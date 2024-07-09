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9 июля 2024, 14:02 Читати українською

Достигла $1 трлн: почему стоимость TSMC обновила исторический рекорд

Рыночная стоимость Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) на торгах в понедельник в моменте поднималась до $1 трлн, установив новый рекорд. Благодаря чему компания демонстрирует стремительный рост, пишет Bloomberg. «Минфин» публикует перевод ключевых тезисов.

Рыночная стоимость Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) на торгах в понедельник в моменте поднималась до $1 трлн, установив новый рекорд.

Новый рекорд

На пике в ходе торгов в США в понедельник депозитарные расписки TSMC росли на 4,8%, доведя капитализацию компании до рекордной отметки в $1 трлн. К концу дня бумаги почти растеряли рост и завершили основную сессию на отметке в $186,63, что выше цены закрытия торгов пятницы на 0,18%. Капитализация составила $962 млрд.

С начала года бумаги компании выросли более чем на 80%. В июне тайваньский производитель микросхем обогнал Berkshire Hathaway, став восьмой по стоимости компанией в мире на основе своих ADR, которые продаются со значительной премией к его акциям, торгуемым в Тайбэе.

«Приближение оценки ADR TSMC к $1 трлн — это подвиг, но впереди еще много высот, учитывая технологические достижения, которые ожидаются как минимум до 2040-х годов», — считает аналитик Morningstar Феликс Ли.

В ожидании отчета

TSMC производит контрактные чипы для Apple, Nvidia и десятка других компаний, что делает ее фаворитом мировых инвесторов, которые ставят на бум ИИ. Даже несмотря на растущую напряженность в Тайваньском проливе, многие инвестбанки с Уолл-стрит повысили свои ценовые ориентиры для TSMC, ссылаясь на растущий спрос, связанный с ИИ, и потенциальный рост цен на чипы в 2025 году.

Рост котировок в понедельник произошел после того, как Morgan Stanley повысил свою целевую цену по акциям TSMC примерно на 9%, ожидая, что производитель чипов увеличит свою оценку годовых продаж в квартальном отчете на следующей неделе. Инвестбанк также обратил внимание, что TSMC повышает цены на процессоры из-за высокого спроса и загрузки мощностей.

«Стратегия дефицитного маркетинга TSMC, похоже, работает, — написали в воскресенье аналитики Morgan Stanley. — Наш последний анализ цепочки поставок показывает, что TSMC подает сигнал о том, что поставки с передовых литейных заводов могут быть ограничены в 2025 году, и клиенты могут не получить достаточного распределения мощностей».

Аналитики JPMorgan также ожидают, что компания повысит прогноз по выручке в отчете на следующей неделе.

Ранее оптимизм в отношении контрактного производителя чипов выразили Nomura Holdings и Mizuho Securities. Ожидается, что TSMC сообщит о росте выручки на 36%, по сравнению с прошлым годом, что станет самым быстрым темпом роста с четвертого квартала 2022 года, согласно данным, собранным Bloomberg.

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По данным FactSet, большинство из 40 аналитиков, отслеживающих акции компании, советуют покупать бумаги TSMC, и только трое экспертов советуют держать ранее купленные акции в портфеле. Продавать бумаги TSMC не рекомендует ни один аналитик.

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Комментарии - 1

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zevs1
zevs1
9 июля 2024, 15:56
#
Одна компания TSMC превосходит украинскую экономику в 5раз，это очень показательно так как как показывает организационный уровень Украины, как самую низкую ступень развития в Европе.
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