности подавляющее большинство инвесторов на этот вопрос уже дало утвердительный ответ.