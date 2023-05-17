Объем приобретенных физлицами ОВГЗ вырос в 3 раза: что заинтересовало инвесторов

За прошедшие две недели физические лица приобрели в три раза больше ОВГЗ по объему, а количество сделок возросло почти в четыре раза. О предпочтениях инвесторов и вопросах, которые чаще всего задают те, кто вкладывает деньги в этот инструмент, «Минфину» рассказала Евгения Грищенко, заместитель директора ICU.

Увеличение активности частных инвесторов частично связано с началом нового периода реинвестирования средств, полученных от погашения военных ОВГЗ 10 мая. Около 100% клиентов инвестировали полученные средства снова в бумаги Минфина.

Вместе с этим ОВГЗ набирают все большую популярность среди населения. Многие, кто уже имеет опыт покупки облигаций, продолжают инвестировать новые средства и делятся положительным опытом с другими, тем самым популяризируя этот финансовый инструмент. И это неудивительно, ведь ОВГЗ объединяют в себе три самых желанных целей — помощь стране, сохранение средств и пассивный доход.

Наибольшим спросом в последнее время пользовались облигации с погашением в сентябре 2023 года, в марте и июне 2024 года. Все выпуски являются военными ОВГЗ и подвинули на четвертое место бумаги с погашением в феврале 2025 года, лидера предыдущих недель.

Инвестиции в бумаги с погашением в 2023 году составили 55% от общего объема, в ОВГЗ с погашением в 2024 году — 20%, с погашением с 2025 по 2027 годы — 25%. Средневзвешенная дюрация (период времени до полного возврата инвестиций) уменьшилась на полгода — до 12 месяцев.

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Особенности реинвестиций в ОВГЗ через Дію

Так как реинвестиция средств от погашения военных ОВГЗ преимущественно идет через приложение «Дія», отвечаю на самые частые вопросы механики отражения и расчетов бумаг в системе.

Средства от погашения, выплаты процентов за ОВГЗ, купленные через Дію, всегда выплачиваются на карточку е-поддержка, которую клиент указал при покупке. При этом при покупке через ICU у Дії такие бумаги сразу же после зачисления отображаются в торговом кабинете клиента системы ICU Trade, к которому он имеет доступ при первой покупке. А вот при досрочной продаже ОВГЗ через торговую систему ICU Trade средства уже засчитываются на счет клиента в системе и могут быть выведены на любой банковский счет 24/7 или реинвестированы в новые бумаги во время торговой сессии.

Касательно отражения выплат. В приложении «Дія» по процентным бумагам отражается весь суммированный процентный доход за период + погашение номинала — 1000 грн. В действительности выплата купонов проходит с периодичностью раз в полгода от даты первого выпуска и равна половине установленного Министерством финансов годового процента, и только номинал 1000 грн выплачивается в конце срока с последним процентным платежом.

Информацию о бумагах, их параметрах, установленных процентах, периодах выплат можно посмотреть на сайте НБУ в разделе «ОВГЗ, которые находятся в обращении» и на сайте Министерства финансов в разделе о государственном долге. Наша система ICU Trade также транслирует все выплаты, их параметры и периодичность в сроки, указанные в условиях выпуска.

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Как рассчитывается доходность ОВГЗ

Другой частый вопрос — по расчету доходности. Есть нормативы и рыночная практика, согласно которой все учетные бумаги и бумаги, уже не имеющие промежуточных выплат, рассчитываются по формуле простой доходности к погашению (указывается как SIM).

Все остальные бумаги, имеющие более одной процентной выплаты, рассчитываются по эффективной доходности (YTM), которая предусматривает реинвестицию всех купонов по уровню доходности покупки. Именно поэтому клиенты, которые суммируют все выплаты доходов и приводят их к периоду инвестиции, не могут выйти на заявленный по бумагам уровень доходности.

Пишите ваши вопросы в комментариях, постараюсь ответить на них в следующих обзорах.