Консервативный портфель «Минфина»: удалось ли редакции переиграть индекс S&P 500

Летом прошлого года Минфин начал формировать свой виртуальный инвестиционный портфель, а зимой он уже был завершен. С тех пор мы дали ему «отлежаться» и не вносили никаких корректив. Рассказываем, как он изменился, какие наши ожидания оправдали себя, а где мы прогадали.

Промышленная революция

Пока весь мир говорит о перспективах искусственного интеллекта и безудержном росте акций NVIDIA, в нашем портфеле самые лучшие результаты продемонстрировали старые добрые промышленные гиганты.

На 41,65% выросли акции производителя оружия RTX Corporation. Компания известна в первую очередь системами ПВО — Patriot и Stinger, кроме этого, она производит крылатые ракеты Tomahawk, авиационные двигатели и различные радары.

Добавляя эти акции в портфель, мы рисковали, ведь принимали решение вскоре после террористической атаки на Израиль, которая привела к взлету акций всех военных компаний. В то время многие говорили о перегретости сектора.

Но мы ожидали, что в условиях обострения геополитических рисков оборонный сектор будет стремительно наращивать объемы заказов. В этом мы оказались правы. Согласно последнему квартальному отчету, портфель заказов RTX достиг $202 млрд, хотя еще 3 месяца назад был на $6 млрд меньше.

Важно также то, что сектор долгое время сталкивался с нехваткой комплектующих, в результате чего просто не мог производить столько оружия, сколько хотели бы заказчики. Однако в этом году процесс производства уже налаживается, что можно отслеживать и в финансовой отчетности: доход, по сравнению с показателями прошлого года, вырос на 12%, а чистая прибыль — почти на 20%.

Есть и потенциальные риски для компании — ее акции активно продают инсайдеры, она сталкивается с обвинениями экологов в использовании сомнительных материалов, а расширение санкций против россии может привести к проблемам с поставкой титана.

В то же время аналитики в основном оптимистично смотрят на RTX. Консенсус-прогноз предполагает ее рост спустя год примерно на 4%, а, например, Wells Fargo ожидает взлет сразу на 36%.

Второй неожиданный лидер нашего портфеля — автогигант Ford Motor. Внимание на него мы обратили в первую очередь из-за щедрых дивидендов — более 5%, но понимали, что рискуем, из-за глобальной стагнации автомобильного рынка.

Однако мы удачно выбрали момент входа в актив — добавили акции в портфель, когда они находились в упадке из-за убытков непосредственно электромобилей, а потому нынешнее восстановление означает для нас высокие доходы — более 41%.

Ситуация, в которой находится компания сейчас, неоднозначная. С одной стороны, ее доходы, по сравнению с показателями прошлого года обвалились на 24%, а глобальное падение цены электромобилей продолжает усугублять ситуацию. С другой стороны, стремительно растут продажи грузовиков, благодаря чему опрошенные на Reddit розничные инвесторы даже назвали Ford самой недооцененной компанией.

Потенциал для дальнейшего роста действительно есть. Акции компании торгуются примерно на 80% дешевле, чем на пиках 2022 года, а ряд инвестиционных компаний прогнозируют стремительный рост: Citigroup — на 28%, а Barclays — на 21%.

Технологический сектор

Техногиганты, хотя и показали более скромные результаты, в целом тоже оправдали наши ожидания. Акции крупнейшего интернет-магазина и лидера рынка облачных технологий Amazon.com прибавили с момента покупки 36,4%.

Рост обеспечен невероятными финансовыми показателями компании — чистая прибыль за год выросла почти на 230%. Это обусловлено уменьшением затрат на логистику, большей рекламной прибылью и, что главное, успешной работой облачного подразделения, на которое уже приходится около 60% операционной прибыли корпорации.

Рост заработков объясняется нынешним возобновлением после проседания год назад. В целом хорошие финансовые показатели прогнозировались, но реальные результаты превзошли консенсус-прогноз Уолл-Стрит. Аналитики в основном убеждены, что рост будет продолжаться: в Wolfe Research считают, что за год акции прибавят 36%, а Truist Securities — 25%.

Ненамного отстал технологичный ETF Technology Select Sector SPDR Fund, который в нашем портфеле вырос на 35,16%. Когда мы выбирали его, он на половину состоял из акций Microsoft и Apple. Однако управляющая компания решила переформатировать его — существенно снизила долю производителя iPhone (теперь она меньше 5%) и увеличила Nvidia (почти 20%). В настоящее время больший вес в фонде занимает только Microsoft (22%), а остальные активы разделены между десятками меньших технологических компаний (Broadcom, Adobe, Oracle и т. д. ).

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Фонд демонстрирует высокие показатели на фоне роста всего технологического сектора из-за увлечения ИИ и ожидания доходов, которые он принесет в будущем.

Энергетика, продовольствие и коммуникации

Несколько компаний, хотя и продемонстрировали рост, их показатели пока нас разочаровывают. В частности, это касается одной из любимых нефтегазовых компаний Уоррена Баффета Occidental Petroleum, которая сейчас занимает около 5% в его портфеле.

С того момента, как мы обратили на нее внимание, она прибавила в цене лишь чуть больше 8%. Это объясняется стабилизацией цен на энергоресурсы. Нефть в этом году колеблется около $80 за баррель. Прогнозы же по наращиванию ее добычи в странах, не входящих в ОПЕК, создают основу для дальнейшего снижения цены.

Скромные результаты демонстрирует и производитель сухих завтраков Kellogg Company, который в прошлом году разделился и создал новую компанию Kellanova. Пока что реформа корпоративного управления не помогла, и акции выросли всего на 6,4%. Всему виной тренд на здоровое питание и массовое употребление в США препаратов Ozempic и Wegovy, снижающих аппетит. Как следствие, выручка Kellanova за год упала на 4%, а прибыль — на 10%. Компания пытается компенсировать снижение продаж на американском рынке благодаря международному, но ощутимого прогресса пока не достигла.

В начале этой недели почти на 8% обрушились акции телекоммуникационного гиганта Verizon. Как следствие, с момента добавления его в портфель, акции выросли всего на 4,3%. Причиной стала хуже, чем ожидалось, прибыль компании: американцы реже обновляют свои мобильные телефоны и пытаются экономить. В то же время часть аналитиков считают, что после презентации Apple нового iPhone с функциями искусственного интеллекта начнется бум на новые гаджеты и Verizon отыграет падение.

В минусе находятся два наших актива. Фонд, инвестирующий в облигации iShares 7−10 Year Treasury Bond ETF, подешевел на 1,78% на фоне падения цены трежерис из-за постепенного укрощения инфляции и ожидаемого снижения ключевой ставки в США.

Самый же большой убыток нам нанес агропромышленный холдинг Archer-Daniels-Midland, акции которого обвалились почти на 24%. Главная причина — обвинение в нарушении финансовой отчетности. Компания пытается исправить ситуацию, несколько недель назад назначила нового звездного финдиректора Мониша Патовалалу, который ранее работал в 3M и GE Healthcare. Однако пока рынок не слишком оценил изменения, тем более что финансовые показатели выглядят слабо: из-за падения цен на зерно прибыль компании сократилась почти на 38%.

На сколько вырос портфель

Стоимость акций в нашем консервативном портфеле с момента покупки выросла на 16,4%. Если добавить дивиденды, которые за это время должны были выплатить компании, то получится, что наш заработок составляет почти 19%.

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В целом это неплохая доходность, но индекс S&P 500 за этот же период прибавил 23,6%. Таким образом, пока мы уступаем широкому индексу, хотя разрыв небольшой и у нас еще есть шанс догнать его.

Консервативный портфель «Минфина»