Психология инвестора: почему внутренняя опора важнее идеального портфеля

Почему инвесторы порой получают меньшую доходность, чем активы, в которые они вложили деньги? Значение имеет не только выбор портфеля, но и то, когда человек покупает, продает или меняет стратегию. Алина Золотарь, стратегический партнер по управлению капиталом и сложными финансовыми решениями, рассказывает, как тревога и стремление к быстрому результату влияют на инвестиционные решения и что помогает придерживаться своего плана.

Когда говорят об успешном инвестировании, обычно обсуждают активы: недвижимость или фондовый рынок, акции или облигации, Украину или другие юрисдикции. Но есть фактор, который часто остается за пределами этого разговора. Человек, который принимает инвестиционные решения.

Можно создать хорошо диверсифицированный портфель, подобрать качественные активы и продумать стратегию. Но когда рынок падает, сделка задерживается или ожидаемый результат не приходит так быстро, как хотелось бы, решение все равно будет принимать конкретный человек. Со своими страхами, амбициями, ожиданиями и привычкой реагировать на неопределенность.

Иногда именно это влияет на результат сильнее, чем выбор конкретного актива.

Портфель может быть идеальным. Но готовы ли вы им управлять?

Есть показательная статистика Morningstar. За десять лет до конца 2025 года средний доллар, вложенный в американские фонды и ETF, приносил 8,7% годовых. Сами фонды за этот период показали среднегодовую доходность 9,9%. Разница составила 1,2 процентного пункта в год.

Это не означает, что фонды «заработали», а инвесторы сделали что-то неправильно. На результат влияли время и объем вложений и выводов средств. Но исследование хорошо показывает другое: результат инвестора может существенно отличаться от результата самого актива в зависимости от того, как он им распоряжается.

Еще нагляднее это видно в исследовании DALBAR. В 2024 году S&P 500 вырос на 25,02%, тогда как средний инвестор в акции получил 16,54%. Разрыв составил 8,48 процентного пункта. В 2025 году ситуация была значительно лучше: 17,88% у S&P 500 против 17,16% у среднего инвестора.

То есть вопрос не только в том, что происходит с рынком. Вопрос еще и в том, что в этот момент происходит с нами.

Я тоже хотела всего и желательно сразу

Я хорошо знаю это состояние. Когда ты молод, амбициозен, у тебя много энергии, кажется, что все должно происходить быстро. Карьера — сейчас. Более высокий доход — сейчас. Новый уровень — желательно уже завтра. А потом ты смотришь на себя, смотришь на результаты других людей и вдруг видишь огромную дистанцию между тем, где находишься, и тем, где, как тебе кажется, уже должна быть.

Соцсети отлично помогают увеличить эту дистанцию. Ты видишь чужие результаты, сделки, дома, путешествия, бизнесы, но не видишь десятки лет работы, неудачных решений, результатов, которых пришлось долго ждать, и всего того, что осталось за кадром. В таком состоянии очень легко начать действовать быстрее.

Еще один проект. Еще одна инвестиция. Еще одна стратегия. Еще один специалист, который наконец все исправит.

Иногда это работает. Но если постоянно пытаться ускорить результат, очень легко перепутать инвестирование с попыткой справиться с собственной тревогой.

Именно тогда решения начинают напоминать игру в казино. Не потому, что актив сам по себе рискованный, а потому, что мы начинаем воспринимать следующую инвестицию как способ быстрее получить желаемый результат или избавиться от неприятного чувства.

Одним из важнейших профессиональных выводов для меня стал другой: не всегда нужно бежать быстрее. Иногда нужно научиться дольше оставаться в игре.

Внутренняя опора — это не «мне ничего не страшно»

Я не очень верю в финансовую смелость в духе «мне не страшно — я просто рискну». Мне кажется, гораздо более зрелая позиция звучит иначе: «Мне страшно. Но я все равно могу принять решение, не позволяя страху принять его за меня».

Внутренняя опора — это не отсутствие стресса. Это способность выдерживать его, не разрушая из-за него собственную стратегию.

Представим двух инвесторов с примерно одинаковым портфелем. Первый спокойно относится к колебаниям, понимает свой инвестиционный горизонт и знает, зачем купил актив. Второй ежедневно проверяет котировки, читает новости, сравнивает себя с другими и начинает нервничать, когда актив падает на 10%.

Формально они вложились в одно и то же. Но психологически это две совершенно разные инвестиции. Один управляет портфелем. Другой — собственной тревогой.

Что на самом деле означает быть готовым к инвестированию

Я бы выделила несколько вещей, которые помогают мне самой.

1. Найти свой ритм

Я намеренно говорю «ритм», а не «дисциплина». Дисциплина часто звучит как «заставь себя», а ритм — это темп, который можно поддерживать долго. У каждого из нас ограниченный ресурс — мы сами и наше время. Поэтому вместо вопроса «сколько я могу инвестировать сейчас?» я спрашиваю себя: «Какую систему я смогу поддерживать через год, три или пять лет?» В долгосрочных инвестициях устойчивость системы часто важнее одного мощного рывка.

2. Отличать расширение возможностей от бегства от страха

Я часто задаю себе вопрос: «Это решение расширяет мои возможности или помогает мне быстрее уйти от дискомфорта?» Выйти на новый рынок, разобраться с незнакомым инструментом, привлечь специалиста — все это может быть расширением возможностей. А вложить весь капитал в актив только потому, что «все на нем уже зарабатывают», — совсем другая история. Расширение возможностей не означает бездумный риск.

3. Делать риск управляемым

Если неизвестного слишком много, вопрос не обязательно должен звучать как «да или нет?». Можно спросить: «Как я могу разделить этот риск на меньшие части?» Получить больше информации. Посоветоваться со специалистом. Начать с меньшей суммы. Проверить гипотезу. В бизнесе мы называем это тестированием. Я называю это демоверсией будущей жизни.

Не обязательно сразу инвестировать весь запланированный капитал. Иногда первый шаг — это не деньги, а время: консультация, исследование, анализ актива. После этого следующий шаг становится гораздо понятнее.

4. Не оставлять стресс без действия

Если проблема постоянно крутится в голове, но ничего не меняется, стресс обычно только усиливается. Поэтому я спрашиваю себя: «Что конкретно я могу сделать сегодня, чтобы уменьшить неопределенность?»

Иногда это документ, вопрос юристу или разговор с человеком, который видит ситуацию со стороны. Особенно в инвестициях я ценю мнение третьего человека. Не для того, чтобы кто-то принял решение за меня, а чтобы увидеть то, чего я сама сейчас не замечаю.

5. Превращать внимание в действие

Можно много думать о деньгах, читать аналитику и следить за рынками. Но между информацией и результатом всегда есть действие. Поэтому я стараюсь каждый день совершать хотя бы одно money-making action: провести переговоры, сделать предложение, предпринять следующий шаг в сделке, инвестировать, получить консультацию или принять решение, которое приближает меня к финансовой цели. Не обязательно делать что-то грандиозное. Важно, чтобы дело двигалось вперед.

И тогда вопрос меняется

Мы можем бесконечно искать идеальный портфель, актив или момент для входа. Но ни один портфель не защитит нас от того, что жизнь пойдет не по плану. Поэтому для меня зрелое инвестирование начинается не с вопроса «Во что мне инвестировать?», а немного раньше: «Готова ли я стать человеком, который сможет выдержать эту инвестицию?»

Смогу ли я не продавать актив только потому, что мне стало страшно? Не покупать лишь потому, что другие уже зарабатывают? Признать, что чего-то не знаю, и попросить о помощи? Продолжать следовать стратегии, когда внешний мир каждый день предлагает ее изменить?

Мне кажется, именно здесь начинается внутренняя опора инвестора.

Мы создаем не только портфель. Мы развиваем собственную способность управлять тем капиталом, к которому стремимся.