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17 июня 2026, 10:00 Читати українською

Крипта, которая работает сама: как торговые боты принесли мне $1 150 за месяц

Меня зовут Максим. Я работаю в сфере PR, и последние 4−5 лет криптовалюта является частью моей жизни. Частично с ней связана моя работа — я сотрудничаю с различными сервисами, которые являются частью криптовалютной инфраструктуры. Инвестирую и лично: какие-то монеты держу долго, какие-то — докупаю, раз в квартал пробую трейдинг на небольшие суммы. Последнее — скорее, хобби, которое иногда приносило небольшую прибыль. Но когда в конце апреля я подвел итоги месяца и увидел, что вложенные в криптобиржу чуть более $1 300 принесли $1 150 чистой прибыли, даже мне — человеку, который сам это сделал, — захотелось еще раз проверить цифры.

Меня зовут Максим.

Таким оказался результат работы торговых ботов от сервиса Bitsgap. Я расскажу, что это за боты, почему я решил их попробовать и почему выбрал именно этот сервис. Возможно, кому-то эта история будет интересна. Ведь +86,75% за месяц — это цифра, за которую точно не стыдно.

Как я дошел к ботам

Раньше мой трейдинг обычно выглядел так: открытая вкладка с графиком и постоянное слежение за ценой. Иногда это действовало на нервы и портило настроение, а также постоянно отнимало время, ведь рынок не спрашивает, занят ты или спишь, нужно ли тебе работать, или заниматься другими делами. Возможность торговать без этой суеты, чтобы процесс происходил автономно, круглосуточно, а ты не сидел, прикованный к экрану, казалась мне чем-то нереальным. Да, я слышал о торговых ботах, вроде они предлагают что-то подобное, но до недавнего времени почти ничего о них не знал. Считал их каким-то шаблонным решением, на котором особо не заработаешь. А трейдинг считал сугубо «человеческим» делом, которое требует непосредственного участия и полного погружения в процесс.

В обратном меня убедили несколько трейдеров, на которых я подписан в YouTube. Они показывали реальные примеры работы ботов. Их опыт доказывал, что при определенном движении рынка бот действительно может отлично отработать самостоятельно, без личного вмешательства. Это меня подкупило, и я решил проверить.

Что такое торговый бот — простыми словами

Объясню так, как понял это сам. Торговый бот — это программа, которая покупает и продает активы по определенным правилам, которые вы ей задали. Вы один раз настраиваете логику: в каком ценовом диапазоне работать, какими шагами докупать и когда фиксировать прибыль, — и дальше программа делает это сама, без эмоций и без выходных.

Проще всего увидеть это на графике. Ниже на моем скрине с биржи видно много отметок: зеленые — там, где бот докупал актив на проседании, красные — там, где фиксировал часть прибыли на росте. Никакой магии: бот методично покупает дешевле, продает дороже и повторяет это сотни раз, пока рынок движется. Там, где человек колеблется или паникует, программа просто выполняет план.

Почему я выбрал Bitsgap

Здесь я мог бы сказать, что провел подробный анализ рынка и изучил десятки сервисов, но не скажу 😁 Все гораздо проще — сработали рекомендации опытных трейдеров, за которыми я слежу. Bitsgap часто встречался в их обзорах на YouTube. Поэтому решение казалось простым и понятным. Предварительно, правда, поискал информацию и навел справки о самой компании: работает по правилам ЕС (Эстония), основана в 2017 году, никаких связанных с ней скандальных новостей. Это меня успокоило, поэтому решил — тестирую.

Важный момент, на котором стоит акцентировать внимание: Bitsgap — это не биржа и не кошелек. Сервис подключается к вашему счету на бирже через API-ключи, а ваши деньги все время остаются на бирже. Bitsgap ими не распоряжается и не может их вывести. Он лишь дает ботам команды торговать.

Регистрация заняла у меня несколько минут, подключение биржи — буквально несколько кликов, все интуитивно понятно. Есть 7-дневный бесплатный период, но я почти сразу оформил месячный пакет Advanced — он позволял запускать больше ботов, а именно это меня и интересовало.

Что я запустил и что из этого получилось

Начал я 1 апреля. Пара BTC/USDC тогда стоила около $67 тысяч, и я почему-то был уверен, что биткоин достиг дна и дальше пойдет вверх. Поэтому сразу перешел на фьючерсы с кредитным плечом 10x и ботом COMBO. Выбрал его сознательно: COMBO не просто выставляет сетку ордеров, но и двигает ее вслед за рынком, если цена растет. Настраивал сам: сетка из 12−18 позиций, половина на покупку, половина на продажу, шаг 0,25−0,4%.

Стартовал не со всей суммы, а докладывал постепенно, пока не дошел до примерно $1 330. Это мой психологический максимум: больше я просто не готов держать в таком инструменте. Сначала запустил бота на BTC/USDC, затем добавил ETH, XRP и SOL — и все они дали более 100%, так как повторяли движение биткоина.

Итог апреля по статистике платформы: вложено $1 327,76, чистый результат +$1 151,90, то есть +86,75%. Из 30 дней 22 были прибыльными и 7 — убыточными. Прибыль я не оставлял «лежать» в системе: как только набиралось $250−300, переводил их с фьючерсного счета на спот и выводил на свой кошелек. Хотелось чувствовать реальные деньги, а не видеть просто цифру на экране. Всю инвестированную сумму я уже вернул и теперь работаю по факту на заработанное. Впоследствии оставил одного бота на BTC/USDC: все равно весь рынок вращается вокруг биткоина, другие монеты просто повторяют за ним, поэтому я решил сконцентрироваться.

Результат за апрель в кабинете Bitsgap: +$1 151,90 (+86,75%) на инвестицию $1 327,76.

Детализация прибыли и убытков за месяц на стороне биржи: 22 прибыльных дня, против 7 убыточных.

О рисках

А теперь то, о чём в захватывающих историях успеха, связанных с трейдингом, обычно умалчивают. Я работал на фьючерсах с кредитным плечом — это инструмент с повышенным риском, где потерять можно быстро и больно. Сам Bitsgap не скрывает, что COMBO — это бот с высокой потенциальной доходностью и соответствующими рисками. Моя единственная обязательная мера предосторожности — стоп-лоссы, без них я вообще не вхожу.

Но, как оказалось, самой большой проблемой был не рынок, а я сам. Несколько раз мне не хватало терпения: бот открывал позиции, цена шла вниз, я нервничал и выключал его в минусе, не дождавшись разворота. А уже на следующий день рынок разворачивался, и там, где я зафиксировал минус $100−150, можно было получить где-то +$200. Это главный урок: на таких ботах терпение часто является более важным, чем сама стратегия.

Боты Bitsgap на любой рынок и помощник с искусственным интеллектом

Еще несколько слов о самом сервисе, ведь COMBO — это лишь один из его инструментов. Всего в Bitsgap есть несколько ботов для различных ситуаций:

  • GRID — базовый, зарабатывает на колебаниях на боковом рынке;
  • DCA усредняет позицию;
  • BTD рассчитан на покупку во время падения;
  • LOOP работает в двух валютах с реинвестированием;
  • COMBO, как я уже говорил, — для фьючерсов.

Для новичков есть готовые стратегии, которые не нужно настраивать вручную, а также бэктестинг — возможность прогнать бота на исторических данных и посмотреть, как он вел бы себя в прошлом, прежде чем рисковать реальными деньгами.

Отдельно есть помощник на основе искусственного интеллекта: он анализирует рынок и сам предлагает набор ботов под ваш уровень риска. Я настраивал все сам, но хорошо понимаю, чем это может быть полезно другим. Особенно тем, кто не хочет углубляться в детали.

Терминал, безопасность и сколько это стоит

Bitsgap объединяет более полутора десятков бирж — среди них Binance, Bybit, OKX, Kraken — в одном окне. То есть управлять торговлей на разных площадках можно из единого интерфейса, не переключаясь между сайтами. Есть умные ордера, вроде тейк-профита и стоп-лосса. Контролировать ботов оказалось несложно: я ежедневно трачу минут десять, чтобы просмотреть количество сделок, а есть еще мобильное приложение, поэтому можно заглянуть, когда удобно.

О безопасности я частично уже сказал: деньги остаются на бирже, а API-ключи без права вывода средств — это самое важное. Платформа дополнительно использует шифрование, двухфакторную аутентификацию и поддерживает аппаратные ключи. По данным компании, с 2017 года (момента основания) у нее не было ни одного инцидента с безопасностью.

Что касается стоимости. Есть бесплатный семидневный период с полным доступом, причем без привязки карты. Далее — подписка: базовый тариф начинается примерно от $23 в месяц, я брал Advanced и платил за него около $69 при помесячной оплате (если вносить сумму за год сразу, получается заметно дешевле).

Еще один важный момент: Bitsgap берет деньги только за подписку, а торговые комиссии — это уже комиссии вашей биржи, отдельных скрытых платежей сервис не добавляет.

Кому это подойдет, а кому — нет

Я понял одно — боты не являются волшебной кнопкой. Они не позволяют заработать деньги, устранив риски криптовалютного рынка. Если рынок пойдет против вас, программа будет терять вместе с вами. Но если вы понимаете, во что ввязываетесь, готовы начать с небольшой суммы и дать инструменту время, боты устраняют две самые большие проблемы ручного трейдинга — рутину и эмоции.

Мой совет тем, кто захочет повторить опыт: заходите, когда рынок, по вашему мнению, около дна (если рассчитываете на рост), начинайте с суммы, которую не страшно потерять, — условно $200−450, и оценивайте бота хотя бы за одну-две недели работы, а не за час. И главное — терпение. Бот отработает свое, если дать ему возможность это сделать.

Автор:
Рыбалко Максим
Независимый эксперт Рыбалко Максим
Комментировать

Комментарии - 2

+
0
yago
yago
17 июня 2026, 14:35
#
Тот кто узнает вашу стратегию сможет играть против вас… Боты могут работать хорошо на 1000$ и вы можете на них потерять все вложив 1 млн. Опыт потери крупных сумм на этих модных сервисах, к сожалению, не рекламируют всякие журналы об успехе
+
0
Maks M
Maks M
17 июня 2026, 14:39
#
Звісно, ніхто не говорить про те, що це 100% варіант і гарантія прибутку. Це розповідь про реальний кейс, який стався, і захотілося ним поділитися. Погодьтесь, не кожен місяць можна заробити +86% до депозиту. А коли таке трапляється, завжди виникає питання: як? — Ця стаття саме про це.

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